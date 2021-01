Selskabsmeddelelse nr. 54

Fredericia, den 26. jan 2021

Waturu Holding A/S nedjusterer forventningerne



Ledelsen nedsætter de nuværende omsætningsforventninger til 2023, fra 140-150 MDKK til et nyt lavere

niveau på 70-80 MDKK med EBITDA i niveauet 30-35 MDKK.



Nedjusteringen sker med udgangspunkt i selskabets nuværende situation, hvor der igennem en længere

periode er skrevet negative artikler om selskabet, som gør det sværere at afsætte selskabets produkter.

Om Waturu Holding A/S

Waturu Holding A/S er en Greentech-virksomhed, som udvikler innovativ vandteknologi til opvarmning

eller behandling af vand, med det fokus at sikre bakteriefrit vand samt nedsætte vand- og energiforbruget

til opvarmning af varmt brugsvand i ejendomme og dermed sikre CO2- besparelser. Waturu Holding A/S er

hovedaktionær i medico selskabet Watgen Medical A/S samt i teknologiselskabet Aquaturu A/S.



Yderligere oplysninger:

CEO Toke Reedtz, tlf.: +45 5188 1262, e-mail: toke@waturu.com



Waturu Holding A/S

Sjællandsgade 32

7100 Vejle



Certified Adviser

Tofte & Company ApS

Christian IX Gade 7, 3rd,

1111 København

Tlf.: +45 71961030

Kontaktperson: Sasja Dalgaard, tlf.: +45 26100877, e-mail: sd@toftecompany.com

Hjemmeside: toftecompany.com



Nasdaq First North Growth Market



Vigtige links:

Hjemmesiden: www.waturu.dk

Finansielle rapporter:

www.waturu.dk/dokumenter

Fortløbende opdateringer fra selskabet:

www.linkedin.com/company/waturu/

www.facebook.com/WaturuDenmark/