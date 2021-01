COMMUNIQUE DE PRESSE

Information financière trimestrielle au 31 décembre 2020

IFRS – Information réglementée – Non Auditée

Cegedim : Quasi-stabilité du chiffre d’affaires 2020 en organique

Croissance organique du chiffre d’affaires de 2,3% au T4 2020.

Objectif d’un Résultat opérationnel courant 1 stable en 2020 par rapport à 2019.

stable en 2020 par rapport à 2019. Objectif d’un chiffre d’affaires en croissance organique positive en 2021 par rapport à 2020.

Boulogne-Billancourt, France, le 26 janvier 2021 après bourse

Cegedim enregistre un chiffre d’affaires consolidé 2020 de 496,9 millions d’euros, en recul de 1,4% en données publiées et de 0,2% en données organiques par rapport à 2019 grâce à une croissance organique du chiffre d’affaires de 1,9% au troisième trimestre et 2,3% au quatrième trimestre.

« Dans un environnement difficile, la Groupe démontre sa résilience avec un chiffre d’affaires 2020 quasiment stable en organique. Après le premier confirment, le chiffre d’affaires a retrouvé une croissance de 1,9%2 au troisième trimestre et ce rebond s’est accéléré au quatrième trimestre 2020 avec une croissance organique de 2,3%. Ceci résulte de notre position unique au cœur de l’écosystème de la santé basée sur la forte récurrence de nos activités et nos investissements soutenus en innovation. Le choix de l’Etat français, dans le cadre de la mise en place de la politique de vaccination Covid-19, de mettre à disposition des centres de vaccination notre solution de prise de RDV Maiia est un accélérateur de notoriété. L’année 2021 s’annonce compliquée ; toutefois, nous sommes confiants en notre capacité à réaliser des performances supérieures à celles de 2020 », Laurent Labrune, Directeur Général Délégué Cegedim Groupe.

Chiffre d’affaires

12 mois en millions d’euros 2020 2019 Var. Organique Var. Publiée Logiciels & services 277,2 286,9 -0,7% -3,4% Flux 79,4 80,6 -3,6% -1,5% Data & Marketing 87,8 85,8 +2,4% +2,4% BPO 48,9 47,1 +3,9% +3,9% Corporate et autres 3,6 3,4 +6,3% +6,3% Cegedim 496,9 503,7 -0,2% -1,4%

Dans un souci continu d’amélioration de la communication financière, le Groupe publiera dorénavant ses résultats par type d’activité (divisions : Logiciels & services, Flux, Data & marketing et BPO) et non plus par typologie de clients (secteurs : Assurance santé, RH et e-services et Professionnels de santé). Afin de faciliter l’analyse du chiffre d’affaires, le lecteur trouvera en annexe la répartition du chiffre d’affaires par secteur ainsi qu’un tableau croisé entre secteurs et divisions. Le chiffre d’affaires du quatrième trimestre est également présenté par secteur et division en annexe.





Passage du chiffre d’affaires publié au chiffre d’affaires organique

en millions d’euros Chiffre d’affaires consolidé au 31/12/2019 503,7 Impact des acquisitions et cessions -5,2 Impact des effets de change -0,8 Chiffre d’affaires hors impact au 31/12/2019 497,7 Contribution des activités Logiciels & services -2,1 Contribution des activités Flux -2,9 Contribution des activités Data & Marketing +2,1 Contribution des activités BPO +1,9 Contribution des activités Corporate et Autres +0,2 Chiffre d’affaires consolidé au 31/12/2020 496,9

En 2020, l’effet défavorable de périmètre de 5,2 millions d’euros, soit 1,0%, est principalement dû à la cession de la quasi-totalité du fonds de commerce de Pulse Systems Inc aux Etats-Unis en août 2019, partiellement contrebalancée par l’acquisition des sociétés Cosytec en France en juillet 2019, et NetEDI au Royaume-Uni en août 2019. Hors effet défavorable de conversion de devises de 0,2% et de périmètre de 1,0%, le chiffre d’affaires a reculé de 0,2%.

Analyse de l’évolution de l’activité par division

·Logiciels & services

Pour l’exercice 2020, le chiffre d’affaires s’élève à 277,2 millions d’euros en recul de 0,7% en données organiques.

Cette activité fortement récurrente a bénéficié également du lancement de l’offre de téléconsultation, Maiia Téléconsultation, qui a connu une forte accélération due à la pandémie Covid-2019. Pour rappel, l’offre de téléconsultation n’a été payante que durant le second semestre de 2020. Cette bonne performance de l’activité a été plus que compensée par le décalage du démarrage des projets de 2020 à 2021 et par l’allongement, en cette période compliquée, des délais de décisions, en particulier dans le monde de l’assurance santé.

·Flux

Pour l’exercice 2020, le chiffre d’affaires s’élève à 79,4 millions d’euros en recul de 3,6% en données organiques.

Cette activité a été négativement impactée par le moindre recours aux soins de santé des Français lors des confinements liés à la pandémie de Covid-19 ayant engendré moins de flux santé. Certains projets devant être démarrés en 2020 ont été repoussés à 2021 par nos clients. Ce recul a cependant été partiellement contrebalancé par la très bonne performance de l’activité dématérialisation de factures et digitalisation des processus.

·Data & marketing

Pour l’exercice 2020, le chiffre d’affaires s’élève à 87,8 millions d’euros en croissance de 2,4% en données organiques.

Les activités data ont fortement progressé dans le contexte de la pandémie Covid-19. Cette même pandémie a négativement impacté, lors du premier confinement au printemps 2020, l’activité de communication en officines en France.

·BPO

Pour l’exercice 2020, le chiffre d’affaires s’élève à 48,9 millions d’euros en croissance de 3,9% en données organiques.

Cette activité a bénéficié du démarrage d’un nouveau contrat au quatrième trimestre 2019, ce qui a permis de plus que compenser le moindre recours aux soins de santé des Français lors des confinements liés à la pandémie de Covid-19.





Faits marquants de la période

Il n’y a eu, au cours de l’année 2020 et à la connaissance de la société, aucun événement ou changement de nature à modifier de façon significative le chiffre d’affaires du Groupe. Pour les autres faits marquants, le lecteur est invité à se reporter aux communiqués sur les résultats semestriels et du troisième trimestre.

Opérations et événements importants post 31 décembre 2020

Il n’y a eu postérieurement à la clôture et à la connaissance de la société, aucun événement ou changement de nature à modifier de façon significative la situation financière du Groupe.

Perspectives

Avec un chiffre d’affaires 2020 en léger recul en données organiques, des économies réalisées notamment sur les frais de déplacements professionnels et un contrôle strict de la masse salariale, le Groupe anticipe un Résultat Opérationnel Courant3 2020 du même ordre qu’en 2019.

Pour 2021, le Groupe anticipe une croissance, en données organiques, de son chiffre d’affaires de l’ordre de 2%.

Lors de la publication des résultats 2020, le 18 mars 2021 après bourse, le Groupe communiquera sur ses objectifs de résultats 2021 par division et en consolidé.

Le Groupe n’anticipe pas d’acquisitions significatives en 2021. Enfin, le Groupe ne communique pas de prévision ni d’estimation du bénéfice.

WEBCAST LE 26 JANVIER 2021 À 18H15 (HEURE DE PARIS) Le webcast est accessible depuis l’adresse : https://www.cegedim.fr/finance/documentation/communiques/Pages/FY-2020-revenues.aspx La présentation du chiffre d’affaires 2020 est disponible :



Sur le site : https://www.cegedim.fr/finance/documentation/Pages/presentations.aspx

Sur l’application mobile de la communication financière Cegedim IR, téléchargeable sur https://www.cegedim.fr/finance/profil/Pages/CegedimIR.aspx

Agenda financier 2021

2021 18 mars après bourse



19 mars



27 avril après bourse



17 juin



27 juillet après bourse



16 septembre après bourse



17 septembre



28 octobre après bourse Résultats 2020



Réunion SFAF



Chiffre d’affaires du T1 2021



Assemblée Générale



Chiffre d’affaires du T2 2021



Résultats du S1 2021



SFAF



Chiffre d’affaires du T3 2021





Disclaimer

Le présent communiqué de presse est publié en français et en anglais. En cas de divergence entre ces versions, la version originale rédigée en français fait foi. Le présent communiqué de presse est susceptible de contenir des informations privilégiées et a été communiqué au diffuseur agréé de Cegedim le 26 janvier 2021 au plus tôt à 17h45 heure de Paris.

Les données figurant dans ce communiqué comprennent des indications sur les objectifs de performances financières à venir de Cegedim. Ces informations, de nature prospective, se fondent sur les opinions et hypothèses des dirigeants du Groupe à la date du présent communiqué et impliquent des risques et incertitudes. Pour plus d’informations sur les risques affectant Cegedim, le lecteur est prié de se reporter au Chapitre 7 « Gestion des risques », point 7.2 « Facteurs de risques » et au Chapitre 3 « Commentaires sur l’exercice » point 3.6 « Perspectives » du Document d’Enregistrement Universel 2019 déposé auprès de l’AMF le 31 mars 2020 sous le numéro D.20-0218.

Le chiffre d’affaires du quatrième trimestre 2020 et de l’exercice 2020 n’ont pas été audités par les Commissaires aux Comptes.







A propos de Cegedim :



Fondée en 1969, Cegedim est une entreprise innovante de technologies et de services spécialisée dans la gestion des flux numériques de l’écosystème santé et BtoB, ainsi que dans la conception de logiciels métier destinés aux professionnels de santé et de l’assurance. Cegedim compte plus de 5 300 collaborateurs dans plus de 10 pays et a réalisé un chiffre d’affaires de près de 500 millions d’euros en 2020.

Cegedim SA est cotée en bourse à Paris (EURONEXT : CGM).

Pour en savoir plus : www.cegedim.fr

Et suivez Cegedim sur Twitter : @CegedimGroup, LinkedIn et Facebook.

Aude BALLEYDIER

Cegedim

Responsable Communication

et Relations Médias

Tél. : +33 (0)1 49 09 68 81

aude.balleydier@cegedim.fr

Jan Eryk UMIASTOWSKI

Cegedim

Directeur des Investissements

et Responsable Relations Investisseurs

Tél. : +33 (0)1 49 09 33 36

janeryk.umiastowski@cegedim.com

Céline PARDO

suPR

Relations Médias

Tél. : +33 (0)6 52 08 13 66

+33 (0)6 80 80 83 97

cegedim@becoming-group.com









Annexes

Compositions des divisions :

Division Logiciels & services : regroupe l’ensemble des offres logicielles du Groupe sous toutes leurs formes (licence, SaaS, services internet) ainsi que l’hébergement (agrément HDS) et l‘infogérance. Cegedim cible l’assurance santé et prévoyance (France et Royaume-Uni), les professions paramédicales : kinésithérapeutes, infirmiers, orthophonistes, orthoptistes, podologues, sages-femmes… (France), les directions des ressources humaines (France), les pharmacies indépendantes, groupements ou chaînes de pharmacies (France, Roumanie et Royaume-Uni), les médecins et centres de santé (France, Royaume-Uni, Belgique, Espagne, Italie).

Division Flux : regroupe les activités de gestion du tiers payant (France), de dématérialisation de processus et factures, d’archivage à valeur probante et d’EDI (France, Royaume-Uni, Allemagne). Pour cette activité Cegedim dispose de centres de services en France, Roumanie et Maroc.

Division Data & marketing : regroupe les activités

données pour les autorités de santé, les professionnels de santé, les chercheurs, l’industrie de santé et ses partenaires en France, Italie, Allemagne, Espagne, Roumanie et Royaume-Uni ;

communication en pharmacie et parapharmacie d’enseigne en France sous format print et digital ;

marketing digital auprès des médecins ;

de distribution de produits de santé.

Division BPO : regroupe les activités de Business Process Outsourcing en France pour le compte des assureurs complémentaires santé (entre autre gestion des remboursements) et institutions de prévoyance, et départements RH. Pour cette activité Cegedim dispose de centres de services en France et en Roumanie.

Répartition du chiffre d’affaires par secteur

12 mois en millions d’euros 2020 2019 Var. Organique Var. Publiée Assurance santé, RH et e-services 341,8 340,5 -0,2% +0,4% Professionnels de santé 151,5 159,8 -0,1% -5,2% Corporate et autres 3,6 3,4 +6,3% +6,3% Cegedim 496,9 503,7 -0,2% -1,4%

Tableau de passage entre secteur et division

2020 en millions d’euros Assurance santé, RH et

e-services Professionnels de santé Total Logiciels & services 125,7 151,5 277,2 Flux 79,4 0 79,4 Data & Marketing 87,8 0 87,8 BPO 48,9 0 48,9 Corporate et autres 0 0 3,6 Cegedim 341,8 151,5 496,9

Chiffre d’affaires du T4 2020 par secteur et division

T4 en millions d’euros 2020 2019 Var. Organique Var. Publiée Assurance santé, RH et e-services 100,6 98,4 +2,3% +2,2% Professionnels de santé 40,2 40,2 +1,9% +0,0% Corporate et autres 1,0 0,9 +10,1% +10,1% Cegedim 141,8 139,5 +2,3% +1,6%





T4 en millions d’euros 2020 2019 Var. Organique Var. Publiée Logiciels & services 75,5 75,4 +1,2% +0,1% Flux 22,0 22,5 -1,9% -2,0% Data & Marketing 30,3 26,8 +13,3% +13,3% BPO 13,0 14,0 -7,0% -7,0% Corporate et autres 1,0 0,9 +10,1% +10,1% Cegedim 141,8 139,5 +2,3% +1,6%

Répartition du chiffre d’affaires par trimestre et division

·Exercice 2020

en milliers d’euros T1 T2 T3 T4 Total Assurance santé, RH et e-services 82,7 77,7 80,9 100,6 341,8 Professionnels de santé 38,0 36,2 37,1 40,2 151,5 Corporate et autres 0,9 0,9 1,0 1,0 3,6 Chiffre d’affaires Groupe 121,5 114,7 118,9 141,8 496,9





en milliers d’euros T1 T2 T3 T4 Total Logiciels & services 69,1 64,4 68,0 75,5 277,2 Flux 20,4 18,0 19,0 22,0 79,4 Data & marketing 18,9 19,6 19,0 30,3 87,8 BPO 12,3 11,6 12,0 13,0 48,9 Corporate et autres 0,9 0,9 1,0 1,0 3,6 Chiffre d’affaires Groupe 121,5 114,7 118,9 141,8 496,9

·Exercice 2019

en milliers d’euros T1 T2 T3 T4 Total Assurance santé, RH et e-services 79,2 83,3 79,6 98,4 340,5 Professionnels de santé 39,1 42,5 38,0 40,2 159,8 Corporate et autres 0,9 0,8 0,8 0,9 3,4 Chiffre d’affaires Groupe 119,2 126,6 118,4 139,5 503,7





en milliers d’euros T1 T2 T3 T4 Total Logiciels & services 69,2 72,8 69,5 75,4 286,9 Flux 19,4 19,8 18,9 22,5 80,6 Data & marketing 18,9 22,2 17,8 26,8 85,8 BPO 10,8 10,8 11,4 14,0 47,1 Corporate et autres 0,9 0,8 0,8 0,9 3,4 Chiffre d’affaires Groupe 119,2 126,6 118,4 139,5 503,7





Répartition du chiffre d’affaires par zone géographique et division

·Au 31 décembre 2020

en % du chiffre d’affaires consolidé France EMEA hors France Amériques Logiciels & services 78,5% 21,4% 0,2% Flux 93,1% 6,9% 0,0% Data & marketing 97,1% 2,9% 0,0% BPO 100,0% 0,0% 0,0% Corporate et autres 100,0% 0,0% 0,0% Cegedim 86,4% 13,5% 0,1%

Répartition du chiffre d’affaires par devise et division

·Au 31 décembre 2020

en % du chiffre d’affaires consolidé Euro GBP USD Autres Logiciels & services 81,4% 16,7% 0,0% 1,9% Flux 96,0% 4,0% 0,0% 0,0% Data & marketing 97,1% 0,0% 0,0% 2,9% BPO 100,0% 0,0% 0,0% 0,0% Corporate et autres 100,0% 0,0% 0,0% 0,0% Cegedim 88,5% 10,0% 0,0% 1,6%













1 Indicateur alternatif de performance. Cf. page 113 à 114 du Document d’Enregistrement Universel 2019.







2 En données organiques.







3 Indicateur alternatif de performance Cf. page 113 à 114 du document d’Enregistrement Universel 2019.







Pièce jointe