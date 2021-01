Signature de contrats commerciaux d’envergure en France et en Europe, pour un chiffre d’affaires de 13,7 M€, en progression de +20% et des prises de commandes fermes 1 pour 23,0 M€ sur 2020, soit une progression de +75% par rapport à 2019

pour 23,0 M€ sur 2020, soit une progression de +75% par rapport à 2019 De nouveaux partenariats stratégiques avec Chart Industries et Technip Energies, acteurs industriels de premier plan

Position de trésorerie de 198 M€ au 31 décembre 2020, suite à l’augmentation de capital d’un montant total de 180 M€ en octobre 2020 pour l’industrialisation des modes de production, le développement des nouvelles générations de machines et l’accélération du développement commercial à l’international

La Motte-Fanjas, le 26 janvier 2021 - 17h45 CET - McPhy (Euronext Paris Compartiment C : MCPHY, FR0011742329), spécialiste des équipements de production et distribution d’hydrogène zéro-carbone, annonce aujourd’hui son chiffre d’affaires pour l’exercice 2020, clos au 31 décembre 2020.

En M€ 2020 2019 Variation Premier semestre 5,4 4,3 26 % Second semestre 8,3 7,1 17% Chiffre d’affaires total 2

13,7 11,4 +20 % Prise de commandes fermes 23,0 13,1 +75 %





Laurent Carme, Directeur Général de McPhy, déclare : « L’année 2020 a été marquée par la signature de plusieurs contrats illustrant le passage à l’échelle industrielle de McPhy, ainsi que de toute la filière hydrogène zéro-carbone. McPhy a su démontrer l’attractivité et la pertinence forte de son offre et de sa technologie pour servir des projets d’envergure emblématiques au cœur de cette révolution hydrogène.

L’augmentation de capital de 180 M€ réalisée en octobre 2020 nous donne les moyens de nos ambitions pour accélérer le développement de nos capacités industrielles, et de nouvelles générations d’électrolyseurs et de stations hydrogène pour répondre aux enjeux de taille, de compétitivité et de sécurité demandés par le marché. Elle marque aussi le renforcement de notre partenariat avec nos actionnaires stratégiques historiques, EDF Pulse Croissance Holding et le Fonds Ecotechnologies représenté par Bpifrance Investissement dans le cadre du Programme d’Investissements d’Avenir, et l’arrivée de nouveaux investisseurs stratégiques que sont Chart Industries et Technip Energies.

Partenaire technologique et industriel majeur du marché de l’hydrogène, McPhy se place dans une dynamique commerciale très favorable qui devrait se poursuivre et s’amplifier en 2021. Le plan stratégique pour l’hydrogène, présenté par la Commission européenne le 8 juillet dernier, qui vise à développer la demande et les capacités de production d’hydrogène vert en Europe avec un objectif de 6 gigawatts (GW) en 2024, et de 40 GW en 2030, vient spécifiquement soutenir les entreprises d’avenir comme McPhy. La France s’engage également dans cette politique volontariste, avec la création en janvier 2021 du Conseil National de l’Hydrogène. Cette instance, dont McPhy fait partie, a pour mission d’assurer le déploiement de la Stratégie nationale pour le développement de l’hydrogène décarboné3.

Dans ce contexte très dynamique, je tiens à remercier les équipes de McPhy, ainsi que tous nos partenaires, pour leur confiance et leur accompagnement dans la croissance de la Société. »

Signature de contrats commerciaux d’envergure en France et en Europe, pour un chiffre d’affaires de 13,7 M€, soit une progression de +20% et des prises de commandes fermes pour 23,0 M€ sur 2020, soit une progression de +75% par rapport à 2019

Le chiffre d’affaires 2020 de McPhy enregistre une hausse de +20 % pour atteindre 13,7 M€ contre 11,4 M€ en 2019. Il est composé à 60% par la fourniture d’électrolyseurs (dont 49% d’électrolyseurs de grande capacité) et à 40% par les stations hydrogène.

Parmi les faits marquants de l’année :

McPhy a été sélectionné par Nouryon et Gasunie, deux acteurs industriels majeurs, pour équiper le projet « Djewels, », au Nord des Pays-Bas, l’une des plus grandes unités de production d’hydrogène zéro-carbone (20 MW) en Europe 4

McPhy a été sélectionné, aux côtés d’Atawey et TSM-HRS, par la société de projet Hympulsion pour équiper le plus important projet de déploiement de mobilité hydrogène zéro-émission en France et l’un des plus ambitieux au niveau européen : Zero Emission Valley 5



McPhy a concrétisé des commandes fermes, notamment : pour équiper le volet « mobilité » d’un écosystème hydrogène zéro-émission en région Centre-Val de Loire 6 ; avec la société allemande d’ingénierie et de technologies propres Apex Energy pour une plateforme d’électrolyse d’une capacité de 2 MW 7 ; avec Total pour le déploiement d’une station hydrogène au Mans 8 ; avec Hynamics pour l’installation d’une chaîne complète d’hydrogène zéro-carbone à Auxerre 9 ; avec Rougeot Energie pour la conception, réalisation et intégration de deux stations hydrogène connectées à un électrolyseur grande puissance à Dijon 10 ; pour équiper deux stations hydrogène et 1 MW d’électrolyse 11 .



L’augmentation du nombre de projets et le changement d’échelle des technologies mises en œuvre contribuent à l’industrialisation de la filière, réduisant de fait les coûts y étant associés et favorisant le développement de solutions compétitives, aux plus hauts standards de performance, qualité et sécurité.

L’ensemble des contrats pour lesquels McPhy a été retenu à ce jour porte ses références à 44 MW12 et 35 stations13.

Des partenariats stratégiques avec des acteurs industriels de premier plan

Dans un contexte particulièrement porteur pour l’hydrogène zéro-carbone, McPhy a conforté son positionnement d’acteur majeur de cette filière en signant des partenariats stratégiques avec Chart Industries et Technip Energies, deux groupes industriels leaders de leurs domaines respectifs :

Chart Industries : leader mondial d’équipements de liquéfaction (GNL et hydrogène liquide) et cryogénie,

Technip Energies : groupe international d’ingénierie, approvisionnement, construction et installation (EPC) pour le marché de l’énergie, leader mondial dans l’installation de systèmes de production hydrogène (SMR).

En plus de leur participation à l’augmentation de capital initiée le 13 octobre 2020, ces deux industriels apportent une expertise approfondie et complémentaire à celle de McPhy. Associé au soutien de longue date d’EDF, un véritable écosystème de savoir-faire et de géographies s’est ainsi constitué pour permettre à la Société de répondre à des projets à très grande échelle, dans les domaines de l’industrie, de la mobilité et de l’énergie, partout dans le monde.

Position de trésorerie de 198 M€ au 31 décembre 2020, suite à l’augmentation de capital d’un montant total de 180 M€ en octobre 2020 pour l’industrialisation des modes de production et un développement commercial accru à l’international

Suite au succès de l’augmentation de capital par placement privé en octobre dernier, la Société a renforcé ses fonds propres et dispose, au 31 décembre 2020, d’une trésorerie de 198 M€. Tel que mentionné dans l’amendement au document d’enregistrement universel 201914, visé par l’Autorité des Marchés Financiers le 14 octobre 2020, le produit net de cette augmentation de capital sera utilisé en priorité pour accélérer le déploiement de la stratégie du Groupe et financer :

L’accélération du changement d'échelle des capacités de production de McPhy ;

Le soutien des investissements en recherche et innovation, en mettant l'accent sur le développement d’électrolyseurs de très grande capacité pour cibler les projets de grande envergure (>100MW) et les stations hydrogène de très grande capacité (>2 tonnes par jour) ;

Les dépenses de vente et de marketing, afin d'accélérer la montée en puissance commerciale à l'échelle internationale ;

L'accélération de la politique de recrutement.

Prochaine communication financière :

Publication des Résultats 2020, le 9 mars 2021, après clôture des marchés

À propos de McPhy

Spécialiste des équipements de production et distribution d’hydrogène, McPhy contribue au déploiement mondial de l’hydrogène zéro-carbone comme solution pour la transition énergétique. Fort de sa gamme complète dédiée aux secteurs de l’industrie, la mobilité et l’énergie, McPhy offre à ses clients des solutions clés en main adaptées à leurs applications d’approvisionnement en matière première industrielle, de recharge de véhicules électriques à pile à combustible ou encore de stockage et valorisation des surplus d’électricité d’origine renouvelable. Concepteur, fabricant et intégrateur d’équipements hydrogène depuis 2008, McPhy dispose de trois centres de développement, ingénierie et production en Europe (France, Italie, Allemagne). Ses filiales à l’international assurent une large couverture commerciale à ses solutions hydrogène innovantes. McPhy est coté sur Euronext Paris (compartiment C, code ISIN : FR0011742329, code mnémonique : MCPHY).

CONTACTS

NewCap



Relations investisseurs



Emmanuel Huynh

T. +33 (0)1 44 71 94 99

mcphy@newcap.eu



Relations presse



Nicolas Merigeau

T. +33 (0)1 44 71 94 98

mcphy@newcap.eu













1 Commandes fermes : commandes signées







2 Chiffres non audités à la date du présent document







3 Stratégie nationale pour le développement de l’hydrogène décarboné publiée par le gouvernement français le 8 septembre 2020. Au total, 7 milliards d’euros seront investis d’ici 2030, dont 2 milliards d’euros d’ici 2022 dans le cadre de France Relance.







4 https://mcphy.com/fr/communiques/hydrogene-industriel-projet-20-mw-aux-pays-bas/







5 https://mcphy.com/fr/communiques/zero-emission-valley-2/







6 https://mcphy.com/fr/communiques/projets-dans-la-mobilite-zero-emission/







7 https://mcphy.com/fr/communiques/2-mw-delectrolyse-en-allemagne/







8 https://mcphy.com/fr/communiques/inauguration-dune-station-hydrogene-au-mans/







9 https://mcphy.com/fr/communiques/hydrogene-zero-carbone/







10 https://mcphy.com/fr/communiques/nouveau-contrat-mobilite-hydrogene/







11 https://mcphy.com/fr/communiques/nouveau-contrat-stations-et-electrolyseur-grande-capacite/







12 Références installées, en cours d’installation ou de développement. Parmi elles : 4 MW font partie de la part conditionnelle du contrat cadre ZEV







13 Références installées, en cours d’installation ou de développement. Parmi elles : 2 stations font partie de la part conditionnelle du contrat cadre ZEV







14 https://cellar-c2.services.clever-cloud.com/com-mcphy/uploads/2020/10/McPhy_Amendement-URD-2019.pdf







Pièce jointe