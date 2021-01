Croissance de + 20,3% au 4 ème trimestre 2020

Croissance de +19,4% en 2020

Excellente dynamique commerciale et perspectives de croissance rentable confirmées pour 2021

SOLUTIONS 30 SE, leader européen des Solutions pour les Nouvelles Technologies, publie ce jour son chiffre d’affaires annuel au 31 décembre 2020.

En millions d’euros 12 mois 4ème trimestre 2020 2019 Var. % 2020 2019 Var. % Total 814,7 682,2 +19,4% 238,3 198,1 +20,3% Dont France 522,1 434,4 +20,2% 158,3 125,7 +26,0% Dont Benelux 136,1 125,9 +8,1% 36,0 36,8 -2,2% Dont Autres Pays 156,5 121,9 +28,4% 44,0 35,6 +23,6%

Les chiffres sont présentés en normes IFRS. Le chiffre d’affaires du 4ème trimestre 2019 présenté en Lux-Gaap lors de sa publication initiale a été ajusté.

En préambule de ce communiqué et face à la campagne de déstabilisation dont le groupe fait l’objet, Solutions 30 souhaite rappeler trois points fondamentaux de son modèle économique :

Solutions 30 est un Groupe européen qui connaît un développement rapide et dont le réseau de 12 000 techniciens intervient partout en Europe pour installer des équipements numériques, assister les gens qui les utilisent, et ainsi connecter et garder connectées les personnes avec leur travail et leur famille. A ce titre, le Groupe réalise 95,6% de son chiffre d’affaires avec des grands comptes internationaux, dont les principaux opérateurs de télécommunication, les principaux groupes du secteur de l’énergie et les principaux fabricants d’équipements électroniques présents en Europe. Les activités de Solutions 30 sont donc facilement traçables. La nature de la croissance organique et externe est détaillée en fin de chaque publication de chiffre d’affaires (cf. notes de fin de communiqué). La trésorerie brute du Groupe à fin juin 2020, soit 151,8 M€, est détenue à 99,99% sur les comptes bancaires des entités européennes du Groupe et dans des banques de premier plan. De ce fait, les informations bancaires sont transparentes et facilement accessibles. La productivité du Groupe s’appuie sur la très grande digitalisation de ses process et la maximisation des économies d’échelle provenant de la mutualisation des besoins de ses clients : l’effet volume a un impact directement positif sur la rentabilité du Groupe comme en témoignent les marges d’EBITDA publiées par segment géographique dans le rapport annuel du Groupe.

Pour mettre un terme aux allégations, insinuations et accusations répétées à l’encontre de la Société, le Conseil de Surveillance de Solutions 30 a mandaté Deloitte pour la réalisation d’un audit approfondi, conduit avec l’appui des équipes très expérimentées de Didier Kling Expertises et Conseil. Il s’agit d’experts largement reconnus qui disposent de toute latitude pour mener toutes les investigations qu’ils jugent appropriées. La remise en cause de leurs capacités et de la mission confiée est sans fondement.

La réputation des auditeurs indépendants nommés, leur intégrité, compétence et expertise sont largement démontrées par leurs références et la qualité de leur parcours professionnel. Ils continuent de mener leurs travaux en toute indépendance et leurs conclusions seront communiquées au marché dès qu’elles seront disponibles.

Poursuite de la dynamique de croissance à deux chiffres

Chiffre d’affaires consolidé

Le chiffre d’affaires consolidé du Groupe s’élève à 814,7 M€ pour l’exercice 2020 et progresse de +19,4% (+14,0% en organique) par rapport à 2019. Les activités de maintenance, récurrentes par nature représentent 59% de l’activité du Groupe.

Au 4ème trimestre, Solutions 30 établit un nouveau record d’activité et enregistre un chiffre d’affaires de 238,3 M€, en hausse de +20,3% (+17,0% en organique).

Dans un contexte de crise sanitaire sans précédent, Solutions 30 a prouvé, tout au long de cet exercice, la résilience de son modèle économique, sa flexibilité opérationnelle et financière, ainsi que sa capacité à capter de nouvelles opportunités, en particulier dans le domaine des télécommunications. La très bonne dynamique de ce secteur porte la performance de l’exercice. Cette tendance devrait se renforcer dans les prochaines années compte tenu des annonces favorables qui se multiplient partout en Europe, tant de la part des pouvoirs publics que des opérateurs, pour accélérer le développement d’infrastructures télécoms très haut débit fixes et mobiles. Fort de solides références, d’un réseau particulièrement dense à l’échelle européenne et d’une capacité reconnue à gérer des montées en charge rapides, Solutions 30 a intensifié ses efforts commerciaux au cours des derniers mois de façon à se positionner sur des marchés géographiques à très fort potentiel afin de reproduire le succès que connaît le groupe en France.

Chiffre d’affaires par zone géographique

France :

Le chiffre d’affaires atteint 522,1 M€, en progression de +20,2% (+19,5% en organique) pour l’exercice 2020. Au seul 4ème trimestre, le chiffre d’affaires est de 158,3 M€, en hausse purement organique de +26,0%.

Cette performance s’appuie essentiellement sur la forte croissance de l’activité Télécom qui bénéficie du développement du réseau FTTH et de l’augmentation du nombre d’abonnés à la fibre. Le chiffre d’affaires du Groupe dans cette activité est en hausse de +39,6% sur l’exercice (+38,5% en organique) et atteint 374 M€ contre 267,9 M€ un an plus tôt. Au 4ème trimestre, le chiffre d’affaires s’établit à

116,0 M€ en croissance purement organique de +38,4%.

Dans l’Energie, le chiffre d’affaires atteint 88,4 M€ contre 100,9 M€ un an plus tôt en conséquence de la suspension des déploiements de compteurs intelligents pendant deux mois au 2ème trimestre. Sur le seul 4ème trimestre, le chiffre d’affaires atteint 25,7 M€, contre 24,5 M€ un an plus tôt, soit une croissance de 4,9%.

L’activité IT enregistre un chiffre d’affaires de 38,7 M€, en repli de -12,5% sur l’exercice. Cette activité est impactée par l’environnement économique avec, au dernier trimestre, un chiffre d’affaires de

10,7 M€, en retrait de -8,7%.

Les activités Monétique et Sécurité, en croissance de +5,4% sur le trimestre à 5,9 M€, réalisent un chiffre d’affaires de 20,9 M€, stable sur l’exercice.

Benelux :

Au Benelux, le chiffre d’affaires de l’exercice s’établit à 136,1 M€ en progression de +8,1% (+1,3% en organique). Au seul 4ème trimestre, le chiffre d’affaires s’élève à 36 M€ en retrait de -2,2% (-3,4% en organique).

L’activité Télécom, en croissance de +8,1% (+7,7% en organique) sur l’exercice et de 4,3% au dernier trimestre, génère un chiffre d’affaires de 108,8 M€ en 2020 (+28,5 M€ sur le seul 4ème trimestre).

Dans l’énergie, le chiffre d’affaires de l’exercice s’établit à 8,2 M€ contre 6,1 M€ un an plus tôt. Au dernier trimestre, cette activité pâtit du fort ralentissement des déploiements de compteurs intelligents aux Pays-Bas en raison de la pandémie. Le chiffre d’affaires ressort ainsi en baisse de -29,4% sur le trimestre à 2,3 M€ (-41% en organique). La signature, en décembre dernier, du contrat de déploiement des compteurs intelligents en Flandre va significativement dynamiser cette activité à compter du mois de mars.

Dans l’IT, le chiffre d’affaires est de 9,4 M€ pour les 12 mois de 2020, en repli de -4,5% sur l’exercice et stable au dernier trimestre, tandis que les autres activités (retail et sécurité) enregistrent un chiffre annuel de 9,7 M€, stable sur l’exercice malgré un recul de -29,9% au dernier trimestre en raison des mesures sanitaires et du décalage de certains nouveaux projets.

Autre pays :

Dans les autres pays, le chiffre d’affaires de l’exercice s’inscrit en hausse de +28,4% (+7,2% en organique) pour s’établir à 156,5 M€. Au 4ème trimestre, le chiffre d’affaires s’établit à 44,0 M€, en progression de +23,6% (+6,3% en organique).

En Allemagne, le chiffre d’affaires de l’exercice atteint 63,8 M€ contre 60 M€ un an plus tôt. Alors que le pays n’a été que peu impacté par la crise sanitaire au 1er semestre, la situation s’est tendue en fin d’exercice avec un chiffre d’affaires en repli de -3,6% au dernier trimestre. Les tendances de fond restent porteuses même si le démarrage de nouvelles activités est retardé.

En Italie, pays aujourd’hui plus exposé à l’IT, le chiffre d’affaires de l’exercice a été impacté par la situation sanitaire et la cession des filiales dédiées à DXC opérée fin 2019. Il ressort à 27,4 M€ en baisse de -12,2% sur l’exercice. Au dernier trimestre, le chiffre d’affaires est stable à 8 M€. Le Groupe se concentre désormais sur sa capacité à saisir les opportunités qui naissent dans le secteur des télécommunications en Italie avec le début de déploiement des infrastructures très haut débit fixes et mobiles, comme en témoigne la signature tout début 2021 d’un contrat stratégique de 210 M€ avec TIM (Telecom Italia).

En Espagne, l’activité croit de +33,8% (+5,0% en organique) pour atteindre 39 M€, toujours grâce à la très bonne dynamique du secteur des télécommunications (fibre et réseaux mobiles de 5ème génération). Le chiffre d’affaires du dernier trimestre est en hausse de +30,2% (+24,0% en organique).

En Pologne, pays sur lequel le Groupe s’est implanté en novembre 2019, le chiffre d’affaires s’établit à 24,7 M€ pour l’ensemble de l’exercice, dont 6,6 M€ pour le seul 4ème trimestre.

Enfin, Solutions 30 a annoncé son entrée sur le marché britannique avec le rachat de Comvergent, consolidée depuis le 1er décembre. Le Groupe enregistre 1,5 M€ de chiffre d’affaires sur ce territoire.

Des perspectives favorables pour l’exercice 2021

Au plan opérationnel, l’exercice 2020 a permis de consolider les acquis du Groupe et de confirmer la solidité de ses fondamentaux et les atouts de son modèle économique pour aborder une nouvelle phase de croissance portée par l’essor de l’économie numérique et de la transition énergétique (réseaux intelligents et mobilité électrique).

Les équipes du groupe restent concentrées sur l’exécution de la stratégie de croissance et, fort de ses récents succès, Solutions 30 débute l’exercice 2021 avec confiance et sérénité, déterminé à poursuivre sa trajectoire de développement équilibrée, entre croissance organique et croissance externe.

Les mesures de soutien au déploiement de réseaux très haut-débit et à l’essor de la mobilité électrique, les annonces dans le domaine de la fibre en Belgique, en Italie en Allemagne et en Angleterre, et le déploiement attendu des réseaux mobiles de nouvelle génération, soutiennent le développement du Groupe qui se rapproche de son objectif d’un milliard d’Euros de chiffre d’affaires.

Agenda financier 2021

Résultats annuels 2020 et Chiffre d’affaires du 1er trimestre 2021 28 avril 2021

Chiffre d’affaires du 2ème trimestre 2021 27 juillet 2021

Résultats du 1er semestre 2021 29 septembre 2021

Chiffre d’affaires du 3ème trimestre 2021 3 novembre 2021

Chiffre d’affaires de l’exercice 2021 26 janvier 2021

A propos de Solutions 30 SE

Le Groupe Solutions 30 est le leader européen des solutions pour les Nouvelles Technologies. Sa mission est de rendre accessibles à tous, particuliers et entreprises, les mutations technologiques qui transforment notre vie quotidienne : hier l’informatique et Internet, aujourd’hui le numérique, demain les technologies qui rendront le monde toujours plus interconnecté en temps réel. Avec 30 millions d’interventions réalisées depuis sa création et un réseau de plus de 11 000 techniciens de proximité, Solutions 30 couvre actuellement la totalité de la France, l’Italie, l’Allemagne, les Pays-Bas, la Belgique, le Luxembourg, la Péninsule Ibérique, le Royaume-Uni et la Pologne. Le capital de Solutions 30 S.E. est composé de 107 127 984 actions, identiques au nombre de droits de vote théoriques et exerçables.

Solutions 30 S.E. est cotée sur Euronext Paris (ISIN FR0013379484- code S30). Indices : MSCI Europe Small Cap | Tech40 | CAC PME | SBF120 | CAC Mid 60. Pour plus d’informations, vous pouvez consulter le site www.solutions30.com



Glossaire

Croissance organique La croissance organique intègre la croissance organique réalisée par les sociétés acquises après leur rachat, car Solutions 30 estime qu’elle n’aurait pas pu être réalisée par ces sociétés si elles étaient restées indépendantes.

La croissance du Groupe est détaillée dans le tableau ci-dessous :

2019 2020 Total Croissance organique des filiales historiques Croissance organique opérée par les sociétés acquises Croissance externe Total Total 682,2 81,7 13,6 37,2 814,7 Dont France 434,4 76,8 8,0 2,9 522,1 Dont Benelux 125,9 2,2 -0,5 8,5 136,1 Dont Autres Pays 121,9 2,7 6,1 25,8 156,5

Ces chiffres ont été arrondis et leur somme peut ne pas être parfaitement conforme aux totaux.

Les chiffres sont présentés en normes IFRS. Le chiffre d’affaires 2019 présenté en Lux-Gaap lors de sa publication initiale a été ajusté.

