COMMUNIQUE DE PRESSE Le 26 février 2021





Chiffre d’affaires 1er trimestre 2020 – 2021







Un 1er trimestre prometteur, en croissance de 19%





Chiffre d’affaires T1 en M€ 2019 - 2020 2020 - 2021 Variation en valeur Variation en % Publié Publié Publié * tcpc Publié * tcpc Pulvérisation agricole 56 58,5 +2,4 +3,9 +4,4% +6,9% Arrachage de betteraves 15 16,4 +1,5 +1,9 +9,9% +13% Arrosage et pulvérisation du jardin 7,9 13,6 +5,7 +6 +72,3% +76,1% Pulvérisation industrielle 40,5 54,1 +13,6 +4,4 +33,4% +10,8% Groupe EXEL Industries 119,4 142,6 +23,2 +16,2 +19,4% +13,5%

* tcpc = taux de change et périmètre comparables

1er trimestre 2020-2021

Le premier trimestre 2020-2021 (octobre – novembre - décembre) démarre le nouvel exercice sur un CA de 142,6M€, en croissance de 23,2M€ (+19,4%) par rapport au T1.2019-2020. A taux de change et périmètre comparables, le CA s’établit à 135,6M€, soit une croissance organique de 13,5%. Cette performance fait suite à une reprise d’activité déjà soulignée, lors du T4 de l’année précédente. A noter que cette croissance se compare à un T1.2019-2020, pour lequel le COVID 19 n’avait encore affecté que la Chine.

L’ensemble des zones géographiques est stable ou en croissance, en particulier la zone EMEA avec l’intégration d’iNTEC, mais aussi la zone APAC où on note une bonne progression de Sames Kremlin. On constate aussi une belle reprise de la pulvérisation agricole en Amérique du nord. Le changement de périmètre et la variation des parités monétaires ont affecté positivement le CA de 7M€ (dont +11 M€ effet périmètre, et -4 M€ effet change).

·PULVERISATION AGRICOLE, avec un CA de 58,5M€ nous sommes en croissance de 2,4M€ (+4,4%).

La croissance s’explique par une bonne dynamique du segment des pulvérisateurs trainés et automoteurs, ainsi que par une augmentation des facturations de pièces de rechange et machines d’occasion. Par ailleurs, la bonne tenue des prix agricoles favorise cette orientation.

·ARRACHAGE DE BETTERAVES, le CA a été de 16,4M€, en croissance de 1,5M€ (+9,9%).

Le T1 n’est pas très représentatif dans cette activité très saisonnière. Néanmoins, la croissance de notre CA en pièces détachées et machines d’occasion se confirme, notamment en Europe de l’ouest et en France.

·ARROSAGE ET PULVERISATION DU JARDIN, nous réalisons un CA de 13,6M€, en croissance de 5,7M€ (+72,3%).

Excellent trimestre, le plus élevé des 5 dernières années. Les leviers que nous avions décrits lors du T4.2019-2020 restent à l’œuvre (croissance du marché, taux de service, confinement). A cela, il faut ajouter de nouveaux soutiens (reconstitution des stocks dans la distribution, approvisionnements de précaution au Royaume Uni suite au risque de BREXIT, très forte tension sur les approvisionnements Chine due à la pénurie de containers).

·PULVERISATION INDUSTRIELLE, avec un CA de 54,1M€, la croissance s’établit à 13,6M€ (+33,4%), dont 11,2M€ grâce à l’intégration d’iNTEC.

La reprise des investissements dans le secteur automobile est encore molle et ne s’est pas traduite par une hausse des facturations. Les ventes via les distributeurs sont en progrès, signe de reprise économique sur ce segment des équipements.

Le CA d’iNTEC est conforme à notre plan et fait écho à la reprise progressive du secteur automobile.

PERSPECTIVES

·PULVERISATION AGRICOLE

Le prix des matières premières agricoles continue d’être bien orienté, ce qui combiné aux mesures de soutien des gouvernements (USA, Australie, France, Allemagne) stimule notre carnet de commandes.

·ARRACHAGE DE BETTERAVES

Le carnet de commandes est à un niveau supérieur à ce qu’il était l’an passé à la même date. C’est la conséquence directe des plans d’action que nous avons initiés pour développer la gamme Terra Variant dans l’épandage de lisier et digestats de méthanisation, ainsi que nos ventes d’arracheuses de betteraves à l’international. Le prix des betteraves est mieux orienté, mais les rendements de la dernière campagne ont été affectés par la jaunisse, en particulier en France.

·ARROSAGE ET PULVERISATION DU JARDIN

Notre carnet de commandes est à ce jour supérieur à l’an passé, mais intègre un phasage différent de la part de nos clients, qui reconstituent leurs stocks après une période de ventes exceptionnelles. Rappelons que cette activité reste fortement dépendante de la variable climatique.

·PULVERISATION INDUSTRIELLE

La bonne dynamique de l’industrie de l’ameublement semble refléter le changement de comportement des ménages durant les vagues de confinement (bricolage, et réaménagement des logements…). L’industrie automobile montre pour l’instant un frémissement surtout visible en pièces de rechange, et encore modeste concernant les systèmes.

Prochains rendez-vous

Le 9 février 2021, assemblée générale des actionnaires

Le 27 avril 2021, chiffre d’affaires T2

A propos d’EXEL Industries :

Le métier principal d’EXEL Industries est la pulvérisation, pour l’agriculture et l’industrie. Le Groupe est également présent sur les marchés de l’arrosage grand public et des arracheuses de betteraves. La vocation d’EXEL Industries est de se développer sur ses marchés grâce à une politique d’innovation permanente et à une stratégie d’internationalisation. EXEL Industries emploie plus de 3 000 personnes dans 27 pays, sur les 5 continents.

Euronext Paris, SRD Long only – compartment B (Mid Cap)

indice EnterNext© PEA-PME 150 (Mnemo EXE / ISIN FR0004527638)

Communiqué disponible sur le site www.exel-industries.com .

Yves BELEGAUD

Directeur Général groupe

Yves.belegaud@exel-industries.com Patrick TRISTANI

C.F.P.O / Relations Investisseurs. Tel :0682258104

Patrick.tristani@exel-industries.com

