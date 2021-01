Intelligence artificielle et Internet des objets

MONTRÉAL, 26 janv. 2021 (GLOBE NEWSWIRE) -- La firme montréalaise Thingsfactory a profité de la tenue du Consumer Electronic Show (CES) 2021 pour dévoiler les innovations qu’elle commercialisera dans les prochains mois. Rappelons qu’en 2020, la jeune pousse spécialisée dans le développement de produits utilisant l’Internet des objets (IdO) et l’intelligence artificielle (AI), s’est fait connaitre grâce aux TF-350 et TF-400, des téléthermographes (détecteurs de fièvre intelligents) permettant une prise de température faciale, sans contact.

Poursuivant sur cette lignée, Thingsfactory débute l’année en agrandissant sa famille de détecteurs de fièvre intelligents avec le TF-400C un nouveau modèle industriel en format caméra entièrement intégré. Spécialement conçu pour les usines et les espaces publics le TF400C fonctionne avec une alimentation sur réseau Ethernet (POE) ou 12 VCC traditionnelle. Il peut être relié au réseau corporatif ou à l’aide du modem LTE et répond aux standards de sécurité les plus élevés afin d’assurer la pleine confidentialité des données.

Simple à utiliser et précis, le TF-400C capte la température au point le plus chaud du visage, avec une précision du dixième de degré, et envoie immédiatement des alertes en temps réel. D’une rapidité inégalable, il prend plus de 9 images à la seconde sans limites de visage et mesure la température en dépit des masques, lunettes, chapeaux et foulards. De plus, il a la capacité de capter simultanément la température de toutes les personnes en mouvement dans une zone de 4 m x 4 m.

Un téléthermographe adapté aux animaux

D’ici quelques semaines Thingsfactory entreprendra également des projets pilotes avec plusieurs organismes agricoles pour développer un téléthermographe adapté aux animaux : le TF-400F.

Plus précisément, Thingsfactory veut élargir le registre de détection de mesure du TF-400 pour y ajouter cinq (5) nouvelles variables de comportement (bouger, manger, marcher, frotter, monter) qui, une fois combinées et analysées par les algorithmes d’intelligence artificielle qu’elle a développés, permettront de détecter en direct les sujets possiblement atteints d’une infection, ce qui permettra d’agir plus rapidement pour prendre en charge l’animal et limiter les impacts sur les entreprises de production animalière ou laitière.

Gestion intelligente des immeubles

Thingsfactory a aussi poussé ses recherches dans un nouveau créneau, soit celui de la gestion intelligente du risque des bâtiments. Pour permettre aux gestionnaires d’immeubles de réduire les coûts de gestion et d’entretien, tout en augmentant la sécurité et la surveillance de leurs édifices, Thingsfactory a développé le TF-1000, une technologie intelligente « immotique » centrée sur les risques d’assurances qui va révolutionner la gestion des immeubles modernes.



Cette innovation se veut le nec plus ultra pour la prévention, la détection et la protection des actifs. Ce contrôleur d’immeuble centralisé utilisant l’intelligence artificielle a la capacité de détecter des anomalies en temps réel, de les analyser et ultimement, de procéder à des actions qui permettent de minimiser les pertes financières, humaines ou opérationnelles.

Écran « sans contact »

En réponse à la crise de la COVID-19, Thingsfactory a conçu le TF-150, un écran intelligent 27 pouces sans contact pour les sites où les mesures sanitaires exigent qu’un questionnaire sanitaire d’usage soit rempli. L’écran est personnalisable et peut être utilisé en milieu de travail comme dans les lieux publics.

Cet écran développé en mode agile par l’équipe de concepteurs de Thingsfactory permet d’utiliser les doigts en mode virtuel pour interagir avec l’écran. Cette nouvelle technologie de détection visuelle du geste permet de remplacer les écrans tactiles, le clavier et les souris pour une plus grande protection contre les infections. Le TF-150 est présentement en démonstration dans les bureaux de Thingsfactory à Montréal.

Citation

« Thingsfactory a connu des avancées majeures en matière de recherche et développement au cours de la dernière année. Aussi c’est avec fierté que nous dévoilons aujourd’hui le fruit de ce travail qui a permis de créer des produits qui non seulement mettent de l’avant le génie québécois en matière d’IdO et d’AI, mais qui de surcroît auront un impact réel pour réduire les pertes matérielles, financières et humaines. »

-Pierre Gauvin, fondateur et directeur général Thingsfactory.

À propos de Thingsfactory

Fondée en 2017, Thingsfactory est une entreprise montréalaise qui se spécialise dans le développement de produits utilisant l'Internet des objets (IdO) et l'intelligence artificielle (IA) à des fins de surveillance en temps réel. Thingsfactory innove sans cesse pour développer et commercialiser des produits qui contribuent à prévenir les pertes matérielles, financières et humaines.

thingsfactory.com

