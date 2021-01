LONDRES, 26 janv. 2021 (GLOBE NEWSWIRE) -- La messagerie enrichie est en train de devenir une plateforme essentielle qui relie les marques aux consommateurs, et rejoint ainsi la liste des principaux canaux marketing aux côtés de la télévision, de l'Internet et des réseaux sociaux, d'après les conclusions d'un nouveau rapport d'experts spécialisés dans l'analyse de la messagerie d'entreprise, Mobilesquared. D'ici fin 2024, il y aura plus de 3 milliards d'utilisateurs du RCS, ce qui représente un taux de croissance inégalé de 294 %. Ce taux de croissance élevé devrait placer le RCS à la position de plateforme de messagerie améliorée la plus importante à l'échelle mondiale et fournir de nouvelles opportunités de revenus aux opérateurs mobiles.



Le rapport Safeguarding Revenue from A2P Messaging (Protéger les revenus de la messagerie A2P), publié par Mobilesquared en partenariat avec Interop Technologies, souligne la manière dont la croissance du RCS aidera les opérateurs à rester au cœur de la messagerie mobile.

Le seul canal de messagerie d'entreprise qui génère actuellement des revenus considérables partout dans le monde reste A2P SMS. Les marques ont dépensé 17,9 milliards de dollars dans ce canal en 2020, et ce chiffre passera à 18,94 milliards de dollars en 2021. Les opérateurs mobiles occupent pour le moment une position très dominante dans le domaine de la messagerie professionnelle. Cependant, ils doivent préserver leurs futurs revenus issus de la messagerie en consolidant les systèmes de messages existants et en faisant migrer les abonnés vers une plateforme de messagerie RCS afin de capitaliser sur la poursuite de sa croissance et ses synergies technologiques de nouvelle génération.

En tant que service de messagerie officiel de la 5G, le RCS devrait devenir un véhicule essentiel dans la génération de futurs revenus issus de la messagerie pour les opérateurs mobiles. Les consommateurs dépendent déjà de la messagerie enrichie, les marques la convoitent et les opérateurs mobiles doivent la délivrer. D'après les plans existants de déploiement du RCS et du MaaP dans le monde entier, Mobilesquared prévoit que le RCS générera des revenus de 8,3 milliards de dollars d'ici 2024 si l'on se base sur le modèle traditionnel des télécommunications A2P SMS. Retarder le lancement du RCS ne fera que risquer la capacité des opérateurs mobiles à générer de nouveaux revenus de messagerie et leur position sur le canal.

« Les opérateurs mobiles doivent examiner globalement leur stratégie A2P pour s'assurer que les revenus actuels générés par les SMS ne soient pas oubliés », a déclaré Jim Dwyer, vice-président principal du développement d'entreprise et de la gestion des produits chez Interop Technologies. « Dans le même temps, les opérateurs doivent également préparer leurs réseaux de messagerie à l'éruption prévue de nouvelles opportunités de revenus qui seront générées par le RCS via des interactions commerciales conversationnelles entre les marques et les consommateurs. »

Nick Lane, analyste principal des connaissances chez Mobilesquared, a déclaré : « Plus de 3 milliards de personnes utilisent la messagerie enrichie, si bien que si les opérateurs mobiles veulent s'assurer que leurs plateformes restent pertinentes pour leurs clients, ils doivent faire évoluer les SMS vers le RCS. Les SMS les ont bien servis, et dans un environnement A2P, ils continueront de le faire, mais le niveau d'engagement vis-à-vis de la messagerie enrichie déclenche un tout autre seuil stratosphérique de possibilités. »

Disposer d'une plateforme de messagerie robuste est désormais considéré comme un élément essentiel de la compétitivité des opérateurs mobiles, dans la mesure où elle peut améliorer la qualité de l'expérience des abonnés tout en réduisant le taux de désabonnement. En développant une offre RCS native pour les abonnés, les opérateurs mobiles sont certains de rester au cœur de la prochaine grande plateforme, à la fois pour les consommateurs et pour les marques.

Le rapport « Safeguing Revenue from A2P Messaging » est téléchargeable ici : https://mobilesquared.co.uk/

À propos d'Interop Technologies

Interop Technologies aide les opérateurs de réseaux mobiles à mieux déployer et gérer les technologies et services de nouvelle génération. Fondée en 2002, la société développe des solutions mobiles standardisées de qualité télécommunication avec le plus haut niveau de flexibilité de déploiement et de gestion du cycle de vie. Le portefeuille d'Interop Technologies comprend une plateforme de messagerie d'entreprise de bout en bout, accréditée et leader du secteur, dotée d'une connectivité mondiale pour l'intégration existante afin de préparer les opérateurs à leur transformation vers la 5G. Interop Technologies a son siège social à Fort Myers, en Floride, et le siège régional de la région EMEA se trouve à Dublin, en Irlande. La société possède et exploite des centres d'exploitation de réseau en Amérique du Nord et en Europe. Pour en savoir plus, rendez-vous sur interoptechnologies.com.

À propos de Mobilesquared

n° 1 de l'analyse de la messagerie d'entreprise.

Mobilesquared est le partenaire incontournable pour l'analyse définitive du marché de la messagerie d'entreprise. Nous possédons les prévisions indépendantes du marché mondial de la messagerie les plus complètes du secteur, auxquelles se fient des marques comme Mastercard, Google, Vodafone, LivePerson et PwC pour leur précision et leur impartialité. Si vous avez besoin d'informations ciblées sur le marché de la messagerie et d'une stratégie d'avenir, nous pouvons vous aider. Pour en savoir plus, rendez-vous sur mobilespared.co.uk.

