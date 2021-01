Communiqué de presse

Amiens, le 26 janvier 2021

Résultats 2020

Une année record pour la collecte : 2,8 milliards d’euros, Une des banques les plus solides en matière de solvabilité, Un taux de couverture des défauts de 149%, Un engagement dans la relance de l’économie régionale.





Développement commercial



LA COLLECTE

En 2020, l’encours de collecte des clients du Crédit Agricole Brie Picardie a connu une progression de 2,8 milliards d’euros portant l’encours de collecte global à 32,0 milliards d’euros. Cette progression est notamment liée à la hausse de la collecte bilancielle qui permet de financer l’économie locale en circuit court. Celle-ci a progressé de 2,9 milliards d’euros sur un an (soit +15,5% par rapport à 2019) et atteint 21,4 milliards d’euros à fin 2020. De son côté, l’encours de collecte hors bilan est resté stable avec un léger recul de 0,6% sur 2020.

LE CRÉDIT

Dans un même temps, malgré le contexte économique lié à la crise sanitaire, les réalisations de financements à moyen et long termes, destinées aux projets des clients de la Caisse Régionale ont atteint 4,4 milliards d’euros (+ 2,0% vs 2019).

Cette évolution est notamment portée par le crédit à l’habitat avec une hausse de 17,0% des réalisations par rapport à l’année 2019 pour un total de 2,9 milliards d’euros réalisés en 2020.

Les réalisations de crédits à l’équipement (1,3 milliard en 2020) finançant les projets des agriculteurs, professionnels, entreprises et collectivités publiques, connaissent un recul de 16,5%.

Par ailleurs, le Crédit Agricole Brie Picardie, lors de la crise sanitaire a su soutenir les différents acteurs de son territoire en accordant plus de 3 700 Prêts Garantis par l’Etat (PGE) pour un montant total de plus de 530 millions d’euros, ainsi que des pauses crédit.

Au total, l’encours de crédit, continue de progresser +6,2% soit une évolution de +1,5 milliard d’euros.

En restant mobilisé et en soutien de son territoire, la Caisse Régionale consolide sa place de leader, avec une part de marché des encours de collecte du marché de plus de 30% et une part de marché des encours de crédits du marché de plus de 34% à fin octobre 2020**.

L’ASSURANCE

L’activité d’assurances continue de se développer, avec une croissance de son portefeuille d’environ 18 000 nouveaux contrats (+2,7%), pour totaliser près de 670 000 contrats en fin d’année 2020. Les bonnes performances en souscription d’assurance de biens et des personnes démontrent la qualité des contrats. De plus, l’amélioration de l’offre Tous Mobiles a engendré une évolution importante des souscriptions, près de 3 500 contrats souscrits cette année.

ENTRÉES EN RELATION & SOCIÉTARIAT

Sur l’année 2020, près de 49 000 nouveaux clients ont rejoint le Crédit Agricole Brie Picardie qui comptabilise près de 1,1 million de clients.

La Caisse Régionale compte désormais plus de 400 000 sociétaires (+4,3% sur un an), témoignant de la pertinence de son modèle mutualiste, proche du territoire et de ses acteurs.

Le parc de cartes bancaires émises par la Caisse Régionale atteint plus de 686 000 cartes à fin 2020, soit une croissance annuelle de 2,4%.

Résultats financiers



En comptes sociaux, le Produit Net Bancaire a légèrement progressé (+0,8%) par rapport à 2019 pour s’établir à 600,3 millions d’euros. Comme indiqué dans la communication du 11 décembre dernier, ce PNB intègre 47,8 M€ de distribution exceptionnelle de prime d’émission de la SAS Rue La Boétie intervenue en décembre.

Retraité des éléments non récurrents (cf. annexe), le PNB sous-jacent est en hausse de 1,2%, marquant le dynamisme des activités commerciales malgré le contexte de taux bas et de crise sanitaire.

Bien que le contexte sanitaire ait apporté un surcoût lié aux mesures de sécurité pour protéger les clients et les collaborateurs, les charges de fonctionnement restent maîtrisées avec 334,7 millions d’euros, soit une très légère augmentation de 0,1% par rapport à 2019. Le Résultat Brut d’Exploitation progresse de 1,6% pour atteindre 265,6 millions d’euros. Le coefficient d’exploitation s’améliore légèrement à 55,7% en 2020 (contre 56,1% en 2019).

Dans un souci d’une gestion prudente et responsable, le Crédit Agricole Brie Picardie continue de renforcer ses provisions et affiche un coût du risque de 37,4 millions d’euros, soit 15bp sur encours de crédits. Les dotations sur encours sains et sensibles (provisions IFRS9) représentent 49,8 millions d’euros. Le taux de couverture des défauts atteint 149 % à fin décembre 2020 contre 127 % en 2019.

A fin décembre 2020 et au sens de la réglementation bâloise, le taux de défaut (EAD Défaut/EAD) est de 1,14% (contre 1,21 % en 2019), pour une exposition globale de la Caisse Régionale (EAD) à plus de 28 milliards d’euros. La Caisse Régionale maintient toujours un taux de défaut très inférieur à celui des banques françaises.

Après impôts sur les sociétés, le résultat net social s’établit à 145,0 millions d’euros en 2020 contre 173,1 millions en 2019.

Base individuelle (en millions d'euros) déc-19 déc-20 Variation en % Produit Net Bancaire 595,8 600,3 0,8% PNB hors non récurrent 596,2 603,4 1,2% Charges de Fonctionnement Nettes 334,3 334,7 0,1% Résultat Brut d'Exploitation 261,5 265,6 1,6% RBE hors non récurrent 261,9 268,7 2,6% Résultat Net 173,1 145,0 -16,2% Base consolidée (en millions d'euros) déc-19 déc-20 Variation en % Produit Net Bancaire 594,4 560,1 -5,8% PNB hors non récurrent 547,4 555,7 1,5% Charges de Fonctionnement Nettes 333,9 332,9 -0,3% Résultat Brut d'Exploitation 260,5 227,2 -12,8% RBE hors non récurrent 213,5 222,8 4,4% Résultat Net 194,4 128,8 -33,7%





En base consolidée, le Produit Net Bancaire IFRS s’établit à 560,1 millions d’euros, en baisse de 34,3 millions d’euros par rapport à 2019.

Le résultat net à fin 2020 s’établit à 128,8 millions d’euros, en recul par rapport au 31 décembre 2019.

Les capitaux propres atteignent près de 4,1 milliards d’euros à fin décembre 2020, pour un total bilan consolidé de 35,6 milliards d’euros. Les dettes envers les établissements de crédit (essentiellement Crédit Agricole S.A. au regard des règles de refinancement interne au Groupe) et envers la clientèle représentent respectivement 61,8% et 31,7% de l’ensemble des dettes. Les certificats de dépôt négociables émis par la Caisse Régionale dans le cadre de son programme d’émission jusqu’à 2 milliards d’euros, noté A1 par Standard and Poor’s, représente 1,1% des dettes.

La Caisse Régionale maintient des niveaux de solvabilité et de liquidité élevés : le ratio CRD est estimé à un taux supérieur à 20,0% à fin décembre 2020 pour un minimum de 10,7% et le Liquidity Coverage Ratio s’établit à 190,2% à fin décembre 2020, pour une exigence minimale en LCR fixée à 100,0%.

Perspectives

Tout au long de l’année, fidèle à ses valeurs mutualistes et à son identité régionale, le Crédit Agricole Brie Picardie a pris des mesures fortes durant la crise sanitaire en soutien des clients, qu’ils soient des particuliers, des professionnels, des entreprises ou encore des associations.

Le fonds Regain 340, créé en partenariat avec deux autres banques des Hauts-de-France en vue de renforcer les fonds propres des PME solides mais impactées par la crise sanitaire, a obtenu le label « Relance » en novembre 2020.

Par ailleurs, reconnaissant le souhait de proximité des clients, le Crédit Agricole Brie Picardie a lancé un programme « j’aime mon territoire » permettant aux clients sociétaires de soutenir des initiatives porteuses de sens pour l’environnement, l’économie locale, le patrimoine et la culture du territoire.

Les perspectives économiques 2021 restent incertaines du fait de la crise Covid-19. C’est pourquoi le Crédit Agricole Brie Picardie poursuit ses efforts et reste mobilisé au service des habitants et des entrepreneurs du territoire.

Au 31 décembre 2020, le cours de clôture du CCI est de 22,20 euros. La valorisation boursière rapportée à la quote-part du résultat 2020 affectée aux CCI ressort à 8,46 soit un résultat net individuel par CCI de 2,62 euros. Suite à la recommandation BCE du 15 décembre 2020, des échanges sont en cours avec le superviseur. La rémunération des CCI fera donc l’objet d’une communication fin février.









* Comptes sociaux et consolidés au 31 décembre 2020 arrêtés par le Conseil d’Administration du 26 janvier 2020 – Certification en cours par les commissaires aux comptes

** Dernière donnée disponible

Retrouvez toutes les informations réglementées publiées par la Caisse Régionale en application des dispositions de l’article L. 451-1-2 du Code monétaire et financier et des articles 222-1 et suivants du Règlement Général de l’Autorité des Marchés Financiers sur le site internet www.ca-briepicardie.fr .

A propos du Crédit Agricole Brie Picardie

Le Crédit Agricole Brie Picardie accompagne près de 1,1 million de clients et plus de 400 000 sociétaires avec une gamme de produits et services financiers, adaptée à tous : particuliers, entreprises et professionnels, agriculteurs, institutions, collectivités publiques et associations. Grâce à un réseau de 211 agences de proximité réparties sur les trois départements de la Somme, de l’Oise et de la Seine-et-Marne, chacun peut bénéficier d’une expertise de proximité et des conseils personnalisés de près de 2 800 collaborateurs.

Fort de ses fondements coopératifs et mutualistes, le Crédit Agricole Brie Picardie regroupe plus de 900 administrateurs de Caisses Locales, acteurs-clés disposant d’une connaissance aigüe de l’économie et des dynamiques locales. Ils représentent les clients-sociétaires et s’engagent chaque jour aux côtés du tissu associatif en faveur de projets porteurs de sens et utiles aux habitants du territoire.

ANNEXE – Indicateurs Alternatifs de Performance

Indicateur Définition Collecte globale La collecte globale comprend les encours de collecte bilancielle et les encours de collecte tierce. Charges de fonctionnement nettes Les Charges de fonctionnement nettes correspondent à la somme des postes « Charges générales d’exploitation » et « Dotations aux amortissements et aux dépréciations sur immobilisations incorporelles et corporelles » des états financiers.



Taux de Couverture des défauts Le taux de couverture des défauts correspond aux provisions individuelles et provisions IFRS9 rapportées aux encours défauts vifs. Ces défauts vifs, définis depuis juin 2020, sont ceux qui sont le plus comparables aux défauts suivis auparavant. A partir de juin 2020, les défauts totaux sont la somme des défauts vifs et des « défauts en période d’observation », qui incluent notamment les dossiers sortis des défauts vifs il y a moins de trois mois.

ANNEXE - Passage du PNB social publié au PNB social hors non récurrent (base individuelle)

Base individuelle (norme française)

(en millions d’euros) Décembre

2019 Décembre

2020 Variation

en % Produit Net Bancaire 595,8 600,3 +0,8% Retraitement de la provision épargne logement 11,9 2,5 NC Retraitement d’opérations non récurrentes -7,1 0,0 NC Retraitement des dotations/reprises de provision portefeuille de placement -4,4 0,6 NC Produit Net Bancaire hors non récurrent 596,2 603,4 +1,2%

NB : Le geste mutualiste assurance perte d’exploitation mentionné dans la communication financière du 30 juin 2020 n’est plus comptabilisé comme du non récurrent, car il est compensé par une moindre sinistralité observée pendant la période de confinement sur d’autres contrats d’assurance dommage. De la même manière, les dividendes de la SAS Rue La Boétie et de la SACAM mutualisation, mentionnés dans les communications financières des 30 juin et 30 septembre 2020 ne sont plus retraités, la Caisse Régionale ayant finalement reçu un niveau de rémunération équivalent en décembre 2020 (cf. communiqués financiers du 11 décembre 2020). Pour la SAS Rue de la Boétie, cette distribution d’un montant de 47,8 millions d’euros, en registrée uniquement dans les comptes individuels, est l’équivalent de l’acompte sur dividende qui aurait été perçu au 2ème trimestre 2020 si les recommandations de la BCE n’avaient pas conduit Crédit Agricole SA à renoncer à distribuer un dividende. Pour rappel, la distribution de la SAS Rue La Boétie s’était élevée à 47,2 millions d’euros en 2019. Pour la SACAM Mutualisation, le montant reçu par la Caisse Régionale est 12,6 millions d’euros, contre 12,8 millions d’euros en 2019.

ANNEXE - Passage du PNB consolidé publié au PNB consolidé hors non récurrent

Base consolidée (norme IFRS)

(en millions d’euros) Décembre

2019 Décembre

2020 Variation

en % Produit Net Bancaire 594,4 560,1 -5,8% Retraitement de la provision épargne logement 11,9 2,5 NC Retraitement d’opérations non récurrentes -7,1 0,0 NC Retraitement des dividendes Rue La Boétie

Retraitement des dotations/reprises de provision portefeuille valorisé à la juste valeur par résultat -47,2







-4,6 0,0







-6,9 NC







NC Produit Net Bancaire hors non récurrent 547,4 555,7 +1,5%

Pièce jointe