LAVAL, Québec, 26 janv. 2021 (GLOBE NEWSWIRE) -- Aujourd'hui, le Bureau de la sécurité des transports (BST) a publié son rapport sur l'accident qui a coûté la vie au confrère Pierre-Luc Lévesque, chef de train/contremaître stagiaire au CN, à Edmundston (Nouveau-Brunswick), le 4 décembre 2018.



Lyndon Isaak, président de la Conférence ferroviaire de Teamsters Canada, a fait cette déclaration sur le rapport :

« Les questions soulevées dans le rapport du BST sur le décès du confrère Lévesque sont symptomatiques des lacunes de la culture de santé et sécurité dans le transport ferroviaire canadien. L'accent mis sur les profits et l'efficacité plutôt que sur la santé et la sécurité des travailleurs-euses doit changer. Tout accident est évitable et après plus de 13 décès en trois ans, il nous apparaît évident que les transporteurs ferroviaires et les autorités réglementaires n'ont pas la volonté de prendre les mesures nécessaires pour prévenir ces tragédies.

« Je ne connaissais pas personnellement le confrère Lévesque, mais on m'a dit qu'il était un jeune et fier père qui aimait son travail et qui en parlait souvent. Mes pensées sont avec sa famille, ses amis et ses collègues de travail. Les Teamsters ne cesseront jamais de se battre pour mettre un terme à ces tragédies.

« Nous ne ferons pas d'autres commentaires avant d'avoir eu le temps d'analyser en détail le contenu du rapport du BST et ses recommandations. »

