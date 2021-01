LeddarTech inc.

January 27, 2021 00:12 ET

January 27, 2021 00:12 ET

QUEBEC CITY, Jan. 27, 2021 (GLOBE NEWSWIRE) -- LeddarTech®, ein weltweit führender Anbieter von ADAS- und AD-Sensortechnologie der Stufe 1–5, hat im Jahr 2020 ein beträchtliches Wachstum verzeichnet.

Trotz der Pandemie konnte LeddarTech, ein Pionier im Bereich der Fahrzeugsensortechnologie, sein Wachstum bei Investitionen, verkauften Einheiten, Ökosystem-Partnerschaften, strategischen Kundeninteraktionen und Übernahmen im Jahr 2020 steigern. LeddarTech wurde im November 2020 von Tracxn als eines von nur sechs kanadischen Konzernen in der Kategorie Unicorn genannt. Unternehmen in dieser Kategorie werden nach Definition von Tracxn mit über einer Milliarde bewertet, übersteigen teilweise sogar die Multi-Milliarden-Marke, und stellen die Elite der kanadischen Tech Start-up-Branche dar.

Wichtigste Erfolge 2020:

Die Übernahmen von VayaVision und Phantom Intelligence in Kombination mit unserer über zehnjährigen Erfahrung mit bahnbrechenden Stufe-1–5-ADAS- und AD-Sensortechnologien belegen das Engagement von LeddarTech, unseren Kunden aus den Bereichen Tier-1-2, OEM und autonome Mobilität kontinuierliche Innovation und ausgezeichneten Service zu bieten.

LeddarTech hat zudem seine Aktivitäten in Israel erweitert und das vorhandene Engineering-Team mit erstklassigen Experten für KI und Maschinenlernen verstärkt.

„2020 war das schwierigste Jahr in der jüngeren Geschichte, aber Herausforderungen erfolgreich zu meistern, ist eine Stärke von LeddarTech“, erklärt Charles Boulanger, CEO von LeddarTech. „Wir sind sehr stolz auf die Fortschritte, die wir als Unternehmen gemacht haben, und auf das Vertrauen, das unsere Kunden und strategischen Partner in uns gesetzt haben“, schloss Boulanger.

„Unsere Partner und Kunden können sich auf LeddarTechs fundiertes Expertenwissen im Bereich Sensorlösungen verlassen, das wir in über zehn Jahren als Pionier in der Branche gewonnen haben“, so Frantz Saintellemy, Präsident und COO.

Über LeddarTech

LeddarTech ist führend auf dem Gebiet der Umgebungssensorik für autonome Fahrzeuge und fortgeschrittene Fahrerassistenzsysteme. LeddarTech wurde 2007 gegründet und hat sich zu einem Unternehmen für die umfassende End-to-End-Umgebungssensorik entwickelt, indem es seinen Kunden die Möglichkeit bietet, kritische Sensorik- und Wahrnehmungsprobleme in der gesamten Wertschöpfungskette des Automobil- und Mobilitätsmarkts zu lösen. Mit seiner Sensorfusions- und Wahrnehmungsplattform LeddarVision™ und seiner kostengünstigen, skalierbaren und vielseitigen LiDAR-Entwicklungslösung für Solid-State-LiDARs für den Automobilbereich auf Basis der LeddarEngine™ ermöglicht LeddarTech Tier-1-2-Systemintegratoren in der Automobilindustrie die Entwicklung von umfassenden Sensorlösungen für die Autonomiestufen 1 bis 5. Diese Lösungen werden aktiv in Anwendungen für autonome Shuttles, Lastwagen, Busse, Lieferfahrzeuge, Smart Cities/Factories und Robotaxen eingesetzt. Das Unternehmen ist mit über 95 patentierten Technologien (erteilt oder angemeldet) für zahlreiche Innovationen im Bereich hochmoderner Fernerkundungsanwendungen für Automobile und Mobilität verantwortlich, die Fahrerassistenzsysteme und die Möglichkeiten im Bereich des autonomen Fahrens erweitern.

Weitere Informationen über LeddarTech finden Sie unter www.leddartech.com und auf LinkedIn, Twitter, Facebook und YouTube.

Kontakt:

Daniel Aitken, Vice President, Global Marketing, Communications and Product Management, LeddarTech Inc.

Tel.: + 1-418-653-9000 Durchwahl 232

daniel.aitken@leddartech.com

Leddar, LeddarTech, LeddarEngine, LeddarVision, LeddarSP, LeddarCore, VAYADrive, VayaVision und verwandte Logos sind Marken oder eingetragene Marken von LeddarTech Inc. und seinen Tochtergesellschaften. Alle anderen Marken und Produktnamen sind oder können Marken oder eingetragene Marken sein, die zur Identifizierung von Produkten oder Dienstleistungen ihrer jeweiligen Inhaber verwendet werden.