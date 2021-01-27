魁北克市, Jan. 27, 2021 (GLOBE NEWSWIRE) -- 1-5级ADAS和AD传感技术领域全球领先企业 LeddarTech ®宣布2020年取得显著增长。



尽管出现疫情，但作为汽车传感技术先锋企业的LeddarTech在2020年仍实现了投资、销量、生态系统伙伴关系、战略性客户参与度以及业务收购方面的增长。2020年11月，LeddarTech被Tracxn列入仅六家加拿大企业入选的 独角兽企业 类别，也就是Tracxn所定义的估值超过10亿甚至数十亿并代表加拿大科技行业初创精英企业的公司。

2020年主要成就：

对VayaVision和Phantom Intelligence的收购，加上十多年来在开创性的1-5级ADAS和AD传感技术方面积累的专业知识，表明了LeddarTech对于为1-2级、OEM和自动驾驶客户提供持续创新和服务的承诺。

LeddarTech还扩展了在以色列的运营规模，并通过吸收世界级的人工智能和机器学习工程师增强了现有的工程团队。

LeddarTech首席执行官Charles Boulanger表示：“2020年是近期历史上最具挑战性的一年，但LeddarTech具备接受挑战的内在特质。” Boulanger先生总结道：“对作为一家组织所取得的进步以及客户和战略合作伙伴给予的信任，我们感到非常自豪。”

总裁兼首席运营官Frantz Saintellemy先生表示：“我们的合作伙伴和客户认识到，对于LeddarTech通过十多年开拓经验而获得的传感解决方案领域的深厚专业知识，他们完全可以信赖。”

关于LeddarTech

LeddarTech是自动驾驶车辆和高级驾驶辅助系统环境感应平台领域的领先企业。LeddarTech成立于2007年，帮助客户解决汽车和出行细分市场整个价值链上的关键感应和感知挑战，现已发展成为一家综合性的端到端环境感应公司。凭借其LeddarVision™传感器融合和感知平台及其基于LeddarEngine™的面向汽车级固态LiDAR的高性价比、可扩展和多功能LiDAR开发解决方案，LeddarTech让1-2级汽车系统集成商能够开发针对1至5级自动驾驶的全堆栈传感解决方案。这些解决方案在自动驾驶班车、卡车、巴士、货运车、智能城市/工厂和机器人出租车应用领域得到积极部署。公司为尖端汽车和出行遥感应用提供了多项创新，拥有超过95项专利技术（已授予或申请中），提升了ADAS及自动驾驶性能。

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联系人：

Daniel Aitken，LeddarTech Inc.全球营销、传播与产品管理副总裁

电话：+ 1-418-653-9000 分机：232

daniel.aitken@leddartech.com

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