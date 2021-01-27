魁北克市, Jan. 27, 2021 (GLOBE NEWSWIRE) -- LeddarTech ® 是第 1 級至第 5 級高級駕駛員輔助系統 (ADAS) 及無人駕駛 (AD) 感應技術領域的全球領導者，宣佈 2020 年獲得顯著增長。



儘管受到疫情影響，但汽車感應技術先驅 LeddarTech 在 2020 年仍然見證投資、銷量、生態系統合作夥伴關係、策略客戶參與度及收購方面的增長。2020 年 11 月，LeddarTech 從僅包括六家加拿大公司的類別中脫穎而出，代表加拿大科技初創企業領域的精英公司獲 Tracxn 認可為 Unic o r n ，Tracxn 將其定義為估值超過十億，在某些情況下甚至超過數十億美元的公司。

2020 年重大成就：

VayaVision 和 Phantom Intelligence 的收購，加上我們在突破性的 L1-5 ADAS 和 AD 感應技術方面超過十年的長期專業知識，均展示出 LeddarTech 致力為第 1-2 級、 OEM 和無人駕駛流動客戶不斷提供創新和服務的承諾。

LeddarTech 還擴展了以色列的業務，並聘請世界一流的人工智能和機器學習工程師，藉此擴大了現有的工程團隊。

LeddarTech 行政總裁 Charles Boulanger 先生表示：「2020 年是近代最具挑戰性的一年，但 LeddarTech 向來勇於迎接挑戰。Boulanger 先生總結說：「我們作為組織所取得的進步，以及客戶和策略合作夥伴對我們的信心令我感到非常自豪。」

總裁兼營運總裁 Frantz Saintellemy 先生說：「我們的合作夥伴和客戶認識到，他們可以依靠 LeddarTech 感應解決方案方面根深蒂固的專業知識，它們源自我們超過十年的領先經驗。」

關於 LeddarTech

LeddarTech 是無人駕駛汽車及高級駕駛員輔助系統的環境感應平台的領導者。LeddarTech 成立於 2007 年，已發展成為一家全面的端對端環境感應公司，其客戶可以解決汽車及移動市場整個價值鏈中關鍵的感應以及感知挑戰。憑藉其 LeddarVision™ 感應器融合及感知平台及其符合成本效益、可擴展及多功能的 LiDAR 開發解決方案，用於基於 LeddarEngine™ 的汽車級固態 LiDAR，LeddarTech 讓 1-2 級汽車系統整合器能夠為自主 1 至 5 級開發全堆棧感應解決方案。這些解決方案已積極在無人駕駛穿梭巴士、巴士、運輸車輛、智能城市／工廠及無人駕駛的士應用中部署。我們公司負責尖端的流動遙控應用程式等多項創新，其超過 95 項的專利技術（已授予或申請中）提高 ADAS 及無人駕駛能力。

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聯絡人：

Daniel Aitken，LeddarTech Inc. 全球營銷、傳訊及產品管理副總裁

電話：+ 1-418-653-9000（內線：232）

電郵：daniel.aitken@leddartech.com

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