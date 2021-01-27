魁北克市, Jan. 27, 2021 (GLOBE NEWSWIRE) -- LeddarTech® 是第 1 級至第 5 級高級駕駛員輔助系統 (ADAS) 及無人駕駛 (AD) 感應技術領域的全球領導者，宣佈 2020 年獲得顯著增長。

儘管受到疫情影響，但汽車感應技術先驅 LeddarTech 在 2020 年仍然見證投資、銷量、生態系統合作夥伴關係、策略客戶參與度及收購方面的增長。2020 年 11 月，LeddarTech 從僅包括六家加拿大公司的類別中脫穎而出，代表加拿大科技初創企業領域的精英公司獲 Tracxn 認可為 Unicorn，Tracxn 將其定義為估值超過十億，在某些情況下甚至超過數十億美元的公司。

2020 年重大成就：

  • 從行業領導者手中獲得超過 3.5 億美元的投資。
  • 與六位第 1 級及 OEM 客戶簽約開發 LiDAR 測量軟件、感應器融合及感知技術，以實現其生命週期價值超過 15 億美元的 ADAS 及無人駕駛應用，為不斷增長的機會漏斗提供超過 40 億美元的支援。
  • 與三位第 1/2 級全球汽車客戶簽署策略夥伴關係協議，以實現 LiDAR 平台開發。
  • 為客戶提供超過 9,000 種低成本固態 LiDAR 感應器，比 2019 年增長了兩位數。
  • 宣佈與製造合作夥伴 Faurecia-Clarion Malaysia 量產屢獲殊榮的 Leddar™ Pixell
  • 宣佈新增四家主要的全球科技公司為合作夥伴，共同向 Leddar Ecosystem 內的市場交付 LiDAR 解決方案，包括 STMicroelectronicsFlexdSPACE 及 Ningbo Sunny Optical。LeddarTech 預計於 2021 年上半年進一步增加 Leddar Ecosystem 內的市場。
  • 擴展與 Renesas 的合作，以加速無人駕駛和 ADAS 開發。該平台將 LeddarTech 行業領先的原始數據感應器融合堆棧和 LiDAR 技術與 Renesas 新推出的 R-Car V3U 相結合，這是適用於 ADAS 和 AD 系統的同類最佳 ASIL D 片上系統 (SoC)。
  • 透過兩次收購加速汽車感應解決方案：
    • Phantom Intelligence：此收購進一步推動 LeddarTech 的綜合和整合汽車感應技術策略，使 LeddarTech 能夠以更低的成本為客戶提供全面的解決方案。
    • VayaVision：此收購透過將感應器融合和感知技術與 LeddarTech 經過驗證的 LeddarEngine™ 平台結合，增加了至關重要的基礎。LeddarEngine 平台建基於開放式軟件架構，結合 LeddarVision™，讓 LeddarTech 為客戶提供所需的多硬件、可擴展及可調整的感應技術解決方案，以配合任何車輛及感應器設置。

VayaVision 和 Phantom Intelligence 的收購，加上我們在突破性的 L1-5 ADAS 和 AD 感應技術方面超過十年的長期專業知識，均展示出 LeddarTech 致力為第 1-2 級、 OEM 和無人駕駛流動客戶不斷提供創新和服務的承諾。

LeddarTech 還擴展了以色列的業務，並聘請世界一流的人工智能和機器學習工程師，藉此擴大了現有的工程團隊。

LeddarTech 行政總裁 Charles Boulanger 先生表示：「2020 年是近代最具挑戰性的一年，但 LeddarTech 向來勇於迎接挑戰。Boulanger 先生總結說：「我們作為組織所取得的進步，以及客戶和策略合作夥伴對我們的信心令我感到非常自豪。」

總裁兼營運總裁 Frantz Saintellemy 先生說：「我們的合作夥伴和客戶認識到，他們可以依靠 LeddarTech 感應解決方案方面根深蒂固的專業知識，它們源自我們超過十年的領先經驗。」

關於 LeddarTech

LeddarTech 是無人駕駛汽車及高級駕駛員輔助系統的環境感應平台的領導者。LeddarTech 成立於 2007 年，已發展成為一家全面的端對端環境感應公司，其客戶可以解決汽車及移動市場整個價值鏈中關鍵的感應以及感知挑戰。憑藉其 LeddarVision™ 感應器融合及感知平台及其符合成本效益、可擴展及多功能的 LiDAR 開發解決方案，用於基於 LeddarEngine™ 的汽車級固態 LiDAR，LeddarTech 讓 1-2 級汽車系統整合器能夠為自主 1 至 5 級開發全堆棧感應解決方案。這些解決方案已積極在無人駕駛穿梭巴士、巴士、運輸車輛、智能城市／工廠及無人駕駛的士應用中部署。我們公司負責尖端的流動遙控應用程式等多項創新，其超過 95 項的專利技術（已授予或申請中）提高 ADAS 及無人駕駛能力。

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聯絡人：
Daniel Aitken，LeddarTech Inc. 全球營銷、傳訊及產品管理副總裁
電話：+ 1-418-653-9000（內線：232）
電郵：daniel.aitken@leddartech.com

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