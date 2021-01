January 27, 2021 01:30 ET

CGG Atteindra la Neutralité Carbone d'ici à 2050

Paris, France – le 27 janvier 2021

Conformément à son engagement historique en faveur de l’environnement dans tous ses secteurs d’activité, et à son rôle d’acteur économique et industriel responsable, CGG annonce son objectif d’atteindre la neutralité carbone d'ici à 2050 sur les scopes 1 et 2 du Protocole des Gaz à Effet de Serre (GES).

Tous les efforts au sein de l’entreprise seront focalisés sur l'amélioration de l'efficacité énergétique des centres de données et des sites industriels, ainsi que sur l’introduction croissante d’énergies renouvelables dans son mix énergétique.

A moyen terme, CGG s'est également fixé une étape intermédiaire à l’horizon 2030 de diviser par 2 ses niveaux 2019 d’émissions GES de scopes 1 et 2.

Sophie Zurquiyah, Directeur Général de CGG, a déclaré : « Avec l’arrêt en 2020 des métiers d'acquisition de données géophysiques et notre transformation en une entreprise « asset-light » de personnes, de données et de technologies, CGG a déjà considérablement réduit son empreinte carbone. Notre engagement à atteindre la neutralité carbone d'ici à 2050 est en ligne avec l’évolution permanente de nos technologies de pointe pour aider nos clients à atteindre leurs objectifs industriels et les accompagner dans leur transition énergétique. »

A propos de CGG :

CGG (www.cgg.com) est un leader technologique mondial spécialisé dans les géosciences. Avec environ 4 000 employés dans le monde, CGG fournit une gamme complète de données, de services et d'équipements pour la découverte et le développement responsables des ressources naturelles. CGG est coté sur Euronext Paris SA (ISIN : 0013181864).

