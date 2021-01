La solide performance de l’exercice 20201, démontre une nouvelle fois que Solutions 30 est une entreprise aux fondamentaux solides, dont le potentiel de croissance reste intact en dépit de la campagne de déstabilisation et de désinformation dont elle fait l’objet.

La société a d’ores et déjà saisi l’Autorité des Marchés Financiers et porté plainte auprès du Parquet National Financier pour diffusion d’informations fausses et trompeuses et de manipulations de marché, après la diffusion d’un rapport anonyme à charge, contenant de très nombreuses informations erronées et mensongères2.

Ces informations ont été exploitées et diffusées de manière publique par le fonds spéculatif Muddy Waters qui, dans deux lettres datées du 25 et du 27 janvier 2021 et écrites en son nom propre, porte de nouvelles allégations, fausses et trompeuses. Ces diffusions, dont le seul but est de tirer profit de la baisse du titre Solutions 30, sont intervenues, pour la première, deux jours de bourse avant la publication du chiffre d’affaires annuel du Groupe puis, pour la deuxième, le lendemain de la publication d’une forte croissance du chiffre d’affaires annuel.

Solutions 30 réfute catégoriquement les allégations visant la société, contenues dans ces lettres et, devant leur gravité, a décidé de porter plainte pour diffamation.

A propos de Solutions 30 SE

Le Groupe Solutions 30 est le leader européen des solutions pour les Nouvelles Technologies. Sa mission est de rendre accessibles à tous, particuliers et entreprises, les mutations technologiques qui transforment notre vie quotidienne : hier l’informatique et Internet, aujourd’hui le numérique, demain les technologies qui rendront le monde toujours plus interconnecté en temps réel. Avec 30 millions d’interventions réalisées depuis sa création et un réseau de plus de 11 000 techniciens de proximité, Solutions 30 couvre actuellement la totalité de la France, l’Italie, l’Allemagne, les Pays-Bas, la Belgique, le Luxembourg, la Péninsule Ibérique, le Royaume-Uni et la Pologne. Le capital de Solutions 30 S.E. est composé de 107 127 984 actions, identiques au nombre de droits de vote théoriques et exerçables.

Solutions 30 S.E. est cotée sur Euronext Paris (ISIN FR0013379484- code S30). Indices : MSCI Europe Small Cap | Tech40 | CAC PME | SBF120 | CAC Mid 60. Pour plus d’informations, vous pouvez consulter le site www.solutions30.com



1 Voir communiqué du 26 janvier 2021

2 Voir les réponses apportées par Solutions 30 : https://www.solutions30.com/transparency/





