Verkkokauppa.com Oyj Lehdistötiedote 27.1.2021 klo 13.30

Muutos Verkkokauppa.com Oyj:n johtoryhmässä

Verkkokauppa.com Oyj:n uudeksi henkilöstöjohtajaksi ja johtoryhmän jäseneksi on nimitetty KTM Saara Tikkanen (s. 1982). Tikkanen aloittaa tehtävässään 15.2.2021 ja raportoi toimitusjohtaja Panu Porkalle. Kuten aikaisemmin ilmoitettiin, väistyvä henkilöstöjohtaja Taina Suorsa avustaa yhtiötä siirtymäkauden ajan maaliskuun loppuun saakka.

”Saara on intohimoinen ja kokenut HR-ammattilainen, jolla on vahvat näytöt HR-prosessien, työntekijäkokemuksen ja työnantajamielikuvan kehittämisestä. Odotamme innolla Saaran liittymistä tiimiin ja Verkkiksen yrittäjähenkisen ja vahvan kulttuurin tukemista”, sanoo Verkkokauppa.com Oyj:n toimitusjohtaja Panu Porkka.

Saara Tikkanen on aiemmin toiminut muun muassa Edenred Finland Oy:n henkilöstöjohtajana sekä henkilöstöpäällikkönä ISS Palvelut Oy:ssä.

Verkkokauppa.com lyhyesti

Verkkokauppa.com on Suomen suosituin ja vierailluin verkossa toimiva kotimainen vähittäiskauppa, jonka tavoitteena on olla asiakkailleen todennäköisesti aina halvempi paikka tehdä ostoksia. Verkkokauppa.com Oyj markkinoi, myy ja jakelee verkkokauppansa, myymälöidensä ja noutopisteverkostonsa kautta sesongista riippuen noin 60 000–70 000 tuotetta 26 eri päätuotealueella. Yhtiöllä on neljä jättimyymälää: Oulussa, Pirkkalassa, Raisiossa ja Helsingissä, jonka lisäksi verkkokaupasta ostettavat tuotteet ovat noudettavissa yli 3 000 noutopisteen kautta. Verkkokauppa.com on perustettu 1992 ja sen pääkonttori sijaitsee Jätkäsaaressa, Helsingissä. Yhtiön osakkeet ovat kaupankäynnin kohteena Nasdaq Helsingin pörssilistalla kaupankäyntitunnuksella VERK.