OTTAWA, 27 janv. 2021 (GLOBE NEWSWIRE) -- Aujourd'hui, la relation du Canada avec les déchets plastiques a fondamentalement changé : le Pacte canadien sur les plastiques a été lancé pour mettre fin aux déchets plastiques et à la pollution. Le Pacte canadien sur les plastiques rassemble les acteurs clés pour travailler collectivement à la réalisation des objectifs ambitieux de 2025 qu'ils n'auraient jamais pu atteindre seuls.



Plus de 40 partenaires ont rejoint le pacte canadien relatif aux plastiques, représentant diverses parties de la chaîne de valeur des matières plastiques, des marques de premier plan aux entreprises de gestion des déchets, aux institutions gouvernementales et aux ONG. Étant donné que l'emballage plastique représente 47 % de l'ensemble des déchets plastiques, il constitue l'objectif immédiat des efforts collectifs du Pacte canadien sur les plastiques.

Plateforme pré-concurrentielle et multipartite ambitieuse, le Pacte canadien sur les plastiques permettra aux entreprises de l'ensemble de la chaîne de valeur canadienne des matières plastiques de collaborer et d'innover. Il s'appuiera sur des travaux importants déjà en cours pour réduire les déchets plastiques et se développera au fil du temps. Ensemble, les partenaires vont repenser la façon dont ils conçoivent, utilisent et réutilisent les plastiques, traçant ainsi une voie vers une économie circulaire du plastique d'ici 2025.

Dans un souci de changement systémique audacieux, le Pacte canadien sur les plastiques s'emploiera à éliminer les plastiques dont nous n'avons pas besoin, à innover pour nous assurer que les plastiques dont nous avons besoin sont réutilisables, recyclables ou compostables, et à les maintenir dans l'économie et hors de l'environnement.

Le Pacte canadien sur les plastiques s'emploie à atteindre quatre objectifs clairs et exploitables d'ici 2025 :

Définir une liste d'emballages en plastique devant être désignés comme problématiques ou inutiles et prendre des mesures pour les éliminer

Soutenir les efforts en faveur de 100 % des emballages plastiques conçus pour être réutilisables, recyclables ou compostables

Entreprendre des actions ambitieuses pour garantir qu'au moins 50 % des emballages plastiques soient recyclés ou composites efficacement

Assurer une teneur moyenne d'au moins 30 % de matériaux recyclés dans tous les emballages plastiques (en poids)

Les partenaires fondateurs du Pacte canadien sur les plastiques sont :

AgriRÉCUP, Canadian Beverage Association, Canadian Produce Marketing Association, Canadian Stewardship Services Alliance Inc., Canadian Tire Corporation, Circular Innovation Council, Circular Plastics Taskforce, Club Coffee, Coca-Cola Canada, Council of the Great Lakes Region, Conseil canadian du commerce de détail, Danone Canada, EFS-plastics Inc., Emterra Group, Environnement et Changement Climatique Canada, Fondation David Suzuki, Food, Health & Consumer Products of Canada, General Mills Canada, Ice River Sustainable Solutions, International Institute for Sustainable Development, Keurig Dr Pepper Canada, Kraft Heinz Canada, Loblaw Companies Limited, Maple Leaf Foods Inc., Mars Canada, Merlin Plastics, Metro Vancouver, Mondelez Canada Inc., National Zero Waste Council, The Natural Step Canada, Nestlé Canada, Ocean Wise, PAC Packaging Consortium, Pyrowave, The Recycling Council of Alberta, Return-It, Ryse Solutions, Save-On-Foods, Institut pour l'IntelliProspérité, Unilever Canada, Walmart Canada.

« L'union par le Pacte canadien sur les plastiques vous permettra de rejoindre un groupe diversifié de leaders de l'ensemble de la chaîne de valeur des matières plastiques du Canada », a déclaré David Hughes, P.D.G de The Natural Step Canada, l'organisation hôte du Pacte canadien sur les plastiques. « Si je suis impressionné par leur engagement authentique à réaliser une économie zéro déchet plastique, c'est leur volonté de faire tomber les barrières entre les uns et les autres pour atteindre des solutions réellement innovantes que je trouve la plus inspirante. »

Le Canada est le dernier pays à rejoindre le réseau du pacte plastique de la Fondation Ellen MacArthur, une réponse mondialement alignée aux déchets plastiques et à la pollution. Conformément à la vision de la Fondation Ellen MacArthur d'une économie circulaire pour le plastique, le Pacte canadien sur les plastiques facilite l'innovation et le partage des connaissances et favorise une action collaborative et des solutions adaptées aux besoins et défis uniques du Canada.

« En fixant des objectifs clairs pour 2025 et en travaillant ensemble pour les atteindre, les entreprises et les décideurs politiques du pacte canadien sur les matières plastiques ont franchi une étape importante dans le parcours vers une économie circulaire du plastique, dans laquelle il ne se transforme jamais en déchets ni en pollution », a déclaré Sonja Wegge, responsable du Programme du pacte sur les plastiques chez Ellen MacArthur Foundation. « Nous sommes ravis d'accueillir le pacte canadien sur les plastiques dans notre réseau mondial grandissant de pactes, et nous espérons voir de nombreuses autres organisations s'unir pour notre vision d'une économie circulaire pour le plastique, qui réunit plus de 1 000 organisations dans le monde entier grâce à notre nouvelle initiative sur l'économie des plastiques. »

Les prochaines étapes immédiates pour que le Pacte canadien sur les plastiques atteigne ses objectifs d'ici 2025 sont l'élaboration d'une feuille de route pour l'action. Afin d'être pleinement transparent et d'assurer une action mesurable, un rapport intérimaire du Pacte canadien sur les plastiques sera rendu public chaque année.

Ensemble, les partenaires du pacte canadien sur les plastiques changeront fondamentalement la façon dont les canadiens utilisent et réutilisent le plastique, tout en assurant une économie résiliente qui s'épanouit dans les limites de la nature.

