ROUYN-NORANDA, Québec, 27 janv. 2021 (GLOBE NEWSWIRE) -- MINES INDÉPENDANTES CHIBOUGAMAU INC. (CBG-V – Bourse de Croissance TSX au Canada, CLL1 – Bourses de Francfort, Stuttgart et Lang & Schwarz en Allemagne, CMAUF-OTC (É.-U.A.)) ci-dessous nommée Chibougamau, souhaite faire une mise à jour à ses investisseurs, concernant le programme de forage proposé sur la propriété Bateman Bay, celle-ci incluant la zone de cuivre et d’or C-3. Le début de la campagne, tel qu’indiqué dans notre communiqué datant du 24 décembre 2020, dépendait des conditions de la glace qui devait supporter le poids de la foreuse et de l’équipement nécessaire au forage. Des vérifications récentes ont démontré que les températures chaudes des premiers mois d’hiver n’ont pas permis la formation de glace de qualité pouvant supporter les équipements de forage. Nous devons par conséquent envisager le forage des extensions de la zone C-3, laquelle a été intersecté de la surface jusqu’à une profondeur verticale de 450 mètres à partir de la terre ferme, et ce, sujet à la disponibilité d’une foreuse et des rares équipes très en demande, ainsi qu’aux conditions particulières découlant des mesures reliées à la Covid.



Le forage des autres cibles situées sur le lac sera remis à cet été, conditionnellement à la disponibilité d’une foreuse installée sur une barge.

De plus, Chibougamau souhaite clarifier avoir procédé à l’émission de 5 824 386 actions ¨accréditives¨ le 23 décembre 2020, à un prix de 0,17 $ par action pour un montant 990 145,62 $ versé à Chibougamau, plutôt que 5 882 352 actions accréditives, à un prix de 0,17 $ par action pour un montant d’approximativement 1 million de dollars versé à Chibougamau, tel qu’annoncé antérieurement par Chibougamau.

Ce communiqué de presse a été rédigé Jack Stoch, géo., Président et chef de la direction, pour Mines indépendantes Chibougamau inc., en sa capacité de « personne qualifiée » conformément au Règlement 43-101.

