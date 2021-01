Forbes a sélectionné Thales comme l’un des meilleurs employeurs au Canada en 2021.



Avec plus de 2 500 employés répartis d’un océan à l’autre, Thales Canada offre des capacités de pointe dans les secteurs du transport ferroviaire urbain, de la défense, de l’aéronautique, de l’industrie spatiale, de l’identité et de la sécurité numériques.

TORONTO, 27 janv. 2021 (GLOBE NEWSWIRE) -- Thales a été désignée par Forbes comme l’un des meilleurs employeurs au Canada en 2021. Thales Canada est un chef de file dans la recherche et le développement en entreprise, et sa présence au Canada englobe quatre provinces et huit villes, avec une main-d’œuvre croissante de plus de 2 500 employés d’un océan à l’autre.

Avec un portefeuille de solutions de haute technologie de classe mondiale qui contribuent à soutenir les missions critiques et les grandes ambitions de ses clients, Thales est un partenaire clé de l’écosystème canadien de l’innovation et compte au sein du groupe Thales des centres d’excellence mondiaux en intelligence artificielle (Montréal), en signalisation ferroviaire urbaine (Toronto), en systèmes de commandes de vol électriques (Montréal) et en optronique (Montréal)

« C’est un honneur pour Thales d’être désignée par Forbes comme l’un des meilleurs employeurs au Canada, compte tenu notamment des effets considérables de la COVID-19 sur les employés canadiens et leurs lieux de travail. Cette distinction témoigne de la qualité exceptionnelle de notre équipe, de son agilité et de son engagement indéfectible auprès de nos clients au Canada et dans le monde entier. »

- Mark Halinaty, président-directeur général, Thales Canada.



Thales s’est engagée à jouer un rôle de premier plan en matière de formation et de perfectionnement des compétences, de communication avec les employés, d’avantages sociaux, de conditions de travail flexibles et d’engagement au sein des collectivités. Pour ce faire, Thales continue d’investir dans la prochaine génération de talents, grâce à de solides occasions de coopération et de stages, des initiatives de recrutement au niveau d’entrée, ainsi qu’au perfectionnement professionnel continu et aux programmes de mentorat et de formation offerts à tous les employés.

En collaboration avec l’entreprise d’analyse Statista, Forbes a sélectionné les meilleurs employeurs au Canada en 2021 en s’appuyant sur une enquête indépendante menée auprès de plus de 8 000 employés canadiens travaillant pour des entreprises qui ont un effectif d’au moins 500 personnes dans le cadre de leurs activités au Canada. Les enquêtes ont été menées au moyen d’une série de discussions en ligne et constituent un vaste échantillon de la main-d’œuvre canadienne.

À propos de Thales Canada



Chef de file canadien en recherche et technologie, Thales Canada allie plus de 50 ans d’expérience et le talent de plus de 2 500 personnes qualifiées d’un océan à l’autre. Générant un chiffre d’affaires de plus de 800 millions de dollars, Thales Canada offre des capacités de pointe dans les secteurs du transport ferroviaire urbain, de l’aviation civile, de l’identité et de la sécurité numériques, répondant ainsi aux besoins et aux exigences les plus complexes de ses clients dans tous les environnements d’exploitation.



À propos de Thales



Thales (Euronext Paris: HO) est un chef de fil mondial des hautes technologies qui investit dans les innovations numériques et la « technologie de pointe » – connectivité, mégadonnées, intelligence artificielle, cybersécurité et technologie quantique – pour construire un avenir dans lequel nous pouvons tous avoir confiance, ce qui est essentiel pour le développement de nos sociétés. L’entreprise propose des solutions, des services et des produits qui aident ses clients – entreprises, organisations et gouvernements – dans les secteurs de la défense, de l’aéronautique, de l’industrie spatiale, des transports et de l’identité et de la sécurité numériques à accomplir leurs missions critiques, en plaçant l’homme au cœur du processus décisionnel.



Comptant 83 000 employés répartis dans 68 pays, Thales a réalisé un chiffre d’affaires de 19 milliards d’euros en 2019 (sur une base intégrant Gemalto sur une période de 12 mois).