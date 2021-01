København Ø, Jan. 27, 2021 (GLOBE NEWSWIRE) --



BI Erhvervsejendomme A/S (ISIN-kode DK0061026549) har i forbindelse med kapitalforhøjelsen pr. 27. januar 2021 modtaget følgende meddelelser:



Investeringsforeningen Jyske Portefølje

Ved storaktionærmeddelelse pr. 26. januar 2021 er det oplyst, at Investeringsforeningen Jyske Portefølje i forbindelse med kapitalforhøjelse i selskabet BI Erhvervsejendomme A/S har 5.117.329 stk. aktier svarende til 16,8% af aktierne i selskabet.

BI Asset Management Fondsmæglerselskab A/S

Ved storaktionærmeddelelse pr. 27. januar 2021 er det oplyst, at Værdipapirfonden BankInvest har 1.948.708 stk. aktier svarende til 6,79% af selskabets aktier, og Kapitalforeningen KI har 1.951.757 stk. aktier svarende til 6,81% af selskabets aktier.

BI Asset Management Fondsmæglerselskab A/S har som kapitalforvalter stemmerettighederne over aktierne i Værdipapirfonden BankInvest og Kapitalforeningen KI. BI Asset Management Fondsmæglerselskab A/S har stemmerettigheder for 3.900.465 stk. aktier svarende til 13,6% i selskabet BI Erhvervsejendomme A/S.

Med venlig hilsen

BI Management A/S



Martin Fjordlund Smidt

Direktør