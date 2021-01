Corporation Aurifère Opus One Inc.

MONTRÉAL, 27 janv. 2021 (GLOBE NEWSWIRE) -- Corporation Aurifère Opus One Inc. (OOR: TSXV) («Opus One Gold Corp.» ou la «Société»), une société d'exploration minière qui concentre ses efforts sur la découverte de gisements d'or et de métaux de base de grande qualité, à des endroits accessibles par route, a le plaisir d'annoncer qu'une foreuse a été mobilisée sur son projet aurifère Noyell, situé à 25 km au sud de la ville de Matagami, en Abitibi, au Québec.



La zone-cible est constituée par une portion très peu explorée de la zone de déformation Casa-Berardi-Douay-Cameron, qui héberge la mine d'or Casa Berardi et la mine d'or Vezza (ancien producteur). La propriété Noyell est située à 10 km à l'est de la mine d'or Vezza, dans le même environnement géologique.

De l'or fut découvert pour la première fois sur la propriété par Cominco, en 1988. Le projet a par la suite été cédé à SOQUEM, la branche minière du gouvernement du Québec. SOQUEM a effectué d'autres forages au milieu des années 90 et a également obtenu des résultats intéressants. Le projet a été optionné par Normabec, et puis par First Gold Exploration, en 2006. Un programme de forage réalisé en 2007 a de nouveau permis de découvrir des intervalles aurifères importants qui ne sont pas passés inaperçus par le géologue en charge du projet à l'époque (Pierre O'Dowd). En 2019, M. O'Dowd a convaincu la Corporation Aurifère Opus One d'acquérir le projet Noyell. Peu de temps après, au début 2020, une brève campagne de forages a fourni le meilleur intervalle jamais recoupé sur la propriété. Le programme de forage de cet hiver 2021 constitue la suite à ces excellents résultats.

Après un court délai en raison du temps plus chaud que la normale en Abitibi, une foreuse est enfin mobilisée sur le projet Noyell où un programme de forage de 5 000 mètres devrait être complété avant la fin de cet hiver. Huit sondages étudieront la zone de découverte 2020 (sondage NO-20-02: 7,96 g / t Au sur 3,7 m) tandis que 5 sondages testeront des anomalies PP situées de 0,5 à 3 km à l'est du sondage NO-20-02. Ces anomalies géophysiques se trouvent directement le long des extensions orientales de la minéralisation aurifère connue et indiquent la présence d'importants minéraux sulfurés (pyrrhotite, pyrite, arsénopyrite). Dans les intervalles de forage aurifères connus, l'or est directement associé à ces minéraux. Cette portion de la propriété Noyell n’a jamais été forée.

Par ailleurs, nous désirons annoncer la démission de M. Tony Brisson du conseil d’administration de la Corporation Aurifère Opus One. M. Brisson a dû démissionner de notre conseil d'administration, suite à sa nomination au poste de président-directeur général de SOQUEM, la branche minière du gouvernement du Québec. Nous tenons à remercier M. Brisson pour son soutien enthousiaste et son expertise qu'il a généreusement apportée à la Corporation Aurifère Opus One.

Pierre O’Dowd, P. géo., agit en tant que personne qualifiée pour la Corporation Aurifère Opus One, selon le Règlement 43-101 et a révisé et approuvé l'information technique contenue dans ce communiqué de presse.

