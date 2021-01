OTTAWA, 27 janv. 2021 (GLOBE NEWSWIRE) -- Le Dr Abdelhakim Khellaf de l’Université de Toronto a reçu la bourse de maîtrise de la Légion royale canadienne pour la recherche sur la santé des vétérans, d’une valeur de 30 000 $, lors d’un événement virtuel de l’Institut canadien de recherche sur la santé des militaires et des vétérans (ICRSMV). Ce prix est décerné à un étudiant de maîtrise qui mène un projet directement lié au bien-être des vétérans.



« C’est un immense honneur », déclare le Dr Khellaf qui remercie la Légion et l’ICRSMV pour le soutien et cette opportunité de recherche. « Je suis passionné par la recherche sur les traumatismes cranio-cérébraux, en partie parce qu’ils sont une cause majeure de décès, en particulier chez les jeunes et le personnel militaire », dit-il.

Le Dr Khellaf a une vaste expérience dans l’étude des traumatismes cranio-cérébraux (TCC), en outre chez les vétérans. Il estime que ces derniers sont très à risque de TCC à cause de la nature de leur travail, en plus des blessures pénétrantes et celles causées par des explosions. Selon le Dr Khellaf, le traitement de cette population exige une approche unique ; il a aussi remarqué que le système actuel de classification des TCC doit être mis à jour.

« Grâce à ses observations éclairées, le Dr Khellaf innovera en mettant au point un nouveau système de classification ainsi qu’en examinant le risque de complications des TCC et les meilleures options de traitement », a déclaré Thomas D. Irvine, CD, Président national. « Nous sommes heureux de savoir que cela pourrait conduire à de meilleurs résultats pour la santé de nos vétérans. »

Selon le Dr Khellaf, le TCC est considéré comme « la maladie la plus complexe dans l’organe le plus complexe », et la recherche dans ce domaine présente des avantages concrets pour la compréhension commune et le développement de thérapies efficaces. « J’espère que mes recherches feront progresser le domaine émergent de la médecine de précision en tant qu’outil pour aider les patients souffrant de traumatismes cranio-cérébraux, tant dans les populations militaires que civiles », affirme-t-il.

Depuis 2013, date à laquelle la Légion a créé sa bourse annuelle, des récipiendaires formidables ont étudié des sujets comme l’amélioration des chances d’un soldat de survivre à des blessures par balle, ou la possibilité d’effacer la « mémoire de la peur ».

Les travaux de recherche qui permettent d’améliorer la santé de nos vétérans profitent également à leurs familles et à leurs communautés. De plus, les connaissances fondées sur des données probantes qui proviennent de la recherche aident la Légion à poursuivre ses activités de défense des intérêts dans des domaines tels que les blessures de stress opérationnel et l’itinérance.

Chaque année, un récipiendaire est choisi avec l’aide de l’Institut canadien de recherche sur la santé des militaires et des vétérans. La Légion est un fier partenaire de l’ICRSMV, qui est à la fine pointe de l’innovation en soutenant la recherche et en facilitant la collaboration.

À propos de la Légion royale canadienne

Créée en 1925, la Légion est le plus important organisme de soutien et de services communautaires pour vétérans au Canada. Nous sommes un organisme sans but lucratif dont la portée nationale s’étend à des filiales aux États-Unis, au Mexique et en Europe. Nos 260 000 membres, dont plusieurs dévouent de nombreuses heures de bénévolat dans leur filiale, sont en fait notre force.

