OTTAWA, 27 janv. 2021 (GLOBE NEWSWIRE) -- Le rapport sur les principales constatations du 14e sondage annuel sur les risques émergents publié aujourd’hui par l’Institut canadien des actuaires, la Casualty Actuarial Society et la Society of Actuaries met en lumière les principaux risques selon les actuaires et d’autres gestionnaires du risque à l’échelle planétaire.



En ce qui concerne le principal risque actuel, le risque de pandémies et de maladies infectieuses arrive en tête de liste, 45 % des répondants l’ayant choisi. Le risque relatif aux changements climatiques, auparavant en premier dans cette catégorie, a glissé de 16 % en 2019 à 11 %. À cet égard, les résultats du sondage marquent une rupture avec la tendance des dernières années. Toutefois, les changements climatiques maintiennent la première place dans la catégorie du principal risque émergent (26 %), suivi des technologies perturbatrices (15 %).

Les répondants ont également partagé leurs perspectives économiques mondiales. Sur cette question, 20 % d’entre eux s’attendent à ce que l’année 2021 soit bonne ou excellente, mais 25 % entretiennent de faibles attentes relativement à l’économie mondiale. Ces réponses pourraient refléter l’incertitude économique découlant de la pandémie et des niveaux d’endettement élevés.

Ce sondage anonyme est mené par Max J. Rudolph, Rudolph Financial Consulting LLC. Les répondants sont invités à choisir le principal risque actuel, les cinq principaux risques émergents, les principaux risques émergents et trois ensembles de combinaisons à deux risques à partir d’une liste de 23 risques qui ont été répartis dans cinq catégories. Les catégories de risques sont : économie, environnement, géopolitique, société et technologie.

Les résultats du sondage permettent aux gestionnaires de risques d’être anonymement en contact avec leurs pairs et de partager leurs nouvelles façons d’envisager les risques.



Lisez les principales constatations du rapport : http://bit.ly/3oliKcD

L'Institut canadien des actuaires (ICA) est l'organisme bilingue national et le porte-parole de la profession actuarielle au Canada.