January 27, 2021 12:00 ET

COMMUNIQUE DE PRESSE Paris, le 20 janvier 2021







Agenda 2021

Dates de publication au titre de l’exercice 2020-2021

Chiffre d’Affaires 1er Trimestre Mardi 26 janvier 2021 (après bourse) Assemblée Générale Mardi 9 février 2021 Chiffre d’Affaires 2ème Trimestre Mardi 27 avril 2021 (après bourse) Résultats Semestriels Mardi 01 juin 2021 (avant bourse) Chiffre d’Affaires 3ème Trimestre Mardi 27 juillet 2021 (après bourse) Chiffre d’Affaires 4ème Trimestre Jeudi 28 octobre 2021 (après bourse) Résultats Annuels Vendredi 17 décembre 2021 (avant bourse)

A propos d’EXEL Industries :

Le métier principal d’EXEL Industries est la pulvérisation, pour l’agriculture et l’industrie. Le Groupe est également présent sur les marchés de l’arrosage grand public et des arracheuses de betteraves. La vocation d’EXEL Industries est de se développer sur ses marchés grâce à une politique d’innovation permanente et à une stratégie d’internationalisation. EXEL Industries emploie 3 544 personnes dans 27 pays, sur les 5 continents.

Euronext Paris, SRD Long only – compartment B (Mid Cap)

indice EnterNext© PEA-PME 150 (Mnemo EXE / ISIN FR0004527638)

VOS CONTACTS

Yves BELEGAUD

Directeur Général groupe

Yves.belegaud@exel-industries.com Patrick TRISTANI

C.F.P.O / Relations Investisseurs

Patrick.tristani@exel-industries.com

