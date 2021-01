January 27, 2021 12:00 ET

DELTA DRONE

Exercice 2020 en ligne avec l’exécution du plan 2020-2021

La part des contrats pluriannuels représente 70% de l’activité

Le carnet de commandes signées s’élève au 31/12/20 à 20 M€

27 janvier 2021 à 18h

Chiffre d’affaires consolidé 2020 : 13,5 M€ (-16%).

Baisse limitée du chiffre d’affaires, tenant compte d’une part de cessions de plusieurs filiales déficitaires et de l’arrêt d’activités structurellement en perte (qui représentaient 3,8 M€ de CA en 2019), d’autre part du quasi-arrêt, du fait de la crise sanitaire, des prestations dans les secteurs de la formation et de l’événementiel.

Grâce aux efforts de réorganisation, la part des contrats pluriannuels signés (2 à 5 ans) représente désormais 70% du chiffre d’affaires, dont 20 M€ restant à facturer d’ici 2024.

Poursuite de la production des systèmes ISS Spotter et Countbot en vue de leur livraison prochaine.

Succès du développement en Australie, avec la constitution de la filiale Delta Drone International Ltd cotée à la bourse de Sydney.

Renforcement de la solidité financière du Groupe pour pouvoir faire face aux incertitudes de l’avenir, nées de la crise sanitaire mondiale.

Le contexte général marqué par la crise sanitaire

Comme pour l’ensemble du monde économique, l’année 2020 a été marquée avant tout par la crise sanitaire. Contrairement aux prévisions optimistes nées à la fin du premier confinement et entretenues durant la période estivale, l’arrivée d’une deuxième vague de Covid à partir de l’automne a contrarié fortement les perspectives d’une reprise de l’activité rapide et à court terme.

Dans ce contexte de persistance des incertitudes, le choix stratégique de Delta Drone de très peu recourir au mécanisme de PGE (Prêt Garanti par l’État) et au report de charges, tout en poursuivant normalement son calendrier de désendettement, paraît très prudent en regard des défis qui attendent l’ensemble du monde économique, lorsque sonnera la fin de la période de crise mondiale. C’est également dans cette logique que deux nouveaux contrats de financement, le premier de 10 M€, le second de 25 M€ ont été signés en avril puis en octobre avec le fonds américain Yorkville Advisors, afin de se doter des moyens de financement au service d’une stratégie de croissance internationale dynamique.

L’évolution du Groupe en France

Cette situation de crise sanitaire a entraîné, pour le Groupe, deux impacts majeurs sur le niveau de chiffre d’affaires annuel :

1) Retard de facturation de chiffre d’affaires lié à des décalages de livraison des solutions ISS Spotter, notamment à l’étranger, et de missions pourtant programmées (solution Countbot d’inventaires en entrepôts). Il faut noter néanmoins que ce chiffre d’affaires n’est que décalé dans le temps, il apparaîtra pour partie au niveau des produits d’exploitation (production stockée) dans les comptes de l’exercice 2020, eu égard aux prises de commandes fermes déjà enregistrées.

2) Annulation de prestations, dont l’impact se ressent fortement dans l’activité de formation et, dans une moindre mesure, dans l’activité de sécurité privée (secteur événementiel).

Afin de respecter les objectifs du plan 2020-2021, dont la première ambition est de devenir profitable, plusieurs opérations de réorganisation ont été menées à bien, qui entrainent des évolutions significatives du périmètre de consolidation et rendent plus difficile la comparaison des chiffres d’affaires entre les deux années 2019 et 2020.

Ces opérations ont consisté d’une part à céder ou arrêter des activités devenues non stratégiques (qui représentaient ensemble un chiffre d’affaires de 3,8 M€ en 2019 et de 0,8 M€ dans les comptes 2020) et qui étaient fortement déficitaires, d’autre part à renforcer la position du Groupe dans des secteurs-clé pour le développement futur et pour la plupart déjà bénéficiaires.

C’est ainsi qu’ont été cédées les entités Hydrogéosphère, Aer’Ness Intérim et Aer’Ness Event. Ces trois sociétés avaient représenté un chiffre d’affaires de 2,1 M€ en 2019. Elles correspondaient en revanche à une perte cumulée de plusieurs centaines de milliers d’euros.

Parallèlement, les activités de prestations « carrières », « inspection d’antennes » et « mesure de hauteur de neige » ont été arrêtées. Après plusieurs années d’investissement, ces activités ont été jugées structurellement déficitaires, sans espoir raisonnable d’améliorer leurs conditions d’exploitation, du fait de la réalité du niveau de prix pratiqué en liaison avec une concurrence parfois désordonnée. Ces trois activités avaient représenté un chiffre d’affaires de 1,7 M€ en 2019 (0,3 M€ en 2020) et correspondaient également à une perte cumulée de plusieurs centaines de milliers d’euros.

Incidemment, ces opérations ont entrainé la disparition de plusieurs sites secondaires, Moirans (38), Chavanod (74), Axat (11) et Tarbes (65). Hors l’activité « sécurité privée », le Groupe est désormais concentré en France sur 2 sites, l’un à Dardilly (69), l’autre à Nantes (44). Pour mémoire, les sites français étaient au nombre de 11 il y a deux ans.

A l’inverse, le Groupe s’est renforcé très significativement dans le capital de ATM Group (activité de sécurité privée) dont il détient désormais 85%, contre 42,5% auparavant. Les 15% restants sont détenus par les deux fondateurs et dirigeants.

ATM Group, du fait de sa clientèle essentiellement tournée vers une clientèle de grands groupes et administrations, constitue une brique essentielle de la stratégie visant à progressivement « dronifier » un secteur d’activité à très fort potentiel, celui de la sécurité.

Cette stratégie vise à se concentrer sur 2 pôles d’activité :

« solutions professionnelles » (Sécurité, Inventaire en entrepôts, Mines, Entertainement, Systèmes embarqués de sécurité)

« services associés » (Conseil, Gestion réglementaire, Formation, SAV, Sécurité privée).

Elle porte ses fruits et procure au Groupe une forte visibilité : la part des contrats pluriannuels signés et en cours d’exécution représente aujourd’hui 70% du chiffre d’affaires et le carnet de commandes s’élève à 20 M€.

L’évolution du Groupe à l’international

Hors de France, l’événement majeur de l’année aura été le rapprochement des activités africaines de Delta Drone South Africa avec la société australo-israélienne ParaZero, aboutissant à la constitution de Delta Drone International Ltd, structure cotée à la bourse ASX de Sydney (DLT :ASX) et détenue à 50.4% par Delta Drone SA.

La stratégie de croissance de Delta Drone International Ltd repose sur trois axes majeurs :

Dupliquer le succès de Delta Drone South Africa (Rocketmine en Afrique du Sud, Ghana, Namibie) sur le marché australien des mines. A cet effet une nouvelle filiale, Rocketmine Australia, a été créée à Adelaïde (Australie Méridionale), dont l’installation est en cours, malgré les perturbations générées par la crise sanitaire.



Assurer la distribution des solutions professionnelles du Groupe, notamment ISS Spotter dans le domaine de la sécurité, sur l’ensemble de la zone Océanie.



Intégrer les systèmes ParaZero de sécurité embarquée dans tous les systèmes du Groupe, tout en poursuivant par ailleurs leur commercialisation au niveau mondial, notamment sur le marché aux États-Unis.

2021 devrait être une année de déploiement, malgré l’incertitude générale

Aujourd’hui, Delta Drone est clairement organisé en 2 pôles d’activité, les solutions professionnelles d’une part, les services associés d’autre part. Dès 2021, le chiffre d’affaires consolidé devrait être réparti à parité entre les deux pôles.

Au plan géographique, le Groupe est maintenant solidement présent sur trois continents, Europe, Afrique, Océanie, avec des perspectives de développement très important dans ces trois zones.

Les comptes détaillés de l’exercice 2020 seront arrêtés par le Conseil d’administration le 31 mars prochain. Ils feront l’objet d’un communiqué de presse le jour même, après clôture de la bourse.

A propos de Delta Drone : Le Groupe Delta Drone est un acteur international reconnu du secteur des drones civils à usage professionnel. Il développe une gamme de solutions professionnelles basées sur la technologie des drones ainsi que tous les services associés qui forment une chaine de valeur complète.

L’action Delta Drone est cotée sur le marché Euronext Growth Paris – Code ISIN : FR0011522168

Sont également cotés sur Euronext Growth des BSA Y – Code ISIN : FR 0013400991

