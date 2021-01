January 27, 2021 12:00 ET

COMMUNIQUE DE PRESSE Le 27 Janvier 2021





Notre métier : la pulvérisation !

EXEL Industries éligible au PEA - PME

EXEL Industries - spécialiste des techniques de pulvérisation pour l’agriculture et l’industrie, leader mondial des arracheuses de betteraves - confirme respecter les critères d’éligibilité au PEA-PME indiqués par le décret d’application en date du 4 mars 2014 (décret n°2014-283).

Au 30 septembre 2020, le chiffre d’affaires consolidé a été de 754,4 M€, le total bilan était de 764,6 M€ et le groupe comptait 3 392 personnes en CDI.

En conséquence, les actions EXEL Industries peuvent être intégrées au sein des comptes PEA-PME, qui pour rappel bénéficient des mêmes avantages fiscaux que le plan d’épargne en actions (PEA) traditionnel.

EXEL Industries 2010/2011 2011/2012 2012/2013 2013/2014 2014/2015 2015/2016 13 mois 2016/2017



2017/2018



2018/2019



2019-2020 Chiffre d’affaires en M€ 430.1 525.3 740.2 775.4 725.2 819.3 874.2



839.1



776.7



754.4

A propos d’EXEL Industries :

Le métier principal d’EXEL Industries est la pulvérisation, pour l’agriculture et l’industrie. Le Groupe est également présent sur les marchés de l’arrosage grand public et des arracheuses de betteraves. La vocation d’EXEL Industries est de se développer sur ses marchés grâce à une politique d’innovation permanente et à une stratégie d’internationalisation. EXEL Industries emploie 3 544 personnes dans 27 pays, sur les 5 continents.

Euronext Paris, SRD Long only – compartment B (Mid Cap)

indice EnterNext© PEA-PME 150 (Mnemo EXE / ISIN FR0004527638)

