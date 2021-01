COMMUNIQUE FINANCIER

Paris, le 27 janvier 2021

CA Q3 2020/2021 : +2,4% à taux de change constant

Nouveaux contrats SaaS Q3 2020/2021 : +35%

Confirmation des objectifs financiers de l’exercice

Generix Group, éditeur de solutions applicatives SaaS pour les écosystèmes industriels, logistiques et du retail, publie aujourd’hui son chiffre d’affaires au titre du 3ème trimestre de l’exercice 2020/2021.

CA Q3 stable à taux de change courant (+2,4% à taux de change constant)

Trimestre clos

le 31 décembre Variation 9 mois clos

le 31 décembre Variation Non audité (K€) 2020 2019 2020 2019 SaaS 8 375 8 164 3% 24 071 24 417 -1% Maintenance 4 512 4 849 -7% 13 489 14 514 -7% Licences 974 1 070 -9% 2 834 2 800 1% Activités d'Edition 13 861 14 083 -2% 40 394 41 731 -3% Conseil & Services 6 875 6 733 2% 18 442 18 945 -3% Chiffre d'Affaires 20 736 20 816 0% 58 836 60 676 -3%



*Reclassement en revenu Conseil et Services de 210 K€ sur le trimestre et 690 K€ sur les 9 mois, de prestations précédemment comptabilisées en revenu de Maintenance. Retraité de ce reclassement, le revenu de Maintenance serait en légère décroissance (-3% sur Q3 et -2% en YTD), du fait principalement de la suspension temporaire de contrats durant la période de confinement. Le revenu de Conseil & Services, par nature le plus exposé dans le contexte actuel, serait en légère décroissance de -1% sur Q3 et en décroissance de -6% en YTD.

Pendant ce trimestre au cœur de la 2ème vague de Covid-19 et des mesures de restrictions gouvernementales associées (confinement, couvre-feu), l’activité de Generix Group s’établit à 20,7 M€, quasi stable par rapport à la même période de l’exercice précédent et en croissance de 8,1% par rapport au 2ème trimestre 2020. Trimestre après trimestre, Generix Group illustre la résilience de son modèle et confirme la trajectoire de retour vers des niveaux de croissance normatifs. A taux de change constant, le chiffre d’affaires trimestriel s’élève à 21,3M€, en croissance de 2,4% par rapport au même trimestre de l’exercice précédent.

Ce trimestre marque également le retour à la croissance du revenu des activités SaaS qui progressent de +3% à taux de change courant, grâce à une amélioration sensible des surconsommations par rapport aux trimestres précédents.

Sur 9 mois, le chiffre d’affaires du Groupe ressort à 58,8 M€ (-3%) à taux de change courant, et à 60 M€, en léger retrait de 1% à taux de change constant.

Nouveaux contrats SaaS Q3 : 1,35 M€ (+35%)

Trimestre clos

le 31 Decembre Var. Q3 2020 vs Q3 2019 9 mois clos

le 31 Décembre Var. 2020 vs 2019 Non audité (K€) 2020 2019 2020 2019 Signature de nouveaux contrats SaaS (ACV*) 1 349 1 002 35% 2 530 2 361 7%



*Nouvelles signatures exprimées en ACV (Annual Contract Value) mettant en évidence le revenu annuel complémentaire moyen qui sera généré après déploiement des contrats concernés.

Outre la reprise de la croissance sur l’activité SaaS, le trimestre écoulé est également marqué par un retour à un rythme soutenu de signature de nouveaux contrats SaaS : les signatures ressortent ainsi en forte croissance de 35% sur le trimestre. Cette dynamique commerciale permet de compenser largement la baisse momentanée des signatures du 1er semestre : au global, les signatures SaaS sont en croissance de 7% sur 9 mois.

Parmi ces nouvelles signatures, il est à noter :

- un contrat de migration pour un acteur majeur de la distribution spécialisée, qui a choisi de basculer la gestion de ses entrepôts et de ses transports d’un modèle de licence perpétuelle (On Premise) vers un modèle SaaS ;

- un contrat avec un nouveau client sur la Péninsule Ibérique, acteur bancaire ayant retenu la plateforme Generix Supply Chain Hub pour gérer ses flux d’échanges et la dématérialisation de ses factures.

Ces contrats confirment la capacité de Generix Group à répondre à des besoins clients stratégiques et à gagner la confiance d’acteurs majeurs.

Confirmation des objectifs financiers de l’exercice

Generix Group anticipe le maintien d’un rythme soutenu de signature de nouveaux contrats SaaS sur les trimestres à venir, ce qui devrait permettre un retour à une croissance normative dès l’exercice 2021/2022, après un exercice 2020/2021 en légère décroissance.

L’évolution de la profitabilité sur l’exercice 2020/2021 devrait être en ligne avec celle observée sur le 1er semestre, avec un recul maîtrisé de la marge d’EBITDA hors impact de l’effort consenti en recherche et développement.

Fort d’une structure financière saine et solide, d’un modèle résilient, et d’un portefeuille de clients robuste, le Groupe est confiant en l’avenir. Comme annoncé, il entend poursuivre ses investissements stratégiques en R&D afin de bénéficier du potentiel des marchés de la supply chain et de la digitalisation sur lesquels il opère déjà avec succès.

Information financière complémentaire non-IFRS

Les données complémentaires non-IFRS (précédemment dénommées Ebitda) présentées dans ce communiqué de presse comportent des limites inhérentes à leur nature. Ces données ne sont basées sur aucun ensemble de normes ou de principes comptables et ne doivent pas être considérées comme un substitut aux éléments comptables en normes IFRS. En outre, les données financières non-IFRS de la Société peuvent ne pas être comparables à d’autres données également intitulées non-IFRS et utilisées par d’autres sociétés.

Prochain communiqué : le 28 avril 2021 après clôture de bourse

Publication du chiffre d’affaires de l’exercice 2020/2021

A propos de Generix Group

Generix Group est un expert de la Supply Chain Collaborative présent dans plus de 60 pays, grâce à ses filiales et son réseau de partenaires. Ses solutions SaaS sont utilisées par près de 6 000 entreprises dans le monde. Les 750 collaborateurs du groupe accompagnent au quotidien des clients comme Carrefour, Danone, FM Logistic, Fnac-Darty, Essilor, Ferrero ou encore Geodis, dans la transformation digitale de leur Supply Chain.

Sa plateforme collaborative, Generix Supply Chain Hub, aide les entreprises à tenir la promesse faite à leurs clients. Elle combine des capacités d’exécution des flux physiques, de dématérialisation des flux d’information, de gestion collaborative des processus et de connexion des entreprises à l’ensemble de leurs partenaires, en temps réel.

Generix Supply Chain Hub s’adresse à tous les acteurs de la Supply Chain : industriels, prestataires logistiques (3PL/4PL) et distributeurs.

Créée en France en 1990, la société est cotée en bourse sur Euronext Paris, compartiment C (ISIN : FR0010501692). Pour en savoir plus : www.generixgroup.com

Contacts Communication Financière :

Generix Group – Ludovic Luzza – Directeur Administratif & Financier – Tél. : 01 77 45 42 80 – lluzza@generixgroup.com

CIC Market Solutions – Stéphanie Stahr – Tél. : 01 53 48 80 57 – stephanie.stahr@cic.fr

Pièce jointe