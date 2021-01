IRVINE, Kalifornien, Jan. 27, 2021 (GLOBE NEWSWIRE) -- ClearPoint Neuro, Inc. (Nasdaq: CLPT), ein weltweit tätiges Unternehmen, das Neuronavigationssysteme für die Durchführung von Eingriffen am Gehirn entwickelt, hat heute bekanntgegeben, dass Ernesto Salegio, PhD, am 1. März 2021 als Vice President, Segment Leader Translational and Pre-Clinical Research Teil des Biologics and Drug Delivery-Teams von ClearPoint wird. Dr. Salegio verfügt über mehr als 19 Jahre Erfahrung in der translationalen Neurowissenschaft mit direkter präklinischer Fachkompetenz im Bereich des zentralen Nervensystems (ZNS) und der Verabreichung von Therapeutika in Gehirn und Rückenmark, einschließlich über 16 Jahren Erfahrung in der Gentherapie mit Adeno-assoziierten viralen Vektoren (AAV).



ClearPoint Neuro hat sein Team für Biologics und Drug Delivery 2020 gegründet, um wichtige Innovationen in den Bereichen Medizintechnik, Therapiebereitstellung und klinische Dienstleistungen zu bieten. Diese werden sowohl für pharmazeutische als auch für akademische Partner, die an Gen- und Stammzelltherapien für das Gehirn arbeiten, maßgeschneidert entwickelt. Das Team bietet außerdem umfassende Dienstleistungen an, um seine Partner bei der Navigation durch geltende behördliche Vorgaben zu unterstützen und sie bei erwarteten Änderungen dieser Vorgaben – die immer wieder vorgenommen werden – auf dem Laufenden zu halten.

„Unsere aktuellen und zukünftigen Partner, die an Gen- und Stammzelltherapien arbeiten, haben einen enormen ungedeckten Bedarf an präklinischer Unterstützung“, so Jeremy Stigall, Vice President, Biologics & Drug Delivery Development. „Das umfangreiche präklinische Fachwissen von Ernesto bei der intraparenchymalen Verabreichung von Therapeutika unter Bildführung sowie der Verabreichung in den Liquor (CSF) wird ClearPoint in die Lage versetzen, unseren Biologika-Partnern wichtige translationale Beratungsleistungen zu bieten. Wenn wir Beziehungen zu pharmazeutischen Partnern bereits vor der klinischen Phase aufbauen, können die Produkte und Dienstleistungen von ClearPoint in den gesamten Entwicklungsprozess integriert werden. Dadurch können wir eine konsistente, vorhersagbare Leistung sicherstellen und gegenüber Regierungsbehörden gewährleisten, dass die Navigations- und Verabreichungsplattform von der Forschung bis zum Patientenbett konstant bleibt. Unser Ziel ist es, ihr umfassender Partner für Medizinprodukte zu werden, der es ihnen ermöglicht, sich auf die traditionelleren Herausforderungen der Pharmabranche zu konzentrieren, während ClearPoint modernste Medizinprodukte und Therapieverfahren bereitstellt.“

„Ich freue mich, Teil des Teams von ClearPoint zu werden“, so Dr. Salegio. „Nachdem ich mich fast zwei Jahrzehnte mit der translationalen Forschung, bildgeführten Verabreichungsprotokollen, komplexen chirurgischen Verfahren und der Entwicklung von ZNS-Therapien beschäftigt habe, freue ich mich darauf, das Leistungsspektrum von ClearPoint mit voranzutreiben. Ich möchte das aktuelle präklinische und klinische Portfolio sowie die Pipeline der sich abzeichnenden innovativen Tools nutzen, um aktuellen und zukünftigen Partnern von ClearPoint maßgeschneiderte Lösungen anzubieten.“

Über ClearPoint Neuro

ClearPoint Neuro hat es sich zur Aufgabe gemacht, durch die Bereitstellung von punktgenauen Therapien für komplexeste neurologische Erkrankungen die Lebensqualität von Patienten und deren Familien wiederherzustellen und zu verbessern. Zu den Anwendungen im aktuellen Produktportfolio des Unternehmens gehören Tiefe Hirnstimulation, Laserablation, Biopsie und Neuroaspiration sowie die Verabreichung von Medikamenten, Biologika und Gentherapie im Gehirn. Das ClearPoint Neuro-Navigationssystem ist von der FDA zugelassen, CE-zertifiziert und wird an über 60 aktiven klinischen Standorten in den USA und der EU verwendet. Die SmartFlow®-Kanüle des Unternehmens wird in Zusammenarbeit mit 25 einzelnen Biologika- und Arzneimittelunternehmen in verschiedenen Phasen von der präklinischen Forschung bis hin zu regulatorischen Studien der letzten Entwicklungsphasen eingesetzt oder durch diese beurteilt. Bis heute wurden mehr als 4.000 Eingriffe durchgeführt und durch das klinische Expertenteam des Unternehmens, das unseren Partnern Unterstützung und Services anbietet, vor Ort unterstützt. Weitere Informationen finden Sie unter www.clearpointneuro.com .

Zukunftsgerichtete Aussagen

