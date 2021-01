IRVINE, Californie, 27 janv. 2021 (GLOBE NEWSWIRE) -- ClearPoint Neuro, Inc. (Nasdaq : CLPT), une société mondiale de plateforme de traitement permettant la navigation et l'acheminement au cerveau, a annoncé aujourd'hui que le Docteur Ernesto Salegio rejoindrait la société le 1er mars 2021 en tant que vice-président, chef de segment de la recherche translationnelle et préclinique au sein de l'équipe chargée de la biologie et de la distribution des médicaments. Le Dr Salegio apporte plus de 19 ans d'expérience dans le domaine des neurosciences translationnelles avec une expertise préclinique directe du système nerveux central (SNC) en matière d'administration des thérapies au cerveau et à la moelle épinière, ainsi que plus de 16 ans d'expérience de thérapie génique avec les vecteurs viraux adéno-associés (AAV).



L'équipe chargée de la biologie et de l'administration des médicaments de ClearPoint Neuro a été créée en 2020 pour apporter des innovations clés en main en matière de dispositifs médicaux, de développement thérapeutique et de services cliniques personnalisés pour les partenaires pharmaceutiques et universitaires qui travaillent sur les thérapies géniques et les cellules souches acheminées au cerveau. Cette équipe propose également des services complets pour aider ses partenaires à se conformer aux directives réglementaires existantes et à se tenir informés des changements prévus qui seront inévitablement apportés à ces mêmes directives.

« Nos partenaires actuels et potentiels qui travaillent sur les thérapies géniques et les traitements à base de cellules souches ont un énorme besoin non satisfait de soutien préclinique », a indiqué Jeremy Stigall, vice-président du développement de la biologie et de l'administration des médicaments. « L'expertise préclinique étendue d'Ernesto dans l'administration par voie intra-parenchymateuse des thérapies guidées par l'image, ainsi que dans le liquide céphalo-rachidien (LCR), permettra à ClearPoint d'ajouter des services de conseil translationnel essentiels à nos partenaires biologiques. Lorsque nous établissons des relations avec des partenaires pharmaceutiques bien avant l'étape clinique, les produits et services de ClearPoint peuvent être incorporés tout au long du processus de développement. Ils offrent ainsi des performances cohérentes et prévisibles, et donnent aux agences gouvernementales l'assurance que la plateforme de navigation et d'acheminement restera constante du laboratoire jusqu'au chevet du patient. Nous cherchons à devenir leur partenaire complet sur les dispositifs médicaux pour leur permettre de se concentrer sur des défis pharmaceutiques plus traditionnels, tandis que ClearPoint propose des appareils médicaux et des traitements de pointe. »

« Je suis ravi de rejoindre l'équipe ClearPoint », a commenté le Dr Salegio. « Après avoir consacré près de deux décennies à la recherche translationnelle, aux protocoles d'acheminement guidés par l'image, aux procédures chirurgicales complexes et au développement de thérapies du SNC, je suis ravi de venir stimuler l'expansion des capacités de ClearPoint. Je suis impatient de tirer parti de son portefeuille préclinique et clinique tel qu'il est aujourd'hui, mais aussi du portefeuille d'outils innovants qui se dessine à l'horizon pour pouvoir fournir des solutions personnalisées aux partenaires pharmaceutiques actuels et futurs de la société. »

À propos de ClearPoint Neuro

La mission de ClearPoint Neuro est d'améliorer et de restaurer la qualité de vie des patients et de leur famille en apportant des traitements pour les troubles neurologiques les plus complexes avec une précision extrême. Les applications du portefeuille de produits actuels de la société comprennent la stimulation cérébrale profonde, l'ablation laser, la biopsie, la neuro-aspiration et l'administration de médicaments, de produits biologiques ainsi que la thérapie génique au cerveau. Le système de neuro-navigation ClearPoint a l'autorisation de la FDA et le marquage CE, et il est installé dans plus de 60 sites cliniques actifs aux États-Unis et dans l'UE. La canule SmartFlow® de la société est utilisée en partenariat ou en évaluation avec 25 sociétés de biologie et d'administration de médicaments à différentes étapes, allant de la recherche préclinique aux essais réglementaires à un stade avancé. À ce jour, plus de 4 000 interventions ont été réalisées et secondées par l'équipe de spécialistes cliniques de la société intervenant sur le terrain, qui apporte un soutien et des services à nos partenaires. Pour de plus amples informations, rendez-vous sur le site www.clearpointneuro.com .

Énoncés prospectifs

Les déclarations contenues dans la présente et concernant les plans, la croissance et les stratégies de la société peuvent inclure des énoncés prospectifs dans le contexte des lois fédérales sur les valeurs mobilières. Les déclarations portant sur les événements, développements et performances futurs de la société, ainsi que sur les attentes, convictions, plans, estimations ou projections de la direction concernant l'avenir, sont des énoncés prospectifs au sens de ces lois. Des risques et des incertitudes peuvent entraîner une différence significative entre les résultats réels et ceux exprimés ou implicitement contenus dans les déclarations prospectives. Les incertitudes et risques particuliers incluent ceux qui sont liés à : l'impact de la COVID-19 et les mesures adoptées pour contenir sa propagation ; les revenus futurs des ventes des produits du système de neuro-navigation ClearPoint de la société ; la capacité de la société à mettre sur le marché, commercialiser et atteindre une plus large acceptation du marché pour les produits du système de neuro-navigation ClearPoint de la société ; et les estimations concernant la suffisance des ressources de trésorerie de la société. Des informations plus détaillées sur ces facteurs ainsi que sur d'autres facteurs qui pourraient affecter les résultats réels de la société sont développées dans la section « Facteurs de risque » du rapport annuel de la société sur le formulaire 10-K pour l'exercice clos le 31 décembre 2019, et dans le rapport trimestriel de la société sur le formulaire 10-Q pour le trimestre clos au 30 septembre 2020, ces deux documents ayant été déposés auprès de la Commission des valeurs mobilières des États-Unis (Securities and Exchange Commission), et dans le rapport annuel de la société sur le formulaire 10-K pour l'exercice clos au 31 décembre 2020, que la société a l'intention de déposer auprès de la Commission des valeurs mobilières des États-Unis au plus tard le 31 mars 2021.

