TAIPEI, Taiwan, Jan. 28, 2021 (GLOBE NEWSWIRE) -- 專門研發代替肉以解決氣候問題為目標的日本生物科技企業「NEXT MEAT」正式進軍美國市場。「NEXT MEAT」發言人透露公司正以高速發展本土及海外市場，這次透過特殊目的收購公司（special purpose acquisition company, SPAC） SPAC 上市目標進一步鞏固品牌海外知名度及引進更多關連技術及投資，向公司目標成為世界知名代替肉邁進一步。



以「不讓世界終結」為公司理念的「NEXT MEAT」自2017年起於日本致力研發新型代替肉，公司與大學及技術開發企業合作從食品工程的角度研究植物蛋白的同時，研究和開發各種替代蛋白，例如微藻的應用和養殖肉類的研究，目標於2050年能夠取代所有肉類。



現時公司正於日本發售數款人氣商品包括「NEXT BURGER」，「NEXT 焼肉系列」，「NEXT 牛丼」等。當中以「NEXT 焼肉系列」於日本被電視台等媒體廣泛報道，深受日本市場歡迎。



2021年亦正式進軍海外零售市場，於台灣，香港，新加坡，杜拜等國家正式發售。

Next Meats Holdings, Inc.

CEO: Ryo Shirai

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https://www.bloomberg.co.jp/quote/NXMH:US

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