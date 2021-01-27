QUARRY BAY, Hong Kong, Jan. 28, 2021 (GLOBE NEWSWIRE) -- 專門研發代替肉以解決氣候問題為目標的日本生物科技企業「NEXT MEAT」正式進軍美國市場。「NEXT MEAT」發言人透露公司正以高速發展本土及海外市場，這次透過特殊目的收購公司（special purpose acquisition company, SPAC） SPAC 上市目標進一步鞏固品牌海外知名度及引進更多關連技術及投資，向公司目標成為世界知名代替肉邁進一步。



以「不讓世界終結」為公司理念的「NEXT MEAT」自2017年起於日本致力研發新型代替肉，公司與大學及科企合作從食品工程的角度研究植物蛋白的同時，研究和開發各種替代蛋白，例如微藻的應用和養殖肉類的研究，目標於2050年能夠取代所有肉類。



現時公司正於日本發售數款人氣商品包括「NEXT BURGER」，「NEXT 焼肉系列」，「NEXT 牛丼」等。當中以「NEXT 焼肉系列」於日本被電視台等媒體廣泛報道，深受日本市場歡迎。



2021年亦正式進軍海外零售市場，於台灣，香港，新加坡，杜拜等國家正式發售。

Next Meats Holdings, Inc.(美國註冊公司)

CEO: Ryo Shirai

COO: Hideyuki Sasaki

CFO: Koichi Ishizuka

STOCK CODE:NXMH

CUSIP CODE:65345L100

網頁: https://nextmeats.co.jp/ Instagram:https://www.instagram.com/nextmeats/ Twitter:https://twitter.com/MeatsNext

Facebook: https://www.facebook.com/NextMeats



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