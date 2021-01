MONTRÉAL, 27 janv. 2021 (GLOBE NEWSWIRE) -- WSP Global Inc. (TSX : WSP) (« WSP » ou la « Société ») est heureuse d’annoncer l’acquisition de deux sociétés. La première – kW Mission Critical Engineering (« kW MCE ») – est une firme d’ingénierie de premier plan basée à Troy, dans l’État de New York. Comptant 175 employés, kW MCE sert le marché des centres de données. La deuxième – tk1sc – est une firme d’ingénierie mécanique, électrique et de plomberie de 240 employés basée à Irvine, en Californie. Ces deux transactions viennent renforcer les activités de WSP dans le secteur du bâtiment aux États-Unis, dans des marchés complexes : centres de données, soins de santé, de même que science et technologie.



« L’arrivée de kW Mission Critical Engineering et de tk1sc dans la famille WSP nous permettra d’étendre encore plus nos capacités dans le secteur du bâtiment aux États-Unis, notamment dans les marchés à forte croissance que sont les centres de données, les soins de santé, de même que la science et la technologie; en même temps, nous augmenterons considérablement notre présence sur la côte ouest et disposerons d’une plateforme pour étendre en Europe et en Asie notre offre de centres de données », a commenté Alexandre L’Heureux, président et chef de la direction de WSP. « Conformément à notre Plan stratégique mondial 2019–2021, ces acquisitions renforcent notre présence déjà bien établie dans ces marchés complexes, qui représentent désormais plus de 65 % de nos activités dans le secteur du bâtiment aux États-Unis. »

Ces acquisitions reflètent l’accent mis par WSP sur les marchés en croissance qui continueront à avoir une incidence importante sur notre société à l’échelle mondiale. La demande en matière de soins de santé, de science et de technologie, et de centres de données est en hausse depuis de nombreuses années. Les perspectives positives pour le marché des centres de données se sont accélérées en raison de la pandémie; les fermetures d’entreprises et les ordres de confinement dans le monde entier alimentant, entre autres, une augmentation des services de diffusion en continu, des communications numériques et des technologies de coordination du travail.

« Nous nous sommes engagés à développer ces marchés complexes depuis plusieurs années, ce qui nous a permis de devenir la plus importante firme d’ingénierie des États-Unis au service des clients du secteur des soins de santé et la deuxième en importance dans le secteur des installations de laboratoires », a déclaré Lou Cornell, président et chef de la direction de WSP USA. « L’ajout de tk1sc renforce notre leadership dans ces deux marchés, tandis que l’acquisition de kW Mission Critical Engineering nous place parmi les cinq premières firmes d’ingénierie au service de clients dans le domaine des centres de données. »

Les cofondateurs de kW MCE, Chris Kurkjian et James Warren, ont pour leur part commenté la transaction : « La combinaison de notre expertise en ingénierie critique à la mission à l’empreinte mondiale de WSP nous permettra de poursuivre notre plan de croissance, d’offrir des opportunités à nos employés et de mieux soutenir les objectifs d’expansion de nos partenaires et clients. »

Commentant également la transaction dans une déclaration commune, Roger Carter – chef de la direction de tk1sc – et Ray Swartz – chef de la direction financière – ont déclaré ce qui suit : « Devenir membre de la famille WSP est une excellente nouvelle pour notre entreprise et nos employés. En unissant nos forces à celles de WSP, nous pourrons offrir à nos employés des possibilités supplémentaires de se développer, tout en élargissant notre clientèle et en jouant un rôle clé dans le développement du secteur du bâtiment de WSP sur la côte ouest. »

Fondée en 2012, MCE kW est dédiée à l’ingénierie des centres de données et des bâtiments nécessitant un temps de fonctionnement continu. Cette société de conseil performante propose une conception complète des systèmes – mécaniques, électriques, plomberie, protection incendie, contrôle, télécommunications et sécurité – pour les bâtiments qui opèrent en continu (7x24) et sans interruption. De la planification stratégique des campus à la conception de systèmes spécialisés – en passant par l’évaluation des bâtiments en plusieurs phases – kW MCE fournit une expertise éclairant les décisions critiques liées aux infrastructures d’alimentation et de refroidissement afin de répondre aux exigences opérationnelles des clients, tout en mettant l’accent sur le respect du budget, le calendrier d’exécution et les risques.

tk1sc, dont le siège social se trouve en Californie du Sud, est une société d’ingénierie professionnelle multidisciplinaire comptant plus de 240 employés qui, depuis 40 ans, fait partie intégrante de l’aménagement de l’environnement bâti dans l’ouest des États-Unis. Travaillant en collaboration avec des partenaires industriels, tk1sc est un leader dans la fourniture de solutions de conception innovantes et adaptées à l’environnement pour relever les défis techniques dans une grande variété de types de bâtiments et de secteurs de marché. La vaste gamme de services d’ingénierie que tk1sc fournit comprend la mécanique, l’électricité, la plomberie, la technologie, la protection contre les incendies, la sécurité, l’éclairage, la mise en service, l’énergie et la durabilité. Cette combinaison complète de services permet à l’entreprise de maximiser la performance des systèmes de construction et la qualité de l’environnement intérieur, tout en minimisant l’impact sur l’environnement par la conservation de l’énergie et de l’eau.

L’une des plus grandes firmes de services professionnels au monde, WSP offre des services d’ingénierie et de conception à des clients de différents secteurs : transport et infrastructures, bâtiment, environnement, énergie, ressources naturelles et industrie. WSP offre en outre des services-conseils stratégiques. Nos équipes d’experts regroupent des ingénieurs, des conseillers, des techniciens, des scientifiques, des architectes, des planificateurs, des arpenteurs-géomètres et des spécialistes de l’environnement, ainsi que des spécialistes du design et de la gestion de programmes et de la construction. Avec des gens de talent travaillant dans le monde entier, nous sommes dans une position privilégiée pour réaliser des projets durables, partout où nos clients ont besoin de nous. www.wsp.com.

