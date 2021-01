January 28, 2021 01:01 ET

Aktian pääekonomisti Lasse Corinin mukaan koronavirusrokote ja rajoitustoimien purku piristävät taloutta lyhytaikaisesti, minkä jälkeen taloudessa palataan normaaliin arkeen. Koronan jäljet näkyvät tänä ja tulevana vuonna konkurssien määrässä ja kasvavassa työttömyysasteessa.

Aktian tänään julkaistussa talouskatsauksessa pääekonomisti Lasse Corin ennustaa bruttokansantuotteen kasvavan 2,8 prosenttia vuonna 2021 ja 2,5 prosenttia vuonna 2022. ”Odotamme rokotteen tuovan selvän, joskin lyhytkestoisen, piristysruiskeen talouteen vuoden 2021 aikana. Rajoitteita päästään purkamaan kesällä rokotekattavuuden laajentuessa ripeästi”, Corin sanoo.

Rajoitustoimien purun ja rokotteen positiiviset vaikutukset talouteen ja markkinoihin ovat selviä, mutta Corinin mukaan talouteen palaa arki, kun korona saadaan selätettyä. ”Pandemian jälkeen tulee fokuksen siirtyä Suomen pitkän ajan haasteisiin, kuten esimerkiksi väestön ikääntymiseen ja julkisen talouden kestävyyteen”, Corin toteaa. Vienti kasvaa aavistuksen tuontia nopeammin vuosina 2021 ja 2022.

Corinin mukaan myös kulutus on elpynyt hyvää vauhtia jo viime vuonna ja sen odotetaan kasvavan 4,8 prosenttia vuonna 2021 ja 2,2 prosenttia vuonna 2022. ”Palveluiden kysyntä palautuu kunnolla vasta kun rokotukset ovat jo edenneet pidemmälle ja kuluttajat uskaltavat käyttää palveluita laajasti. Hitaimmin taantumasta palautuvat massatapahtumat ja matkailusektori”, Corin sanoo.

Konkursseissa voidaan päätyä finanssikriisin tasolle

Työmarkkinat palautuvat muuta taloutta hitaammin erityisesti palvelualoilla, mutta loppuvuodesta tilanteen odotetaan kääntyvän kohti parempaa. Yleisenä huolenaiheena on pidetty konkurssihakemusten patoutumista vuodelle 2021. Eri toimialojen liikevaihtokuvaajat kuitenkin indikoivat, ettei konkurssisumasta tule pelätynlaista. Normaalivuonna Suomessa kirjataan noin 2 500 konkurssia. Corin arvioi, että vuonna 2021 konkurssien määrä on noin 3 300, eli samaa luokkaa kuin vuonna 2009. ”Kasvu on selkeä, mutta yhä kaukana vuodesta 1992, jolloin konkursseja kirjattiin yli 7 000 kappaletta”, Corin huomauttaa.

Vaikka pelätty konkurssisuma vältetäänkin, työttömyysasteen ennustetaan kasvavan vuonna 2021, koska osa kriisin aikana lomautetuista työntekijöistä ei pysty palaaman töihin, vaan jää työttömiksi. ”Suomen työmarkkinatilanne kääntyy loppuvuodesta 2021 kohti parempaa, mutta työttömyysaste on silti vielä vuonna 2022 koronaa edeltänyttä tasoa korkeampi”, Corin ennustaa.

Lasse Corin, Aktia, pääekonomisti, puh. +358 40 8080 635, lasse.corin@aktia.fi

