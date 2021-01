Aurskog Sparebank oppnår et resultat etter skatt på 109,3 millioner mot 117,5 millioner i 2019. Banken oppnår en utlånsvekst på 2,7 % og en innskuddsvekst på 8,4 % siste år. Utlånsveksten er stigende siden sommeren.



Bankens kjerneinntekter har falt spesielt som følge av lavere margin i et marked med svært lav markedsrente. Inntektene er økende mot slutten av året. Utbytte- og verdipapirinntekter øker med 8,3 % fra 2019.



Aurskog Sparebank har over flere år vært en kostnadseffektiv bank. For 2020 utgjør bankens totale kostnader 0,87 % av gjennomsnittlig forvaltningskapital mot 0,88 %, selv om gjennomsnittlig antall årsverk i 2020 er ett årsverk høyere enn i 2019.

Bankens tapskostnad øker med 7,2 mill fra 2019, i hovedsak fordi banken har tatt en større uspesifisert tapsavsetning for å ta høyde for effekter av koronasituasjonen.



Aurskog Sparebank har god soliditet og likviditet. Det har gjort at vi har kommet oss trygt gjennom et krevende år. Kursen på bankens egenkapitalbevis, som er notert på Oslo Børs, har holdt seg godt gjennom året. Banken har ikke opplevd noen økning i mislighold som følge av koronasituasjonen i 2020. Tvert imot er misligholdet på et historisk lavt nivå. Misligholdte og tapsutsatte lån utgjør 0,3 % av brutto utlånsportefølje, samme nivå som ved utgangen av 2019.



For øvrig vises det til vedlagte rapport.



Eventuelle spørsmål kan rettes til administrerende banksjef Evy Ann Hagen på telefon

906 74 709 eller til assisterende banksjef Andreas H. Glende på telefon 481 16 695.





