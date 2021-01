Les microprocesseurs Arm® sont disponibles sur la Platforme Bare Metal Cloud de Maxihost.

SÃO PAULO, Brésil, 28 janv. 2021 (GLOBE NEWSWIRE) -- Ampere ® Computing , développeur de microprocesseurs Arm® pour les serveurs cloud et périphériques, et Maxihost , fournisseur mondial innovant de bare metal dans le cloud, travaillent ensemble pour permettre pour la première fois en Amérique du Sud un accès bare metal aux processeurs à haute performance et à haute efficacité énergétique. L'accès est également possible pour les clients de Maxihost basés à New York et Miami, et sera bientôt disponible pour les clients situés à Los Angeles, Chicago, Dallas, Santiago et Sydney.

Les processeurs Ampere offrent un excellent coût total de possession (TCO), une capacité de calcul hautes performances, une capacité de mémoire élevée et une richesse d'E/S pour traiter une large gamme de charges de travail, y compris les serveurs d'applications, les micro-services conteneurisés, les bases de données distribuées et l'analyse big data. Les clients profiteront ainsi d'avantages importants en termes de actuels grâce à la prise en charge de ces types d'applications à usage général.

Maxihost considère l'ajout de la technologie puissante, haute densité, haute bande passante et évolutive d'Ampere comme une étape importante dans l'évolution de son offre Bare Metal Cloud. Maxihost offrira à ses clients une large gamme de technologies de processeurs Ampere, en commençant immédiatement par Ampere eMAG® et en s'élargissant bientôt pour inclure le processeur Ampere Altra®, le premier processeur de l'industrie, qui sera disponible avec 128 cœurs maximum.

Les plateformes d'Ampere constituent un apport puissant axé sur le cloud à la nouvelle gamme de serveurs bare metal de 2e génération, une sélection optimisée de machines spécialement conçues pour des charges de travail particulières et pouvant être déployées instantanément dans de nombreuses régions du monde.

« Nous sommes ravis d'offrir la technologie de pointe d'Ampere à nos clients de São Paulo, de New York et de Miami », a déclaré Guilherme Soubihe Alberto, PDG de Maxihost.« Tandis que nos clients bénéficieront d'une puissance de traitement supplémentaire, les plateformes hautes performances d'Ampere nous permettront également de prendre en charge de nouveaux types d'applications et de cas d'utilisation qui nécessitent des performances élevées telles que l'IdO, l'IA, la ville intelligente, la télémédecine, la fintech et d'autres applications périphériques et SaaS. On assiste actuellement à un développement logiciel effréné, et nous voulons être de la partie pour accompagner ce type d'innovation. »

« Nous sommes impatients de collaborer avec Maxihost, dont la présence est établie en Amérique du Sud au Brésil et au Chili et qui possède une vaste clientèle mondiale », a ajouté Matthew Taylor, vice-président mondial des ventes et du développement commercial chez Ampere. « Nous sommes particulièrement ravis que Maxihost fournisse une passerelle vers le marché dynamique sud-américain, en donnant accès à nos plateformes Ampere aux utilisateurs au Brésil et dans les pays voisins qui recherchent des processeurs Arm® à hautes performances et rentables pour exécuter leurs applications. »

Maxihost possède également des projets d'expansion géographique pour 2021, avec de nouveaux sites prévus en Europe et en Asie qui viendront s'ajouter aux implantations existantes de la société en Amérique du Sud, aux États-Unis et en Australie.

_________________________________________

À propos d'Ampere Computing

Ampere conçoit l'avenir de l'hyperscale dans le cloud et de l'informatique en périphérie avec le premier processeur natif du cloud au monde. Conçue pour le cloud avec une architecture moderne basée sur un serveur Arm 64 bits, Ampere donne aux clients la liberté d'accélérer la distribution de toutes les applications du cloud computing. Les processeurs Ampere sont adaptés à la croissance continue du cloud et de l'informatique en périphérie.

Pour plus d'informations, consultez le site www.amperecomputing.com.

À propos de Maxihost

Maxihost est un fournisseur mondial de bare metal à la demande pour les entreprises de toutes tailles. Sa mission est d'accélérer et de sécuriser l'Internet en fournissant des solutions d'infrastructure puissantes, sécurisées et évolutives.