REXEL 1ère ENTREPRISE DURABLE DE SON SECTEUR ET 11ème TOUS SECTEURS CONFONDUS AU CLASSEMENT MONDIAL « GLOBAL 100 » DE CORPORATE KNIGHTS

Corporate Knights, média et centre de recherche spécialisé en RSE, classe Rexel comme 1 ère entreprise de son secteur et 11 ème entreprise mondiale tous secteurs confondus au classement « Global 100 »

Le classement récompense chaque année les sociétés les plus performantes en matière de développement durable, parvenant à concilier responsabilité sociétale et performance financière

La progression enregistrée par Rexel témoigne des efforts constants du Groupe en matière environnementale et sociale

Rexel, expert mondial de la distribution professionnelle multicanale de produits et services pour le monde de l’énergie, réalise son meilleur score dans le nouveau classement « Global 100 » de Corporate Knights, média et centre de recherche spécialisé en RSE, se positionnant à la 1ère place mondiale de son secteur et se hissant à 11ème place tous secteurs confondus.

Ce classement illustre la pertinence des engagements de long terme de Rexel ainsi que la progression constante de sa politique en matière de RSE, au service d’une ambition environnementale forte.

« Nous sommes fiers d’être classés comme 1ère entreprise de notre secteur et 11ème au monde dans l’indice « Global 100 » de Corporate Knights, un baromètre de référence dans l’évaluation de la performance durable des entreprises. Notre classement témoigne de l’engagement de Rexel et de l’ensemble de ses collaborateurs en faveur d’une réduction de nos émissions de gaz à effet de serre, de l’atténuation des changements climatiques et du développement d’une économie sobre en carbone » déclare Bertrand de Clermont Tonnerre, Directeur du développement durable de Rexel.

Rexel a notamment annoncé de nouveaux objectifs environnementaux ambitieux en 2019, dans le cadre de l’initiative Science Based Target, qui vise à encourager les entreprises à définir des objectifs de réduction des émissions de gaz à effet de serre (GES), en ligne avec les accords de Paris. Rexel s’est ainsi engagé à réduire de 35 % ses émissions de GES liées à la consommation d’énergie de ses opérations (scopes 1 et 2) et de 45 % par euro de chiffre d’affaires celles liées à l'utilisation des produits vendus (scope 3), le tout d'ici 2030, par rapport à 2016.

Au-delà de la seule maîtrise de son empreinte écologique, Rexel a su également tirer profit de sa position centrale au sein de la chaîne de valeur électrique pour influer positivement sur l’ensemble des parties prenantes et les inciter à mettre en œuvre des pratiques responsables et éthiques. L’engagement de Rexel dans cette voie n’est pas nouveau : membre du Pacte Mondial des Nations Unies depuis 2011, le Groupe signait en 2015 le Manifeste pour le climat (« French Business Climate Pledge ») et affirmait sa volonté de jouer un rôle moteur dans la lutte contre le changement climatique, une volonté réitérée en 2019.

AU SUJET DU CLASSEMENT « GLOBAL 100 » DE CORPORATE KNIGHTS

Pour concevoir son classement « Global 100 » 2021, Corporate Knights a évalué 8 080 entreprises dont le chiffre d’affaires dépasse le milliard de dollars US. L’évaluation repose sur 24 indicateurs environnementaux, sociaux, économiques et de gouvernance. Corporate Knights est un média et un centre de recherche qui produit des classements et des notations de produits financiers basés sur les performances des entreprises en matière de développement durable.

AU SUJET DU GROUPE REXEL

Rexel, expert mondial de la distribution professionnelle multicanale de produits et services pour le monde de l’énergie, est présent sur trois marchés : résidentiel, tertiaire et industriel. Le Groupe accompagne ses clients pour leur permettre de gérer au mieux leurs activités en leur offrant une gamme adaptée et évolutive de produits et services de maîtrise de l’énergie pour la construction, la rénovation, la production et la maintenance.

Présent dans 26 pays, à travers un réseau de plus de 1 900 agences, Rexel compte près de 26 000 collaborateurs. Son chiffre d'affaires a atteint 13,74 milliards d’euros en 2019.

Rexel est coté sur le marché Eurolist d’Euronext Paris (compartiment A, symbole RXL, code ISIN FR0010451203) et figure dans les indices suivants : SBF 120, CAC Mid 100, CAC AllTrade, CAC AllShares, FTSE EuroMid, STOXX600. Rexel fait également partie des indices ISR suivants : FTSE4Good, Euronext Vigeo Europe 120, Dow Jones Sustainability Index Europe et STOXX® Global ESG Environmental Leaders, grâce à sa performance en matière de responsabilité sociale d’entreprise. Rexel est noté A- par le CDP.

Pour plus d’information : www.rexel.com





