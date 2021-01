MINNETONKA, Minn., Jan. 28, 2021 (GLOBE NEWSWIRE) -- Vital, ein Unternehmen der Canon Group, hat den Zuschlag für einen Auftrag des Radboud University Medical Center in Nijmegen, Niederlande, erhalten. Der Ankündigung ging ein umfangreicher Machbarkeitsnachweis (Proof of Concept) voraus, in dem sich Vital mit einer produktionsreifen Lösung als zuverlässiger Partner erwies. Im Rahmen des Machbarkeitsnachweises hat Vital seine VNA-Lösung (Vendor Neutral Archive) erfolgreich in die vorhandene Architektur und den bestehenden Workflow von Radboud integriert.



Nachdem Vitals VNA die Datensilos von Radboud miteinander verbunden hatte, konnte Radboud die Effizienz auf allen Versorgungsebenen steigern. Radboud kann jetzt wichtige Informationen aus proprietärer Software ziehen und frei verwenden, wodurch Daten schneller zur Verfügung stehen. Das unterstützt Radboud bei seinem Ziel, sicherzustellen, dass jeder Patient stets die optimale Versorgung erhält – jetzt und in Zukunft.

„Wir brauchten eine skalierbare anbieterunabhängige Lösung, die die Daten in unseren Systemen konsistent miteinander verbinden kann“, so Laurens de Grootwe, Lead Product Owner in Information Management im Radboud UMC. „Bei Vital haben wir die passende Lösung gefunden. Es war wichtig, dass die Lösung von Vital mit dem Enterprise Viewer eines Drittanbieters verbunden werden konnte. Wir brauchten mehr als eine einfache Archivierungslösung, wir wollten Datenorchestrierung. Der erfolgreiche Abschluss des Machbarkeitsnachweises hat uns das nötige Vertrauen in Vital gegeben.“

Vital unterstützt derzeit eine Reihe von führenden Krankenhäusern und medizinischen Zentren im Land. Der bestehende Kundenstamm war während des Entscheidungsprozesses ebenfalls ein wichtiges Kriterium für Radboud. Vital freut sich auf die Zusammenarbeit mit Radboud und setzt auf Innovation, um die Gesundheitsversorgung der Zukunft zu gestalten.

Über Vital®

Vital, ein Unternehmen der Canon Group, nimmt seit über 30 Jahren eine führende Rolle im Bereich der medizinischen Bildgebung auf der Basis intelligenter Algorithmen und innovativer Techniken ein. Als führender Anbieter einer EI-Lösung (Enterprise Imaging), die auf Interoperabilität ausgelegt ist, verbindet Vital nahtlos verschiedene PACS und andere Daten und integriert sie in eine effiziente aufnahmefähige und interoperable EI-Lösung. Dank modularer und skalierbarer professioneller Lösungen für Message-Orchestrierung, Visualisierung und Analyse macht die Vitrea® Enterprise Imaging-Lösung von Vital Daten in der gesamten Organisation zugänglich, jederzeit und überall, wo diese benötigt werden. Heute integriert Vital selektiv KI und nutzt seine jahrzehntelange Erfahrung mit intelligenten Algorithmen für die erweiterte Visualisierung, um Ärzte dabei zu unterstützen, in Echtzeit Entscheidungen für die gut informierten Patienten von heute zu treffen und damit die Patientenversorgung zu verbessern. Weitere Informationen über Vital und seinen Beitrag zur Gesundheitstechnologie der Zukunft finden Sie unter www.vitalimages.com , oder schreiben Sie uns auf LinkedIn , Twitter oder Facebook .