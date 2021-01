MINNETONKA, Minn., Jan. 28, 2021 (GLOBE NEWSWIRE) -- Vital, een leverancier van healthcare imaging-oplossingen die deel uitmaakt van de Canon Group, is door het Radboud universitair medisch centrum in Nijmegen uitverkoren als leverancier van zijn nieuwe Vendor Neutral Archive (VNA). Een VNA is een oplossing om medische beelden en data organisatiebreed en geïntegreerd op te slaan in een standaardformaat met een standaardinterface, zodat ze op een leveranciersneutrale manier toegankelijk zijn voor andere systemen. Aan de toekenning van de opdracht ging een uitgebreide, productieklare proof of concept vooraf, waarin Vital haar VNA-oplossing met succes integreerde met de bestaande architectuur en workflow van Radboud. De contractperiode van de opdracht bedraagt vijf jaar, met twee maal een optie tot verlenging van twee jaar.



Dankzij de integraties die het VNA van Vital realiseert tussen de verschillende datasilo’s binnen het Radboudumc kunnen de gebruikers direct de juiste informatie uit diverse proprietary systemen van het ziekenhuis halen, ongeacht de complexiteit en de herkomst. Zo zorgt Vital bijvoorbeeld voor een naadloze uitwisseling van data uit onder andere het EPD Epic en het PACS- en Multimedia-beeldarchief. Alle beelden worden op basis van standaarden toegankelijk gemaakt voor diverse third party viewers, waaronder een nieuwe Enteprise Viewer, die de beelden direct vanuit het EPD beschikbaar maakt.

Met het VNA van Vital en de mogelijkheden die de oplossing biedt op het gebied van data orchestration is de efficiëntie op alle zorgniveaus aanzienlijk verbeterd; het VNA ligt daarmee volledig in lijn met de missie van het universitair medisch centrum om te zorgen dat elke patiënt altijd de beste zorg krijgt, nu en in de toekomst. De keuze voor Vital komt niet uit de lucht vallen voor het Radboudumc. Los van de uitstekend uitgevoerde POC maakte ook het track record van Vital in Nederland indruk; de Canon Group-dochter heeft al een aantal aansprekende ziekenhuizen en geneeskundige centra als klant.

Bij het Radboudumc staat het project waar het VNA onder valt bekend als het CAMIO-project, dat staat voor ‘Centrale Archivering voor Medische Informatie Objecten’. De opzet van dat project is zeer vooruitstrevend te noemen, gezien de hoge eisen die het UMC stelde aan de compatibiliteit met open standaarden. Naast ondersteuning voor klinisch gebruik biedt het VNA ook ondersteuning voor onderzoeksdoeleinden en Artificial Intelligence-toepassingen.

Drs. Laurens de Grootwe “We waren op zoek naar een schaalbare, leveranciersneutrale oplossing die structureel alle gegevens binnen onze systemen kon verbinden, en die oplossing vonden we bij Vital. Het was belangrijk dat de oplossing die we zouden kiezen verbinding kon maken met een externe enterprise viewer. Ook bleek al snel dat we meer nodig hadden dan alleen archivering, we hadden ook behoefte aan data orchestration. De succesvol afgeronde proof of concept gaf ons het volste vertrouwen dat Vital aan al onze eisen kon voldoen.”

Vital, een bedrijf van de Canon Group, staat bekend om zijn grote rol in beeldvorming in de gezondheidszorg, die het verworven heeft met behulp van slimme algoritmen en innovatietechnieken die al meer dan 30 jaar bestaan.

De Enterprise Imaging (EI)-oplossing van Vital is gericht op interoperabiliteit, en converteert PACS- en andere data met verschillende formaten en brengt ze samen in een efficiënte, interoperabele EI-oplossing. Door zijn modulaire en schaalbare enterprise message orchestration-, enterprise visualisatie- en enterprise analytics-oplossingen maakt de Vitrea® Enterprise Imaging-oplossing van Vital data toegankelijk voor de hele onderneming, waar en wanneer deze nodig zijn. Vital integreert blijft nieuwe inzichten in geavanceerde visualisatie combineren met decennialange ervaring met slimme algoritmen en biedt artsen de mogelijkheid realtime beslissingen te nemen en zo de patiëntenzorg te verbeteren.

