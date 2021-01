Fondsbørsmeddelelse nr. 4/2021





Kulturministeriet planlægger at indgå kontrakt med cBrain









København, 28. januar 2021





cBrain glæder sig over at kunne oplyse, at Kulturministeriet har tildelt cBrain aftale om et ESDH-system til brug i Kulturministeriets departement.



Kontrakten forventes at blive indgået inden for kort tid.







Per Tejs Knudsen, CEO





