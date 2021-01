January 28, 2021 06:30 ET

January 28, 2021 06:30 ET

Soprano Oyj, Johtohenkilöiden liiketoimet 28.1.2021 klo 13.30

___________________________________________________

Ilmoitusvelvollinen

Nimi: Lehtinen, Jarmo

Asema: Hallituksen jäsen/varajäsen

___________________________________________________



Liikkeeseenlaskija: Soprano Oyj

LEI: 743700TDB62DGAFROB24

___________________________________________________

Ilmoituksen luonne: ENSIMMÄINEN ILMOITUS

Viitenumero: 743700TDB62DGAFROB24_20210128103020_2

___________________________________________________



Liiketoimen päivämäärä: 2021-01-28

Kauppapaikka: Kauppapaikan ulkopuolella

Instrumentti tyyppi: OSAKE

ISIN: FI0009012793

Liiketoimen luonne: OSAKEPALKKION VASTAANOTTAMINEN

___________________________________________________

Liiketoimien yksityiskohtaiset tiedot

(1): Volyymi: 28 735 Yksikköhinta: 0,00000 EUR

Liiketoimien yhdistetyt tiedot

(1): Volyymi: 28 735 Keskihinta: 0.00000 EUR

___________________________________________________



Soprano Oyj



Lisätietoja:

Talousjohtaja Panu Kauppinen, 044 236 3740, panu.kauppinen@soprano.fi





