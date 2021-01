MONTRÉAL, 28 janv. 2021 (GLOBE NEWSWIRE) -- Mason Graphite inc. (« Mason Graphite » ou la « Société ») (TSX.V : LLG; OTCQX : MGPHF) est heureuse de fournir une mise à jour sur ses récentes actions corporatives et de réitérer son engagement envers le projet du Lac Guéret.



Depuis la mise en place du nouveau conseil d'administration (le « Conseil ») lors de l'assemblée générale annuelle des actionnaires de la Société tenue le 29 décembre 2020, la Société a nommé MM. Peter Damouni et Simon Marcotte à titre d’administrateurs exécutifs afin de faciliter l’évaluation de ses activités. L’équipe de direction en place demeure intacte et travaille avec le nouveau Conseil afin de partager et intégrer sa connaissance dans le processus décisionnel du Conseil pour l'avenir de la Société.

Tout comme d’autres initiatives, l'orientation actuelle de la Société sur les produits à valeur ajoutée, générant des rendements économiques plus élevés à court terme, poursuivra son cours, mais le projet de graphite du Lac Guéret demeure un atout extrêmement important dans l'écosystème nord-américain et est assurément l'un des piliers du Québec dans son ambition à devenir le « territoire-batterie » de l’Amérique du Nord.

M. Fahad Al-Tamimi, président du Conseil de Mason Graphite, mentionne : « Nous sommes satisfaits de la transition et sommes impatients de continuer à travailler avec l’équipe de direction pour développer les prochaines étapes de la Société. Le projet dispose d’une étude de faisabilité complétée, de l’ingénierie détaillée complétée à 75 %, des principaux équipements de production rendus sur site ainsi que des permis requis pour démarrer la construction. Nous sommes donc bien avancés pour amener ce gisement de graphite de haute qualité de classe mondiale en production et nous sommes également convaincus que la société est bien positionnée pour être une pierre angulaire de l'industrie nord-américaine de l'électrification ». La Société rappelle aux investisseurs que le gisement du Lac Guéret est reconnu pour détenir l’une des plus hautes teneurs en graphite au monde, à 27,8 % pour les 25 premières années, et que la durée de vie de 25 ans de l’étude de faisabilité utilise seulement 7 % des ressources minérales.

Comme en témoignent les performances récentes des sociétés cotées en Bourse impliquées dans les matériaux de batteries, l'environnement macro-économique pour le développement des minéraux liés aux batteries est désormais très favorable. Selon Benchmark Mineral Intelligence (« BMI »), les prix du graphite se redressent également rapidement, avec l'indice BMI en hausse de 6,2 % en décembre 2020, soit le taux de croissance mensuel le plus rapide depuis mai 2018, y compris une appréciation de 13,2 % pour les produits de -100 mesh à 90- 93 % de pureté de carbone, FOB Chine. BMI explique « La demande de graphite en paillettes de la chaîne d’approvisionnement des anodes devrait augmenter cette année, prévoyant un taux de croissance de 49 % de la demande du secteur des batteries en 2021, alors que les consommateurs, les institutions et les pays se concentrent sur une reprise économique « verte » suite à la COVID-19 ».

En ce sens, la Société est d'avis que les clients chercheront à obtenir des volumes sans précédent d'approvisionnement en graphite, de préférence en provenance d’une production nord-américaine, afin de soutenir l'électrification des transports et d'autres industries. Ainsi, les prix du graphite devraient bientôt atteindre des niveaux nettement plus élevés pour permettre de nouvelles sources d’approvisionnement ou une intégration en amont sera nécessaire pour établir une chaine d’approvisionnement adéquate. Pour mieux comprendre le point de vue du nouveau conseil d'administration, les investisseurs sont invités à prendre connaissance du communiqué de presse publié le 29 octobre 2020 ainsi que de la circulaire de dissidence déposée sur Sedar le 4 décembre 2020.

En plus de l'impact de la demande liée aux batteries, le graphène atteint également un point de basculement dans la pénétration du marché. NanoXplore, l'un des principaux fabricants mondiaux de graphène, a indiqué lors de son assemblée générale annuelle que la demande totale de graphène apparente issue de toutes ses discussions sur les bons de commande actuellement en cours s'élève à 120 000 tonnes avec un échéancier de deux ans.

Rappelons que la Société conserve une solide position de trésorerie, avec 25,2 millions de dollars au 30 septembre 2020, soit plus de 0,18 $ par action. Le dernier financement par actions de la Société a été effectué à 2,40$ au début de 2018. La structure du capital n’a pas été diluée durant le ralentissement et conserve donc le même potentiel.

La Société confirme également avoir des discussions avec Investissement Québec (« IQ »), le principal actionnaire de la Société, afin de faciliter la nomination de son candidat au Conseil, conformément à l'entente conclue dans le cadre de l'investissement initial d'IQ dans la Société en 2014. La Société a également exprimé sa volonté de supporter la nomination d’un administrateur supplémentaire lequel serait identifié d’un commun accord avec IQ.

La Société tient à rappeler aux investisseurs qu'elle a conclu l'entente Mushalakan sur les répercussions et avantages avec le Conseil des Innu de Pessamit en juin 2017. Mason Graphite a été nominée pour la « Meilleure entreprise en développement durable » par l'AEMQ (Association de l'Exploration Minière du Québec) au cours de cette même année. Enfin, la Société collabore depuis de nombreuses années avec la Réserve Mondiale de la Biosphère Manicouagan Uapishka, désignation internationale de l’UNESCO, et lors de son examen périodique de 2017, le rapport du comité externe d’examen de l’UNESCO contenait une mention d’exemplarité au sujet de l’approche de Mason Graphite en matière de développement durable et de collaboration avec les communautés locales.

Mise à jour sur les tests des matériaux de batterie : 600 cycles atteints

En dernier lieu, Mason Graphite a le plaisir d'annoncer que les cellules prototypes Li-ion contenant du graphite purifié sphérique enrobé (« CSPG ») produites à partir du graphite provenant du Lac Guéret ont franchi un nouveau jalon soit la barre des 600 cycles de charge et décharge, tout en conservant 84 % de leur capacité initiale. Les résultats sont présentés dans le graphique ci-dessous.

Une photo associée à ce communiqué de presse est disponible à https://www.globenewswire.com/NewsRoom/AttachmentNg/f8f35687-e476-4325-8337-39e9dea6fba1/fr

Les batteries sont testées à un taux de C/3, soit 3 heures pour charger et 3 heures pour décharger, réalisant ainsi environ 4 cycles complets par jour. La cathode utilisée est de type NMC532. Ces tests de cyclage sont effectués dans les laboratoires du Conseil national de recherches du Canada à Boucherville, Québec. Le CSPG mis à l’essai a été produit à l’échelle pilote avec les équipements de la Société ainsi qu’avec les équipements des installations de Corem à Québec, Québec. Des tests sont toujours en cours avec ces batteries pour évaluer la durée de vie totale des cellules.

À propos de Mason Graphite

Mason Graphite est une société canadienne dédiée à la production et à la transformation de graphite naturel. Sa stratégie de croissance comprend le développement de produits à valeur ajoutée, notamment destinés aux technologies vertes, dont l’électrification des transports. Elle détient également 100% des droits du gisement de graphite naturel du Lac Guéret, l’un des plus riches au monde. La Société est dirigée par une équipe expérimentée comptant plusieurs décennies d’expérience cumulée dans le graphite, notamment au niveau de la production, de la vente ainsi que de la recherche et du développement.

