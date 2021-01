(2021-01-28) Kitron har fått en ordre fra Northrop Grumman for produksjon av en modul for kampflyet F-35s radarsystem, som er utviklet av Northrop Grumman. Kontrakten for modulen, intermediate frequency (IF) receiver, ble tildelt etter en konkurranse basert på beste verdi og dekker produksjonsserie 15. Verdien av ordren er 10 millioner kroner.



– Denne ordren er den første tildelingen i henhold til den langsiktige leverandøravtalen som ble annonsert 31. mars 2016 med en verdi på 500 millioner kroner gjennom avtalens forventede løpetid. Denne milepælen er nådd takket være den sterke kompetansen i Kitrons prototype- og utviklingsteam og bekrefter at Kitron har kapasitet til å gjennomføre komplekse høynivå sammenstillinger. For å kvalifisere seg for denne produksjonsserien utviklet Kitron avansert testutstyr. Vi forventer at tildelingen av produksjonsserie 15 er den første av mange fremtidige serier som blir produsert av Kitron og at dette posisjonerer oss som leverandør for Joint Strike Fighter-programmet, sier Hans Petter Thomassen, administrerende direktør i Kitron Norge.

Lockheed Martin F-35 Lightning II er verdens mest avanserte militære fly, og i over et tiår har USA og allierte investert i utvikling av dette femte generasjons, internasjonale, multirolle jagerflyet som vil være en hjørnestein i global sikkerhet i det 21. århundre.

Norge er et av de internasjonale partnerlandene som deltar i F-35-programmet. Under produksjonslisensavtalen mellom Kitron og Northrop Grumman vil Kitron produsere og reparere flere moduler for F-35 Joint Strike Fighter.

