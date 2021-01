MONTRÉAL, 28 janv. 2021 (GLOBE NEWSWIRE) -- Brunswick Exploration Inc. (« Brunswick » ou la « Société » ; TSX-V: BRW, anciennement Ressources Komet inc.) annonce qu'elle a conclu, le 20 janvier 2021, la transaction précédemment annoncée relative à la vente de toutes les actions émises et en circulation qu'elle détenait dans le capital social de ses filiales au Burkina Faso, soit Komet Ressources Afrique SA et Guiro Exploration SARL, à CINI Solutions, une société privée située au Qatar.



La clôture de la transaction permet à Brunswick de cesser toute activité en Afrique.

À propos de Brunswick

La Société, qui fait partie du groupe minier Osisko, est une société d'exploration minière basée à Montréal et inscrite à la Bourse de croissance TSX sous le symbole BRW. Elle se concentre désormais sur l'exploration et le développement de propriétés aurifères et de métaux de base dans l'Est du Canada. Les projets actuels comprennent des systèmes de veines polymétalliques aurifères situés dans le sud du Nouveau-Brunswick (Fundy Gold Project) et des projets de métaux de base de sulfures massifs volcanogènes situés dans le camp minier de Bathurst dans le nord du Nouveau-Brunswick et dans la région de Chibougamau au Québec (Waconichi).

Relations avec les investisseurs/renseignements

M. Killian Charles, Président (kcharles@brwexplo.ca).

