MONTRÉAL, 28 janv. 2021 (GLOBE NEWSWIRE) -- Nouveau Monde Graphite Inc. (« Nouveau Monde » ou la « Société ») (TSXV : NOU ; OTCQX : NMGRF ; Francfort : NM9) est fière de s’être classée deuxième parmi les entreprises les plus performantes de l'OTCQX pour 2020. L'OTCQX Best 50 est un classement annuel des 50 meilleures entreprises américaines et internationales négociées sur le marché OTCQX. Le classement est calculé sur la base d'une pondération égale du rendement total sur un an et de la croissance moyenne quotidienne du volume en dollars au cours de l'année civile précédente. Les entreprises faisant partie des 50 meilleures entreprises de l'OTCQX en 2021 ont été classées sur la base de leur performance en 2020.



Eric Desaulniers, président et chef de la direction de Nouveau Monde, explique : « Être ainsi reconnu par l'OTCQX représente une récompense pour tout le travail et l'engagement de notre équipe afin de faire avancer nos projets et notre positionnement. Tous nos départements, qu'il s'agisse des opérations, de la R&D, du marketing, des ventes et des communications, ont joué un rôle pour faire de 2020 une année charnière. À la lumière de notre performance sur le marché et de nos volumes de transaction, il est clair pour nous que les investisseurs appuient notre mission, nos objectifs et notre proposition de valeur unique en tant que seul producteur de matériel d'anode de graphite entièrement intégré et carboneutre à l’extérieur de la Chine. Le secteur des véhicules électriques et des énergies renouvelables prend de la vitesse et nous serons là pour répondre à leur demande lorsque nos activités à l'échelle commerciale commenceront en 2023. »

Arne H. Frandsen, président du Nouveau Monde, a poursuivi : « C'est un honneur d'être ainsi reconnu par l'OTCQX Best Market. Faire partie de la liste des "50 meilleurs" est en soi une grande réussite, et pour Nouveau Monde, le fait d'être nommé deuxième meilleur à travers les États-Unis et au niveau international est vraiment remarquable. Nous sommes reconnaissants et fiers de recevoir une si grande reconnaissance internationale – quel beau début d'année 2021 pour toute l'équipe ! »

Consultez le classement complet des 50 meilleurs de l'OTCQX 2021 : https://www.otcmarkets.com/files/2021_OTCQX_Best_50.pdf

À propos de l'OTCQX Best Market

L'OTCQX Best Market offre une négociation transparente et efficace des sociétés américaines et mondiales établies et axées sur les investisseurs. Pour être admises sur le marché OTCQX, les sociétés doivent répondre à des normes financières élevées, suivre les meilleures pratiques de gouvernance d'entreprise et démontrer leur conformité aux lois sur les valeurs mobilières applicables.

À propos de Nouveau Monde

Nouveau Monde travaille à se positionner comme élément-clé au sein de la révolution des énergies durables. La Société développe une source pleinement intégrée de matériaux écologiques d’anodes pour batteries au Québec, Canada. Ciblant un lancement de ses opérations commerciales à pleine capacité en 2023, la Société développe des solutions carboneutres avancées de matériaux à base de graphite pour les marchés en pleine expansion des piles à combustible et des batteries lithium-ion. Avec ses opérations à faible coût et de hautes normes ESG, Nouveau Monde aspire à devenir un fournisseur stratégique pour les grands fabricants de batteries et de véhicules partout dans le monde, assurant un approvisionnement robuste et fiable en matériaux avancés tout en garantissant la traçabilité de la chaîne d’approvisionnement.

