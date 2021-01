MONTRÉAL, 28 janv. 2021 (GLOBE NEWSWIRE) -- ATW Tech Inc. (la « Société ») (TSX-V : ATW), une société du secteur des technologies reconnu pour sa licence d’opérateur canadien régie par le CRTC (solutions de paiements et facturation téléphonique) et ses propriétés intellectuelles comme Option.vote (plateforme de votation de sondage et d’enquête multiméthodes) et Séméon Analytique, sa dernière acquisition (plateforme en IA, d’analyse de texte ultra précise dans des secteurs de pointes), fourni aujourd’hui une mise à jour sur les récents événements et sur ses opérations survenues du premier trimestre de 2020 jusqu’au premier trimestre de 2021.

• 1er trimestre - 2020

Conversion par Groupe Gestion G5 inc., société détenue par M. André Imbeau, de son prêt convertible d’un montant de 2 000 000 $ en contrepartie de 20 000 000 actions ordinaires de la Société émises à un prix de 0,10$ par action, représentant une économie de 200 000 $ d’intérêts annuels, tel qu’il a été annoncé dans un communiqué de presse daté du 12 février 2020.

Remaniement du conseil d’administration avec la nomination de deux nouveaux membres, soit M. Louis Lessard et M. Carlos Bedran, tel qu’il a été annoncé dans un communiqué de presse daté du 12 février 2020.

La Société a annoncé, dans un communiqué daté du 12 mars 2020, son intention d’ouvrir un placement privé qui consisterait en un montant variant entre 12M et 30M d’unités à un prix de 0,05 $ par unité pour un produit total entre 0,6M$ et de 1,5M$.

• 2e trimestre – 2020

Réorganisation interne de la Société suite aux mesures gouvernementales contre la COVID-19 promulguées par le gouvernement qui ont notamment mené à la mise en place du télétravail pour les employés. Ceci a été fait en établissant des objectifs et des modalités clairs tout en mettant de l’avant l’utilisation des systèmes de vidéoconférences, tant pour les clients que pour la gestion des employés de la Société, qui ont d’ailleurs su répondre aux attentes des clients dans le contexte de la pandémie.

La Société a complété la nouvelle interface d’Option.vote afin de répondre à la demande croissante des clients et ainsi augmenter les volumes de transactions en synergies avec ses solutions de paiement en ligne.

• 3e trimestre – 2020

Signature d’une lettre d’intention visant l’acquisition de Séméon Analytique inc. une société en Intelligence artificielle, tel qu’il a été annoncé dans un communiqué de presse daté du 1 er octobre 2020.

octobre 2020. Signature d’une lettre d’intention pour un placement privé de 1,5M avec des investisseurs privés, tel qu’il a été annoncé dans un communiqué de presse daté du 1er octobre 2020.

• 4e trimestre – 2020

Signature de nouveaux contrats avec la nouvelle plateforme d’Option.vote en synergie avec la licence d’opérateur canadien de la Société.

Clôture du placement privé mentionné plus haut et de l’acquisition de Séméon Analytique inc., tel qu’il a été annoncé dans un communiqué de presse daté du 9 novembre 2020,

• 1er trimestre – 2021

Mise en place d’un plan marketing pour les plateformes Séméon Analytique et Option.vote afin d’augmenter le nombre de clients potentiels et le taux de conversion générée par la présence de Séméon et Option.vote sur le web.

Emphase mise sur le développement d’affaires et de partenariats afin de signer des nouveaux contrats en synergie avec Séméon Analytique et Option.vote.

Nomination de M. Raymond Cyr à titre de directeur général de Séméon Analytique, tel qu’il a été annoncé dans un communiqué de presse daté du 19 janvier 2021.

Ajout de M. Christian Trudeau sur le conseil d’administration de la Société, tel qu’il a été annoncé dans un communiqué de presse daté du 19 janvier 2021.

Perspectives

« Nous avons franchi plusieurs étapes importantes en ces temps de pandémie et cela démontre une équipe de direction forte appuyée d’un conseil d’administration dédié pour l’avenir d’ATW Tech Inc. », explique le président et chef de la direction, Michel Guay. Nous avons travaillé́ très fort au cours des derniers mois afin de positionner la Société́ en vue d’une expansion rapide de manière rentable tout en contemplant toujours différentes cibles d’acquisition à notre portée dans les secteurs stratégique. Nous sommes certains que la mise en œuvre de notre plan stratégique maximisera la valeur pour les actionnaires.

Mise en garde relative aux déclarations prospectives

Certaines informations figurant dans le présent communiqué de presse peuvent constituer des informations de nature « prospective » comportant des risques connus et inconnus, des incertitudes, des prévisions et autres facteurs pouvant affecter de façon matérielle les résultats réels, les performances ou les accomplissements de la Société ou les résultats de l'industrie comparativement à tous résultats, performances ou accomplissements découlant expressément ou implicitement des informations de nature prospective. Lorsque ces informations sont employées dans ce communiqué de presse, celles-ci peuvent inclure des termes tels que : « anticiper », « estimer », « peut », « fera », « s'attend à », « prévoit que », « croire », « projeter » et autre terminologie. Ces informations reflètent les attentes actuelles concernant des événements futurs et le rendement d'opération et ne sont valables qu'à la date du présent communiqué de presse. Sauf si requis par la loi, nous n'assumons aucune obligation de mettre à jour ou de réviser les informations prospectives afin de refléter des événements ou des circonstances nouvelles.

PROFIL D’ATW TECH

