TORONTO, 28 janv. 2021 (GLOBE NEWSWIRE) -- Restaurants Canada accueillera la ministre de la Petite Entreprise Mary Ng ainsi que d’autres représentants du gouvernement et des membres de l’industrie pour le lancement virtuel de son Groupe de travail national pour la relance de la restauration, qui aura lieu à 17 h HE aujourd’hui.



« Il me fait plaisir de me joindre au lancement du Groupe de travail pour la relance de la restauration. Ces dirigeants ont été des défenseurs infatigables du secteur ainsi que des travailleurs et communautés qu’ils appuient, déclare madame Mary Ng, ministre de la Petite Entreprise, de la Promotion des exportations et du Commerce international. Depuis le début de la pandémie, nous avons œuvré avec les propriétaires et les travailleurs de la restauration et continuerons à leur apporter notre soutien et à les accompagner sur la voie de la reprise. »

« Nous apprécions cette belle manifestation de soutien de la part du gouvernement du Canada visant à assurer que les restaurants sont idéalement positionnés pour contribuer à relancer l’économie canadienne, commente monsieur Todd Barclay, président-directeur général de Restaurants Canada. Notre industrie est le point de départ idéal pour rebâtir un Canada plus fort et plus robuste qui continue à refléter la diversité enviable de notre pays. »

Entre mars et avril 2020, plus de 800 000 travailleurs du secteur des services alimentaires canadien ont perdu leur emploi ou vu leurs heures de travail réduites à zéro. Selon l’Enquête sur la population active de décembre de Statistique Canada, le secteur compte encore aujourd’hui 316 000 emplois de moins qu’en février 2020.

Restaurants Canada a formé le Groupe de travail pour la relance de la restauration non seulement dans le but d’aider les restaurateurs à se remettre de la crise de la COVID-19, mais également pour assurer qu’ils sont en bonne position pour atteindre le succès dans l’environnement économique post-pandémique.

Le Groupe de travail pour la relance de la restauration sera formé des membres suivants :

Représentants du gouvernement

L’honorable Mary Ng, C.P., députée

Ministre de la Petite Entreprise, de la Promotion des exportations et du Commerce international

Ministre de la Petite Entreprise, de la Promotion des exportations et du Commerce international Rachel Bendayan, députée

Secrétaire parlementaire de la ministre de la Petite Entreprise, de la Promotion des exportations et du Commerce international

Secrétaire parlementaire de la ministre de la Petite Entreprise, de la Promotion des exportations et du Commerce international Irek Kusmierczyk, député

Secrétaire parlementaire de la ministre de l’Emploi, du Développement de la main-d’œuvre et de l’Inclusion des personnes handicapées

Secrétaire parlementaire de la ministre de l’Emploi, du Développement de la main-d’œuvre et de l’Inclusion des personnes handicapées Francesco Sorbara, député

Secrétaire parlementaire de la ministre du Revenu national

Secrétaire parlementaire de la ministre du Revenu national Kate Young, députée

Secrétaire parlementaire de la ministre du Développement économique et des Langues officielles (FedDev Ontario)

Représentants de l’industrie

Tina Chiu, chef de l’exploitation, Mandarin Restaurant Franchise Corporation

Warren Erhart, président et chef de la direction, White Spot Hospitality

Dr. Mohamad Fakih, président et chef de la direction, Paramount Fine Foods

Duncan Fulton, dirigeant principal des services corporatifs, Restaurant Brands International

Frank Hennessey, chef de la direction, Recipe Unlimited Corporation

Alan Howie, président et chef de l’exploitation, Northland Restaurant Group

Guy Laframboise, président, Les Restaurants Subway Québec Ltée

Brenda O’Reilly, copropriétaire et chef de l’exploitation, O’Reilly’s Irish Newfoundland Pub, Mussels on the Corner, Yellowbelly Brewery & Public House, ET YellowBelly at YYT

Patrick Saurette, propriétaire, The Marc Restaurant Group

John Sinopoli, associé et chef principal, Ascari Hospitality Group

Cindy Simpson, vice-présidente exécutive, Imago Restaurants Inc.

Nivera Wallani, présidente-directrice générale, KFC Canada, Yum! Brands

Au sujet de Restaurants Canada

Restaurants Canada est une association nationale sans but lucratif qui aide l’industrie dynamique et diversifiée des services alimentaires canadiens à réaliser son plein potentiel au moyen de programmes, d’études, de représentation, de ressources et d’événements à l’intention de ses membres. Avant le début de la pandémie de COVID-19, le secteur canadien des services alimentaires était une industrie au chiffre d’affaires annuel de 95 milliards de dollars qui employait directement 1,2 million de travailleurs, était la principale source de premiers emplois au Canada et servait 22 millions de clients chaque jour dans toutes les régions du pays. Depuis, l’industrie a perdu des centaines de milliers d’emplois et des milliards de dollars de chiffre d’affaires en raison des impacts de la COVID-19.

