BROSSARD, Québec, 28 janv. 2021 (GLOBE NEWSWIRE) -- Diagnos inc. (« DIAGNOS », la « Société » ou « nous ») (Bourse de croissance TSX : ADK) (OTCQB : DGNOF), un leader dans le dépistage précoce de problèmes graves de santé grâce à sa technologie d’intelligence artificielle (IA) FLAIRE, annonce aujourd’hui la réouverture de ses opérations au Panama.



« Suite à une présence de longue date au Panama et en collaboration avec Retina & Eye, le distributeur de DIAGNOS, nous avons prouvé l’efficacité de la solution d’IA de DIAGNOS. Après avoir surmonté le confinement actuel de la pandémie, CliniLab est heureux d’annoncer la reprise des opérations avec différents types de projets dans les secteurs de la santé publique et privée au Panama, ce qui ajoutera de la valeur à nos patients en partenariat avec DIAGNOS. L’expérience de mise en œuvre de la technologie de DIAGNOS est remarquable, sa solution clé en main assure la sécurité des spécialistes et des patients et nous aimons le principe de l’IA. C’est une approche purement technologique sans remplacer le facteur le plus important, le facteur humain, où les spécialistes suivent les patients à l’aide de l’outil numérique de télémédecine. Nous adoptons cette nouvelle technologie pour avoir un impact positif sur le marché de la santé au Panama, et nous le faisons avec DIAGNOS », a déclaré Mme. Katherine Prieto, Directeur des opérations de CliniLab Panama.

« Il s’agit d’une excellente occasion pour DIAGNOS de démontrer que notre plateforme de technologie médicale peut facilement s’interconnecter, non seulement avec les ophtalmologistes, mais aussi avec les cardiologues. Notre plate-forme CARA offre une analyse en temps réel qui est bénéfique pour les deux domaines de spécialités qui est fourni par nos services basés sur Télémédecine-AI pour filtrer la population générale. Le dépistage précoce est essentiel et commence à l’âge de 20 ans afin de détecter et de prévenir la cécité évitable en temps réel. Nous avons soigneusement conçu non seulement notre solution de haute technologie, mais nous avons également mis en place un protocole et un plan de déploiement pour le service phare de télémédecine de CliniLab afin d’en faire un projet durable. Cela permettra à notre service de la rétine de continuer à faire partie du bilan de santé de chaque patient et de le référer en conséquence à chaque spécialiste », a déclaré André Larente, président de DIAGNOS.

À propos de CLINILAB

Créé en 2019, l’objectif principal de l’organisation est le développement, la conception, la planification et les opérations des services de santé, spécifiquement dans la gestion de clinique de médecine générale et spécialisée en intégrant des services de laboratoire clinique certifiés par le Conseil technique de la santé comme un laboratoire de niveau 2 : hématologie, chimie spéciale, chimie générale, test sérologique. Soucieux d’être la référence principale des hôpitaux privés du pays, nous mettons à la disposition de nos clients les services suivants : médecine générale, médecine spécialisée, télémédecine, laboratoire clinique de niveau 2, soins à domicile ou professionnels, l’échantillonnage collectif, les soins médicaux par notre unité mobile, entre autres.

À propos de DIAGNOS

DIAGNOS est une société́ canadienne cotée en bourse qui a pour mission la détection précoce de problèmes de santé graves en s’appuyant sur sa plateforme d’intelligence artificielle (IA) FLAIRE. FLAIRE permet de modifier et de développer rapidement des applications tel que CARA (Computer Assisted Retina Analysis). Les algorithmes de rehaussement des images basés sur l’intelligence artificielle de CARA permettent d’obtenir des images rétiniennes plus nettes, plus claires et plus faciles à analyser. CARA est un outil à faible cout utilisé pour le dépistage en temps réel d’un volume élevé de patients. La commercialisation de CARA a été́ autorisée par les organismes de réglementation suivant ; Santé Canada, FDA (États-Unis), CE (Europe), COFEPRIS (Mexique), et Saudi FDA (Arabie Saoudite).

