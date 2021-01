January 28, 2021 09:45 ET

January 28, 2021 09:45 ET

OMA SÄÄSTÖPANKKI OYJ, PÖRSSITIEDOTE 28.01.2021 klo 16.45, SISÄPIIRITIETO





Oma Säästöpankki Oyj:n hallitus on päättänyt osingon maksamisesta tilikaudelta 2019

Oma Säästöpankki Oyj:n (OmaSp tai yhtiö) hallitus on huomioinut Finanssivalvonnan suositukset ja huolellisen harkinnan jälkeen päättänyt jakaa tilikaudelta 1.1.-31.12.2019 osinkoa 0,13 euroa osinkoon oikeuttavalta osakkeelta, yhteensä 3,8 milj. euroa. OmaSp:n vuoden 2020 yhtiökokous valtuutti hallituksen päättämään korkeintaan 0,19 euron osingon maksamisesta ja maksupäivästä. Jaettava osinko jää yhtiökokouksen valtuutuksesta, minkä OmaSp:n hallitus huomioi tulevissa voitonjakoesityksissä.



Hallitus on arvioinut, että OmaSp:n vakavaraisuusasema on vakaa ja yhtiö on varautunut poikkeuksellisen epävarmaan taloudelliseen tilanteeseen muun muassa ylimääräisillä varauksilla. Osingonmaksu ei vaaranna yhtiön taloudellista asemaa tai muuta sen riskiasemaa.

Maksettavan osingon täsmäytyspäivä on 1.2.2021 ja maksupäivä 8.2.2021.





Lisätietoja:

Pasi Sydänlammi, toimitusjohtaja, puh +358 45 657 5506, pasi.sydanlammi@omasp.fi

Sarianna Liiri, talousjohtaja, puh. +358 40 835 6712, sarianna.liiri@omasp.fi

Minna Sillanpää, viestintäjohtaja, puh. +358 50 66592, minna.sillanpaa@omasp.fi

OmaSp on kasvava suomalainen pankki ja taseen loppusummalla mitattuna Suomen suurin säästöpankki. OmaSp palvelee ympäri Suomen 32 konttorissa ja digitaalisten palvelukanavien kautta 140 000 henkilö- ja yritysasiakasta noin 300 asiantuntijan voimin. OmaSp keskittyy pääasiassa vähittäispankkitoimintaan ja tarjoaa asiakkailleen monipuolisia pankkipalveluja sekä oman taseensa kautta, että välittäen yhteistyökumppaneidensa tuotteita. Välitetyt tuotteet käsittävät luotto-, sijoitus- ja lainaturvatuotteita. OmaSp harjoittaa myös kiinnitysluottopankkitoimintaa.

OmaSp:n keskeisenä tavoitteena on palvella asiakkaita henkilökohtaisesti ja olla lähellä ja läsnä sekä digitaalisissa että perinteisissä kanavissa. OmaSp pyrkii ensiluokkaiseen asiakaskokemukseen henkilökohtaisen palvelun ja helpon saavutettavuuden kautta. Myös toiminnan ja palvelujen kehittäminen tapahtuu asiakaslähtöisesti. Henkilöstö on sitoutunutta, ja sen urakehitystä pyritään tukemaan monipuolisten tehtävien ja jatkuvan kehittymisen avulla. Merkittävä osa henkilöstöstä omistaa myös OmaSp:n osakkeita.