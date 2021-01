January 28, 2021 10:00 ET

January 28, 2021 10:00 ET





Piippo Oyj

Yhtiötiedote

Piippo Oyj:n liikevaihto 2020 jää aiemmasta ohjauksesta, mutta liiketuloksen arvioidaan olevan ennakoidun mukainen

Piippo Oyj Yhtiötiedote 28.1.2021 klo 17.00

Piippo Oyj korjaa alustavien liikevaihto- ja tulostietojen perusteella ohjausta vuodelle 2020:

Alustavien tilintarkastamattomien tietojen mukaan Piipon euromääräinen liikevaihto 2020 ei tule kasvamaan vuoteen 2019 verrattuna, vaikka yhtiön toimitusvolyymit ovat kasvaneet sekä verkko-, lanka- että kuluttajaliiketoiminnoissa. Yhtiön liiketuloksen arvioidaan olevan aiemman ohjauksen mukainen ja paranevan vuodesta 2019. Yhtiö oli aiemmin arvioinut, että vuoden 2020 liikevaihto ja liiketulos tulevat paranemaan vertailukauteen nähden.

Vuoden 2020 liikevaihtoon vaikuttivat olennaisesti raaka-ainehintojen alentumisesta seurannut myyntihintojen lasku vuoteen 2019 verrattuna. Lisäksi liikevaihtoon vaikuttivat laskevasti huomattavat valuuttakurssimuutokset. Tase-erien arvostukseen liittyvät osin realisoitumattomat kurssitappiot kirjataan liikevaihdon oikaisuksi.

Piippo Oyj julkaisee vuoden 2020 tilinpäätöstiedotteen 25.2.2021. Yhtiö antaa siinä yhteydessä tarkemmat tiedot vuoden 2020 toteutuneesta liikevaihdosta ja liiketuloksesta sekä näkymistä vuodelle 2021.

PIIPPO OYJ

Lisätietoja:

Piippo Oyj, toimitusjohtaja Jukka Keisanen, puh. +358 43 218 1245

Hyväksytty neuvonantaja: Sisu Partners Oy, Juha Karttunen, puh. +358 40 555 4727

Jakelu:

NASDAQ OMX Nordic

Keskeiset tiedotusvälineet

www.piippo.fi

Piippo Oyj on kansainvälisesti yksi johtavista toimijoista agriliiketoiminta-alueella, jonka päätuotteet ovat paalausverkot ja -langat. Yhtiön globaali jakeluverkosto kattaa jo yli 40 maata. Piippo Oyj:n osakkeet on listattu Nasdaq Helsinki Oy:n ylläpitämällä First North Growth Market -markkinapaikalla.

Liite