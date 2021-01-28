- 在研究过程中未出现关于安全性的意外结果 -

- 有望在2021年第一季度提交IND申请并于2021年年中开始一期试验 -

康涅狄格州纽黑文, Jan. 28, 2021 (GLOBE NEWSWIRE) -- Cybrexa Therapeutics是一家专注于肿瘤学的生物技术公司，通过其alphalex™多肽药物偶联（PDC）肿瘤靶向平台开发新类别药物。该公司今天宣布已完成其主要候选药物CBX-12的GLP毒理学研究。 Cybrexa计划在2021年第一季度提交IND申请，因此这项研究的阳性结果为计划中的CBX-12一期试验确定给药方案提供了指导。

“成功完成GLP毒理学研究是我们主要候选药物CBX-12开发过程中的一个早期但意义重大的里程碑。CBX-12是一种有效的alphalex PDC偶联物，我们认为这种药物可能会对多种类型的实体肿瘤产生影响，无论是用作单药治疗，还是与PD-1抑制剂和其他免疫肿瘤学药物结合使用”，Cybrexa首席执行官Per Hellsund说道， “此外，该研究结果对我们其他在研候选药物的开发也有意义，因为这些结果表明，我们的alphalex PDC肿瘤靶向平台可用于靶向细胞内药物输送，而不依赖于表面抗原。”

在GLP毒理学研究中，CBX-12通过静脉给药。根据死亡率、临床观察、体重、进食等多项指标，研究结果显示CBX-12的治疗指数十分突出，是exatecan的大约20倍。此外，根据FDA在IND之前会议上提供的反馈，Cybrexa完成了一项啮齿物呼吸安全药理学研究，临床未观察到显著安全性问题；另外还完成了一项溶血潜能和血浆相容性研究，未发现溶血或血浆不相容。

CBX-12一种新型的实体肿瘤治疗药物，包含一种强效拓扑异构酶I抑制剂效应分子，与抗体药物偶联物（ADC）ENHERTU®和TRODELVY™使用的效应分子属于同一类别。与这些ADC不同的是，CBX-12能够靶向肿瘤细胞而不依赖于抗原过表达，这将让可及患者群体得到极大扩展。

关于alphalex™技术平台

Cybrexa alphalex™技术平台由pHLIP®肽、连接子和小分子抗癌剂（效应分子）组成，能够实现肿瘤的抗原独立靶向性和高效抗癌治疗药物的细胞内传递，创造可以彻底改变治疗标准的疗法。pHLIP®肽是一类针对酸性细胞表面的低pH值插入肽。pHLIP®由耶鲁大学和罗德岛大学开发，向pHLIP, Inc独家授权。alphalex™代表了颠覆性的新一代肿瘤靶向治疗。在www.cybrexa.com上观看该技术作用机制介绍视频。

关于Cybrexa

Cybrexa是一家私营生物科技公司，致力于利用其alphalex™平台开发新一代肿瘤靶向癌症疗法。公司的先导候选物CBX-12（一种alphalex™-exatecan偶联物）有望在2021年进入晚期实体瘤的I/II期试验。此外，Cybrexa还在进行其他的临床前毒素结合物研究项目以及合成致死研究项目。Cybrexa由多位医生科学家创建，其经验丰富的管理团队曾创立众多成功的生命科学公司。如需获取更多有关Cybrexa的信息，请访问www.cybrexa.com。

联系人

Cybrexa Therapeutics

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