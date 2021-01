Lille, le 28 janvier 2021

Résultats financiers au 31 décembre 2020

du Crédit Agricole Mutuel Nord de France

Une activité dynamique et une rentabilité robuste malgré les effets de la crise

Décembre 2020 Décembre 2019 Variation

Activité : Encours de collecte globale 32 651 M€ 30 104 M€ +8,5% Encours de crédits 26 539 M€ 24 609 M€ +7,8%

Résultats sociaux* :

Produit Net Bancaire 590,6 M€ 546,7 M€ +8% Résultat Brut d’Exploitation 232,5 M€ 195,8 M€ +18,8% Résultat Net 110,6 M€ 133,8 M€ -17,3%

Résultats consolidés IFRS :

Produit Net Bancaire 597,4 M€ 581,2 M€ +2,8% Résultat Brut d’Exploitation 201,4 M€ 192,5 M€ +4,7% Résultat Net Part du Groupe 101,1 M€ 141,6 M€ -28,6%

Structure financière : Bilan consolidé 34 649 M€ 31 138 M€ +11,3% Ratio CET1 Bâle 3 non phasé** 25,3% 23,89% +1,41 pts Ratio de liquidité LCR 1 mois*** 146,69% 126,51% +20,18 pts Ratio Crédit Collecte 132,4% 136,4% -4 pts

* Résultat social intégrant le résultat des titrisations de crédits habitat

** Ratio CET1 au 30 septembre 2020

*** Ratio Liquidity Coverage Ratio (LCR) : calculé sur la base des moyennes sur 12 mois glissants des composantes du ratio LCR

Le Conseil d’Administration a arrêté, lors de sa séance du 28 janvier 2021, les Comptes sociaux et consolidés du Crédit Agricole Nord de France au 31 décembre 2020.

Activité commerciale

Pour soutenir ses clients fragilisés par la crise de la Covid, le Crédit Agricole Mutuel Nord de France a mis en place des mesures exceptionnelles : reports d’échéances (11 870 pauses crédit pour un montant de 126 millions d’euros), Prêts Garantis par l’Etat pour 630 millions d’euros, prêts de renforcement de trésorerie, gratuité de certains frais pour les secteurs dont l’activité a été suspendue.

L’activité récurrente s’est poursuivie selon un rythme soutenu grâce notamment au développement des usages multicanaux et au déploiement de nouveaux outils digitaux.

5 milliards d’euros de nouveaux crédits ont été distribués dont 3,1 milliards d’euros de crédits habitat. Les encours de crédits (y compris les Prêts Garantis par l’Etat), en hausse de 7,8%, s’établissent à 26,5 milliards d’euros.

L’épargne des clients, à 32,7 milliards d’euros, a également fortement progressé (+8,5%), notamment sur les comptes à vue et les livrets, reflétant un repli de la consommation des ménages et leurs inquiétudes en l’avenir liées à la crise sanitaire.

Les activités d’assurance de biens et de personnes ont poursuivi leur croissance ; sur un an, le nombre de contrats a augmenté de 3,2%.

Près de 50 800 nouveaux clients ont rejoint la Caisse régionale et, à fin décembre 2020, 458 000 clients sont sociétaires de la Caisse régionale.

Résultat social

Le Produit Net Bancaire de la Caisse régionale s’établit à 590,6 millions d’euros. Malgré des produits d’intérêts moindres sur les crédits liés au contexte durable de taux bas, malgré le geste mutualiste de 5,2 M€ versé en aide aux clients professionnels bénéficiant d’une assurance multirisque, le PNB est en hausse de 8%. Cette hausse bénéficie des économies d’intérêts dues aux restructurations de passif réalisées depuis 2017 et du contexte de liquidité favorable.

Comme indiqué dans la communication du 11 décembre dernier, le PNB intègre la distribution exceptionnelle de la SAS Rue La Böétie intervenue en décembre. Cette distribution d’un montant de 45,7 millions d’euros est équivalente à l’acompte sur dividende de la SAS Rue La Boétie qui aurait été perçu au 2ème trimestre 2020 si les recommandations de la Banque Centrale Européenne (BCE) n’avaient pas conduit Crédit agricole SA à renoncer à le distribuer. Pour rappel, la distribution de la SAS Rue La Boétie s’était élevée, en 2019, à 45,1 M€.

Les charges de fonctionnement, à 358 M€, en hausse de 2%, sont dues en partie aux dépenses liées à la crise sanitaire et à la politique d’investissements volontariste de la Caisse régionale.

Le coût du risque s’établit à -44,7 M€, soit 17 bps annualisés sur encours. Il traduit la stratégie de la Caisse régionale consistant à renforcer la couverture du risque sur les encours sains dans la perspective de leur potentielle dégradation consécutive aux conséquences économiques de la crise sanitaire.

Après prise en compte du résultat net sur actifs immobilisés (-19,4 M€, en partie liés à la cession de Nacarat) et de l’impôt sur les sociétés (-57,9 M€), le résultat net social ressort à 110,6 M€ (dont 108,6 M€ pour la Caisse régionale seule et 2 M€ pour les véhicules de titrisation de crédits habitat en lien avec la liquidation du FCT CA Habitat 2015). Il baisse de 17,3%.

Résultat consolidé

Le résultat net consolidé du Groupe Crédit Agricole Mutuel Nord de France s’élève à 101,1 M€, en baisse de 28,6% sur un an. Comme indiqué dans la communication du 11 décembre dernier, ce résultat n’intègre pas la distribution exceptionnelle de la SAS Rue La Böétie intervenue en décembre, alors que les distributions habituelles de la SAS Rue La Böétie sont enregistrées en PNB. Ceci explique la majeure partie de l’écart entre le PNB en normes françaises et le PNB IFRS et la variation constatée entre 2019 et 2020.

Au 31 décembre 2020, Nacarat est sorti du périmètre de consolidation de la Caisse régionale suite à sa cession au groupe Tisserin (ex Procivis Nord) en date du 12 octobre 2020.

La contribution des Pôles métiers au résultat net consolidé s’établit comme suit :

Pôle Bancassurance France : 89,5 M€ contre 127,3 M€ au 31 décembre 2019,

: 89,5 M€ contre 127,3 M€ au 31 décembre 2019, Pôle Capital Investissement : 5,8 M€ contre 6,9 M€ au 31 décembre 2019,

: 5,8 M€ contre 6,9 M€ au 31 décembre 2019, Pôle Presse : 1,9 M€ contre 2 M€ au 31 décembre 2019,

: 1,9 M€ contre 2 M€ au 31 décembre 2019, Pôle Foncière : 6,8 M€ contre 2,4 M€ au 31 décembre 2019,

: 6,8 M€ contre 2,4 M€ au 31 décembre 2019, Pôle Immobilier : -2,9 M€ contre 3,1 M€ au 31 décembre 2019.

: -2,9 M€ contre 3,1 M€ au 31 décembre 2019. CCI Nord de France

Le certificat coopératif d’investissement a clôturé à 21,35€ au 31 décembre 2020, en baisse de 25% depuis le 31 décembre 2019, les valeurs bancaires ayant été particulièrement touchées depuis le début de la crise.

Suite à la recommandation BCE du 15 décembre 2020, des échanges sont en cours avec le superviseur. La rémunération des CCI fera donc l’objet d’une communication ultérieure.

Perspectives

La crise sanitaire continuera de peser sur l’activité économique en France. Si certains secteurs, à l’instar du marché immobilier résidentiel, ont bien résisté en 2020, la perspective d’une reprise rapide et globale semble s’éloigner. Pendant cette période difficile, le Crédit Agricole Nord de France restera mobilisé pour accompagner toutes ses clientèles. La Caisse régionale continuera d’apporter sa contribution à l’effort collectif de lutte contre la diffusion de la pandémie.

Dans cet environnement complexe et incertain, la Caisse régionale dispose de fondamentaux solides, dont, au 30 septembre 2020, un ratio CET1 à 25,3%, renforçant ainsi sa capacité d’agir chaque jour dans l’intérêt de ses clients et de la société.

Pièce jointe